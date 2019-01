„Vybírají poplatky i na pohřbu, za každou hodinu tanečních u vašich dětí.“ Senátor Valenta před klíčovým hlasováním udeřil na Petra Jandu a spol.

Dosud platný autorský zákon říká, že podniky, kde se pouští hudba, mezi které patří i restaurace a obchody, musejí odvádět poplatky Ochrannému svazu autorskému za to, že svým zákazníkům hudbu pouštějí.

Nezávislý senátor Ivo Valenta zvolený za Stranu soukromníků ČR by to však rád změnil. Jak sám říká, nikdy nepřestane usilovat o to, aby se živnostníkům a drobným podnikatelům v této zemi dýchalo lehčeji. Restauratéry by proto rád zbavil povinnosti odvádět svazu tyto poplatky. Spolu s padesáti dalšími kolegy prosadil změnu autorského zákona, tak aby poplatky museli podnikatelé platit jen v místech, kde je hudba využívána k hospodářským účelům.

„Za živnostníky se prostě nepřestanu prát. Pokud máte chvilku, podívejte se na mé vystoupení během prosincového zasedání Senátu, kde jsem díky podpoře dalších padesáti kolegů prosadil změnu autorského zákona,“ oznámil Valenta na sociální síti Facebook.

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Je v České republice ohrožena demokracie? Ano 30% Ne 70% hlasovalo: 8839 lidí

Pokud Valentův návrh schválí také Poslanecká sněmovna a novelu podepíše i prezident, podnikatelům by se mělo opravdu ulevit. Strana soukromníků ČR už apelovala na poslance, aby ve shodě se senátorem Valentou živnostníkům opravdu ulevili. „Zdvořile Vás tímto žádáme, abyste nepodlehli stupňujícímu se tlaku ‚výběrčích poplatků‘, jejichž řady se neustále rozšiřují, a senátní novelu svým hlasováním odsouhlasili. Novela zákona je v souladu s mezinárodním právem, neokrádá autory, protože jen ruší duplicitní placení poplatků,“ stojí v prohlášení Soukromníků.

„Už bylo načase, abychom před praktikami OSA přestali strkat hlavu do písku. Jen pro zajímavost, víte, že OSA např. vybírá autorské poplatky také za každý pohřeb? Ano, za každý obřad by měli pozůstalí zaplatit 74 Kč. A víte, že stejně tak OSA kasíruje také sportovní akce? V případě aerobiku je to 6 Kč za každého návštěvníka, v případě hokeje je to 2,25 Kč za každého návštěvníka. A dokonce si vybírá také 150 Kč za každou hodinu tanečních, kam chodí třeba právě vaše děti nebo vnoučata...,“ pokračoval Valenta.

Za provoz jednoho rádia platí provozovatel kadeřnictví či restaurace přes 500 korun měsíčně, pokud podniká ve městě se 100 tisíci obyvateli.

Ve vyjádření pro Události České televize Valenta doplnil, že ti, kteří provozují konkrétní televize či kanály rádií, už platí svazu poplatky. Zdá se mu proto zbytečné, aby tytéž poplatky dostávala OSA dvakrát.

Jenže to, co se líbí podnikatelům, se nelíbí umělcům. Více než 1 600 zpěváků a hudebníků už podepsalo petici proti přijetí tohoto zákona. „Mně vadí už to, že se v něčí hlavě zrodil takovejhle nápad, jak okrást český muzikanty. To je prostě úplně šílený,“ rozčílil se před kamerou Petr Janda z Olympiku s tím, že asi třetina honorářů OSA by skončila „někde v propadlišti“.

Oproti tomu vznikla ale i petice živnostníků, která je zaměřena proti autorským poplatkům.

V úterý má zákon projednávat Poslanecká sněmovna. Pokud by zákon prošel, umělci se chystají dál protestovat.

Fotogalerie: - OSA nostra

Psali jsme: Senátor Valenta: Hamižná OSA lobbuje proti senátorům To bude mela! OSA se snesla na poslance. Fňuká, že senátoři dali přednost živnostníkům Piráti: Nejdůležitějších 20 bodů pirátského programu Senátor Valenta: Nelíbí se vám zákon? Označte ho za paskvil

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp