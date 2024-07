„Zabili by ti tátu.“ Na střeše měl někdo být. Nebyl. Bývalý agent na Trumpa mladšího vypustil bombu

FBI identifikovala střelce, který pálil na Trumpa, jako Thomase Matthewa Crookse (20), dělníka z Bethel Park v Pensylvánii, který byl registrován k volbám za republikány. Za svůj pokus zavraždit prezidentského kandidáta zaplatil životem. Bezpečnostní složky ho zlikvidovaly. Než se jim to ale podařilo, i dvacetiletý střelec rozséval zkázu. Corey Comperatore, bývalý velitel dobrovolného hasičského sboru v Buffalo Township zaplatil za jeho řádění životem.

Jenže, možná k tomu ani nemuselo dojít.

Americký konzervativní politický komentátor Dan Bongino prohlásil, že na střeše, odkud střílel dvacetiletý mladík, měli být policisté.

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 97% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 21971 lidí

„Jestli to bylo policejní stanoviště, na které nikdo nepřišel a nikdo to nezkontroloval, tak někdo mohl být vinen za to, že by tvého tátu zabili, stačilo pár milimetrů,“ řekl Bongino Donaldu Trumpovi mladšímu, který seděl v podcastu vedle spolu s Tuckerem Carlsonem.

NEW: Dan Bongino says an "unimpeachable source" tells him that someone was supposed to be on the roof where Thomas Crooks shot from but "didn't show up."



Bongino also claimed that the Biden admin is telling the USSS director to keep her mouth shut if she wants to keep her… pic.twitter.com/1ZZL1cWaG1