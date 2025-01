„Žádná cenzura, jen zákony.“ Bývalý komisař Breton vysvětlil, jak to s Muskem myslel

Thierry Breton byl v první Evropské komisi Ursuly von der Leyenové komisařem pro vnitřní trh. Do povědomí veřejnosti se dostal až v závěru svého mandátu. A to tím, že napsal ještě před vysíláním rozhovoru s americkým republikánským kandidátem Donaldem Trumpem na sociální síti X majiteli Elonu Muskovi. Breton v dopise tvrdil, že přestože se bude rozhovor konat mimo EU, cokoli bude během živého vysílání řečeno, by mohlo mít dopad na veřejný pořádek v EU. Muska proto varoval, že by si měl dát pozor na to, co vysílá, protože podle Nařízení o digitálních službách (DSA) nesmí „podporovat nepořádek“.

Na Bretonova slova velmi energicky reagoval Justiční výbor amerického Kongresu a důrazně mu vzkázal, aby se přestal vměšovat do americké svobody projevu.

Ve vyjádření Justiční výbor amerického Kongresu stálo: „V rámci našeho dohledu obdržel vybraný podvýbor svědectví o tom, jak se úředníci jiných vlád, včetně vás a dalších úředníků Evropské unie (EU), snažili cenzurovat projevy – včetně politických projevů na internetu. Vzhledem k vašim nedávným vyhrůžkám odvetou vůči americké společnosti X Corp. za to, že usnadňuje politickou diskusi ve Spojených státech, vás tímto dopisem žádáme, abyste zastavil jakékoli pokusy o zastrašování jednotlivců nebo subjektů, které se ve Spojených státech zabývají politickými projevy, a abyste nepodnikal žádné kroky, které by jinak zasahovaly do amerického demokratického procesu.“

And we sent this to you.



Freedom is coming! https://t.co/DjwBnszQ0p pic.twitter.com/q5kJw8EbfT — House Judiciary GOP ???????????? (@JudiciaryGOP) August 16, 2024

Breton i po skončení mandátu velmi aktivně komentuje veřejné dění a snaží se ho svým vlivem kormidlovat. Nedávno učinil vyjádření i stran prezidentských voleb v Rumunsku v souvislosti s volbami do německého Bundestagu. Při pohledu na předvolební situaci v Německu poznamenal, že německý ústavní soud, jenž sídlí v Karlsruhe, bude možná muset udělat totéž, co v Rumunsku učinil tamní ústavní soud. Smést ze stolu výsledek voleb.

Nyní Thierry Breton poskytl exkluzivní rozhovor pro server Agenda Publica, kde se opět opřel do Elona Muska. Podle Bretona pro svobodu slova existují v Evropské unii jasně dané limity. „Svoboda slova je pro nás zásadní, ale jak jsem již zmínil, existují limity,“ řekl pro server Agenda Publica Breton. Vysvětlil, že právě pro komunikaci přes digitální platformy schválila EU nařízení DSA.

„DSA se zaměřuje na bezprecedentní schopnost těchto platforem drasticky zrychlovat a zesilovat zprávy pomocí algoritmů. Cílem zákona je zajistit transparentnost a kontrolu nad těmito algoritmy, aby uživatelé pochopili, proč dostávají záplavu určitých informací a jak je spravovat. Toto nařízení má chránit uživatele a zachovat transparentnost v digitálním věku,“ vysvětlil Breton.

Podle něho nejde o omezení svobody slova, ale o omezení dosahu „škodlivých“ sdělení. „Nejde o regulaci svobody slova, ale o regulaci schopnosti masivně zesilovat informace. Toto zesílení může vytvořit tsunami informací, někdy obsahujících nepravdivé informace, které mohou mít škodlivé účinky na jednotlivce, včetně dětí,“ hájil kritizované nařízení DSA Breton.

I Elon Musk má v Evropské unii pro svou svobodu projevu dveře otevřené, tvrdí Breton. Jen v EU má svoboda projevu jasně daná pravidla, která ani Musk nesmí obcházet. „Elon Musk je člověk a jako každý v Evropě má plné právo vyjadřovat své názory, pokud tím neporušuje zákon. Má právo na vlastní myšlenky a svobodně je vyjadřovat,“ řekl smířlivě Breton. Ale poukázal na rozhovor Elona Muska s lídryní německé AfD Alicí Weidlovou, který proběhl na počátku ledna.

Weidelové v té době přes síť X připomněl, že by měla, stejně jako Musk, dbát nařízení DSA a že rozhovorem její AfD získává oproti svým politickým konkurentům přílišnou výhodu. „Musk by měl plně respektovat všechny své povinnosti vyplývající z našeho práva EU,“ vzkázal Breton Weidelové.

Dear Ms @alice_weidel,



As a European citizen concerned with the proper use of systemic platforms authorized to operate in the EU under the strict respect of our ????law (#DSA), especially to protect our democratic rules against illegal or misbehavior during election times, I… pic.twitter.com/aYqwzlzJUx — Thierry Breton (@ThierryBreton) January 4, 2025

„Když se prostřednictvím platformy zapojil do diskuse s Alicí Weidelovou, šéfkou AfD, jen jsem mu připomněl, že platforma musí dodržovat naše demokratické zákony,“ řekl pak v rozhovoru pro server Agenda Publica Breton.

A potvrdil, že Evropská komise disponuje 150 „experty“ často pocházející i ze sociálních sítí, kteří komunikační platformy monitorují a vyhodnocují i ve vztahu k DSA. „Existuje mnoho dezinformací, zejména od extrémní pravice, které tvrdí, že tyto digitální zákony se týkají cenzury nebo zneplatňování voleb, což je zcela nepravdivé. Jde o významnou falešnou zprávu. Naše pravidla nejsou o cenzuře nebo anulování voleb v Evropě. Jedinou sankcí, pokud platforma nesplní své závazky, je finanční pokuta až do výše 6 % z příjmů platformy,“ řekl Breton s tím, že pokud nedojde ze strany sociální sítě k nápravě, může to vést až k soudnímu rozhodnutí pozastavit činnost sítě na území EU.

Podle Bretona je potřeba chránit veřejnost a děti. „Žádná cenzura, žádné zneplatnění voleb. Šíření těchto nepravdivých tvrzení je pravděpodobně řízeno politickými agendami, ale účelem našeho digitálního zákona je chránit naše občany a děti,“ zdůraznil Breton význam mladé generace, kterou je třeba chránit před nepravdivými informacemi.

Breton vysvětlil i to, jak se mění pravidla u společnosti Meta, která spravuje síť Facebook. Podle něho se velcí hráči vždy přizpůsobují aktuální administrativě amerického prezidenta. To samé udělal i majitel Mety Mark Zuckerberg. Ale upozorňuje, že prohlášení majitele Mety se týkala pouze amerického prostoru. O Evropě Zuckerberg nemluvil a Breton předpokládá, že tam zůstane vše při starém.

„Meta rozumí filozofii DSA a přizpůsobuje své operace tak, aby byly v souladu s evropským právem, nic víc, nic méně. Stojí za zmínku, že Meta mluvila o změnách v USA, jako je přesun některých moderátorských týmů z Kalifornie do Texasu, ale dávali si pozor, aby nezmínili podobné změny v Evropě. Všiml jsem si, že Meta se ve svých prohlášeních zaměřila na USA, aniž by zmiňovala nějaké plány na změnu jejích praktik v Evropě,“ upozornil Breton.

Thierry Breton zabrousil i do mezinárodní politiky. Podle něho se Rusko i Čína snaží rozbít jednotu Evropské unie. A to i tím, že záměrně komunikují s malými státy unie a tím nabourávají jednotu všech členských zemí. Je toho mínění, že Evropská unie se musí připravit na podobnou taktiku i u nové administrativy USA. „Signály od nastupující administrativy USA naznačují, že bychom se měli připravit na podobné chování. V tom nesmíme být naivní. Naší nejlepší obranou je posilovat a podporovat naši jednotu. Pouze pokud zůstaneme jednotní, může Evropa vyjednávat v celosvětovém měřítku rovnocenně. Bez této jednoty je Evropa ohrožena,“ varuje Breton.

Psali jsme: Neziskovky, Foltýn a chaos ve školství. Jana Bobošíková nešetří ostrou kritikou vlády a Deep State Rusové nám ničí kabely? Zjistilo se, že to je jinak Hned z několika směrů se tlačí Rusové. „Mobilizace neuspokojuje poptávku z fronty“ Jedním škrtem pera. Trump řekl, co všechno zruší a co udělá