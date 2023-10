„Vyhoďte je! Co tu dělají? Proč to trpíme?“ Hořel Berlín a Němci se naštvali

reklama

Server berlínského deníku Der Tagespiegel upozornil, že v nočních hodinách proběhla v Berlíně, konkrétně ve čtvrti Neukölln, propalestinská demonstrace. Nepovolená demonstrace. Protestující dav při ní zapaloval auta a hrozil, že celou čtvrť promění v novou Gazu. Vzduchem létaly lahve i kameny. Na 65 policistů bylo zraněno.

„Mluvčí berlínské policie ve čtvrtek ráno promluvila pro Tagesspiegel o 174 zatčeních, 65 zahájených trestních vyšetřováních a 65 zraněných policistech, přičemž pouze jeden policista musel službu předčasně opustit,“ napsal německý list.

Kancléř Olaf Scholz ve čtvrtek slíbil tvrdost v boji proti antisemitismu s ohledem na násilné nepokoje v Berlíně, ale i na dalších místech Německa. „Antisemitismus nemá v Německu místo a my uděláme vše, co je v našich silách, abychom se mu postavili. Uděláme to jako občané, jako ti, kdo nesou politickou odpovědnost,“ uvedl kancléř.

Spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová nepokoje již dříve důrazně odsoudila. „Ano, máme vysokou úroveň svobody shromažďování, a to je také v pořádku, pokud se v ulicích demonstruje. Co ale není v pořádku, je použití násilí, a zvláště ne proti policejním složkám,“ konstatovala politička sociální demokracie.

Novinářka Alexandra Müller na sociální síti X uveřejnila video z demonstrace a doplnila ho o prohlášení, že ve čtvrti Neukölln panoval ve středu v noci chaos.

„V Neukölln je absolutní chaos! Barikády v plamenech, ohňostroje anarchie, útoky na policii. Zatčení a reemigrace musí být jasnou odpovědí na tyto chaotické lidi. Řeknu to jasně: V Německu není místo pro antisemitismus!“ napsala Alexandra Müller.

In #Neukölln herrscht das absolute Chaos! Barrikaden in Flammen, ein Feuerwerk der Anarchie, Angriffe auf die Polizei. Verhaftungen und #Remigration müssen die klare Antwort auf diese Chaoten sein. Ich sage es deutlich: In Deutschland gibt es keinen Platz für Antisemitismus!… pic.twitter.com/yiWcdQVZBf — Alexandra Müller (@_AlexandraMue) October 18, 2023

Penzionovaný plukovník a politik Alternativy pro Německo Georg Pazderski uveřejnil na sociální síti X další video, na kterém jsou zachycena hořící auta, výbuch ohňostroje a všemu dominuje ostré troubení klaksonu.

„Zdá se, že situace v Berlíně se vymyká kontrole. Dvojí občané, imigranti, tolerovaní lidé, nelegální migranti, příznivci a sympatizanti Hamásu, levicoví extremisté zapálili Berlin-Neukölln. Kde je slibovaný tvrdý zásah?“ zeptal se.

Die Lage in Berlin scheint außer Kontrolle.



Doppel-Staatsbürger, Einwanderer, Geduldete, illegale Migranten, Hamas-Unterstützer und -Sympathisanten, Linksextremisten haben Berlin Neukölln in Brand gesetzt.



Wo bleibt das versprochene harte Durchgreifen?pic.twitter.com/tv5wnzRmFw — Georg Pazderski (@Georg_Pazderski) October 19, 2023

Obdobné video zachycující sílu nepokojů uveřejnil i Manuel Schwalm. „Hmmm. V Neuköllnu není ani hodinu tma. Dnes to bude dlouhý den,“ napsal k videu.

Hmm. Es ist keine Stunde dunkel in Neukölln. Wird lang heute. pic.twitter.com/i94hItkfQC — Manuel Schwalm (@coolservativ) October 18, 2023

