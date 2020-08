„Zahoď ten nůž!“ Prásk, prásk, prásk... Černoch střelen, v USA opět hoří. Policista promluvil

reklama

Anketa Je Adam Vojtěch dobrý ministr zdravotnictví? (Ptáme se od 25. 8. 2020) Ano 75% Ne 25% hlasovalo: 980 lidí

Americká policie si způsobila další nepříjemný problém. Policie opět postřelila Afroameričana, Jacoba Blakea. Událost se přihodila v 17 hodin tamějšího času v americkém státe Wisconsin ve městě Kenosha. Ve městě propukly velké nepokoje. Policie na místo činu přispěchala, když obdržela hlášení o domácí hádce. Na videu je vidět, jak skupina policistů postává okolo SUV, kolem něhož jde i Jacob Blake, který nereaguje na pokyny policie, kteří se ho snažili zadržet. Poté otevřel dveře na místě řidiče a naklonil se do automobilu, v tu chvíli ho policie chytila za tílko a spustila střelbu, při které bylo dle videa vypáleno nejméně 7 ran. Muž byl postřelen do zad.

Muž, který incident zachytil na videu, vypověděl, že viděl Blakea v šarvátce se třemi policisty a před palbou je slyšel volat: „Zahoďte ten nůž“. Blakeovi je dvacet devět let. Je ve vážném stavu v nemocnici a prozatím byli postaveni tři policisté mimo službu.

Video zachycující událost ve městě Kenosha.

Fotogalerie: - U Rozhlasu 21. srpna

Psali jsme: VIDEO „Sledujte show, lidi.“ Černoch ignoroval výzvy policisty. Tomu pak ruply nervy a už to jelo. USA opět ve varu

K události se vyjádřil kandidát na prezidenta Joe Biden, ten napsal, že tyto záběry propichují duši našeho národa. „Musíme odstranit systematický rasismus. Je to naléhavý úkol, který máme před sebou. Musíme bojovat, abychom respektovali ideály stanovené v původním americkém slibu, kterých musíme ještě dosáhnout: aby byli všichni muži a ženy stvořeni rovnocenně, ale co je důležitější, aby to tak bylo, musí se s nimi zacházet stejně,“ dodal Biden.

Incident vyvolal celou řadu nepokojů. V Kenoshe zapálili na několika místech ohně, rozbíjeli obchody či ničili zaparkovaná auta. Dle serveru Market Watch musel být dav protestujících rozháněn slzným plynem. Republikáni a policejní odbory odsoudili unáhlené soudy demokratů a odsoudili také násilné nepokoje. Opakovali též téma zákona a pořádku, což používá i Donald Trump během prezidentské kampaně.

Celý článek ZDE:

„Jako vždy, video, které v současné době obíhá internetem, nezachycuje celou složitost vysoce dynamického incidentu,“ uvedl ve svém prohlášení prezident policejních odborů Kenosha Pete Deates.

Během noci zahalily město násilnosti. Uživatelka twitteru Cassidy Williams sdílela video, ve kterém je vidět velký požár v obchodě. Na místo zavolala hasiče.

BREAKING: large fire inside downtown Kenosha store. I called 911 and fire trucks are on the way. pic.twitter.com/adLb6Px3By — Cassidy Williams (@CassidyWtv) August 24, 2020

Fotogalerie: - Ne tunelu!

Psali jsme: Sjezd Republikánů jmenoval Trumpa prezidentským kandidátem. A ten nečekaně přijel. S bouřlivým projevem

Samotná policie města poslala lidem SMS o tom, že v městě dochází k nepokojům, a proto doporučují místním podnikatelům zavřít své obchody kvůli zvýšenému množství loupeží a zvýšenému množství hlášení o střelbě.

Lauren Linder zase popsala, že demonstrující rozbíjí okna policejních aut. To doložila videem.

#BREAKING: Large crowd has formed outside the scene of an officer-involved shooting in #Kenosha. @KenoshaPolice say they a man is seriously hurt. People are now breaking the windows of cop cars. Warning - expletives @tmj4 pic.twitter.com/pKqbSKrZQY — Lauren Linder (@lauren_linder) August 24, 2020

Na jejím twitteru lze nalézt více podobných videí z Kenoshi. V jejím dalším videu je vidět požár auta.

Here are a few other fires around the corner - several vehicles on fire @tmj4 #kenosha #Wisconsin pic.twitter.com/qCe2CcVzpc — Lauren Linder (@lauren_linder) August 25, 2020

V dalším jejím příspěvku hoří celý obchod.

Right across the street from the abandoned building on fire is another fire at a used auto/tire shop. It’s by Sheridan and 60th. @tmj4 #Kenosha #Wisconsin pic.twitter.com/ZauWNN3Y4G — Lauren Linder (@lauren_linder) August 25, 2020

Psali jsme: Karambol v ČT, který redaktor nepřežil. Skákal, snažil se. 10 minut napětí a odchod Syn Jana Krause: V dětství jsem trpěl. Romové majoritě nevěří, nedivím se. A Gott... Zaorálek: 6 000 důchodcům ano. Hned to utratí. A to teď potřebujeme Ministr Petříček: Bělorusku pomůžeme dalšími deseti miliony

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.