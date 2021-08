„Za tohle pokuty.“ Hejma a očkování: Tvrdé. Lékaři nebudou jásat

Ondřej Hejma natočil další díl své Hejma show. A zaútočil na Luboše Xavera Veselého, se kterým kdysi točil Podtrženo, sečteno, že teď už schvaluje řediteli Dvořákovi velké odměny a možná ho dokonce jednou nahradí. Kromě toho se trefoval do Ivana Bartoše a jeho „blbé paměti“ ohledně Lukáše Krpálka. A také do epidemiologa Petra Smejkala, který natočil lehce trapné video. Ale teď už se na něj nepodíváte. To šéfa ČLK Kubka by Hejma rovnou pokutoval.

„Xaver tam říkal, že (lékař) nebyl naočkovaný a že by mohl kandidovat za toho Volného. Za tím plexisklem. Veliká bžunda se tam odehrávala. Jako by Xaver zapomněl, že Hana Lipovská, jeho někdejší kamarádka a spolubojovnice, kandiduje právě za blok pana poslance Volného. Ale jak dobře víme, Hanu Lipovskou už Xaver dávno opustil. A už přestal kritizovat Českou televizi a už navrhuje tučné odměny pro pana ředitele. Nic proti tomu. Třeba bude Xaver jednou tím ředitelem právě on,“ rýpl si spekulativně.

Nevynechal ani příležitost si dělat legraci z Ivana Bartoše, svého oblíbence. „Dredař, hulič, muzikant, posléze datový analytik, politik, poslanec a dneska možná i jednou premiér,“ popsal šéfa Pirátů. A dodal, že se Bartoš učí dělat kampaň, k čemuž patří i schopnost se vlichotit do přízně svých voličů lísáním se k hrdinům okamžiku. Například k Lukáši Krpálkovi, který vybojoval v Tokiu zlato v judu.

Ještě než se dostal k hlavnímu chodu, smlsnul si na tom, že Bartoš mluvil o „volympiádě“. „My víme, že Ivan je cool, je in, má blízko k lidem, je autentický, uvolněný, tudíž používá hovorovej jazyk a odbornou terminologii. Ale bohužel se to nesmí přehánět,“ nabádal a dodal, že slovo „volympiáda“ je paskvil, protože má cizí kořen a je to stejné, jako říkat, že hlavní město Norska je „Voslo“. Považuje to za důkaz toho, že u Pirátů vítězí forma nad obsahem.

Bartoš se u Krpálka vymlouval na to, že má špatnou paměť. „A to že není lhaní. Teď si všimněme, jak oni to mají nastavený. Když Ivan Bartoš nemluvil pravdu nebo mluvil rozporuplně ve věci Evropské unie a NATO, proti kterým před pár lety protestoval a dneska už je jejich fanatický vyznavač, tak to byla takzvaná změna názoru. Zatímco když si vymýšlí kolem Lukáše Krpálka, tak je to blbá paměť,“ soudí komentátor a přidal úsloví: „Krátká paměť, čistý svědomí.“

Říká, že Bartoš nelhal úmyslně. „Ale problém je v tom, že jemu by se evidentně líbilo, kdyby to byla pravda a tak si to tak trošku přibarvil, dovymyslel, pak to začal říkat do médií a pak tomu uvěřil. A když s tím začal chodit do médií, tak najednou zapomněl, že si to vymyslel a je to vlastně lež. A pak se dostal do těch hlubokých situací,“ odhaduje komentátor a dodává, že je běžné mezi rockery, že si pod vlivem rekreačních drog spletou iluze a realitu. „Tohle chování premiérskej materiál určitě není,“ měl jasno Hejma.

Kromě toho si rýpnul také do epidemiologa Petra Smejkala. Upozornil, jak Smejkal natočil komediální výstup o rektálním vyšetření. „On tam ukazoval, jaký to je při návštěvě urologa, jak se tam ten prstíček strčí,“ naznačil Hejma a dodal, že ač jemu se vystoupení moc nelíbilo, bylo celkem úspěšné a sledované. „Představte si, upozornil mě na to jeden z diváků, že už od úterka, tedy od vydání minulého dílu Hejma show, už tam to video není. Přesně řečeno není smazané, ale je z něj video soukromé, takže nikdo z nás se na něj podívat nemůže. Což znamená, že pan Smejkal se zkrátka za tu svou minulost stydí. Nechce, aby byla vidět. A přitom to bylo banální komediální vystoupení, které na něj jen trošku vrhalo trapné světlo. Ale nic hrozného to nebylo.“ Dotyčný divák zadoufal, že Smejkal nebude mazat svoje videa, na kterých propaguje očkování.

Ovšem Smejkal je prý „vlažný čajíček“ proti „šílenci Kubkovi“, tedy šéfovi České lékařské komory. Hejma se vysmál jeho věšteckým schopnostem, kdy prý při další vlně budou umírat neočkovaní. Což komentátor považuje nejen za poplašnou zprávu, ale dokonce za vyhrožování. „Tím, že tady věští, že budou umírat pouze neočkovaní, tak vlastně těmto lidem vyhrožuje, straší je smrtí, a tím se je snaží dohnat k vakcinaci,“ myslí si Ondřej Hejma. A položil otázku, zda by nemělo být nějaké opatření, které by tyto věci bránilo lidem vypouštět na veřejnost. „Neříkám rovnou trest, ale pokuta nebo něco,“ navrhoval. „Nějaké řízení by s ním mělo být vedené, protože doktor Kubek to prostě přehání,“ vyjádřil se komentátor.

