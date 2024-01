„Zakrslí voliči ANO a SPD.“ To Mitrofanov přehnal a přišla pomsta

reklama

Včera zveřejnily Novinky komentář Alexandra Mitrofanova – Koblihy v ohrožení. Týká se korespondenční volby. Autor v něm dělí české obyvatele na ty, kdo nemají chuť a zájem „starat se o něco, co bylo kdesi v dálce, v oné nevlídné cizině“, a na ty aktivní, kteří „ochotně šli na zkušenou do světa a leckdy se vrátili a přispěli svým umem a znalostmi českým, moravským a slezským krajanům“. Toto rozdělení podle něho platilo v minulosti, ale platí prý i dnes.

Dotyční prý kvůli životním zkušenostem „stěží skočí na špek politikům typu šmejd“, kteří se dle Mitrofanova k voličům chovají jako k „nesvéprávným pitomcům“. „Když se člověk zahledí do stylu a obsahu kampaní ANO a SPD, snadno se přesvědčí, že parazitují na mentálně plachých a duševně zakrslých spoluobčanech, kteří potřebují jednak slib, že bude líp, jednak, že vůdce ukáže na nepřítele, který může za jejich podělané životy,“ tvrdí komentátor. Dále vypočítává statistiky, tedy že by podle zahraničních voličů ANO a SPD nepřekročily pětiprocentní hranici a 95 % by volilo Petra Pavla jako prezidenta. „Dobře se na tom ukazuje, že lidé, kteří vzali osud do vlastních rukou, demagogy a lháři pohrdají,“ píše Mitrofanov s tím, že odpor proti korespondeční volbě je jen „ze strachu o koryta“.

Komentář už vybudil k akci právníka Tomáše Tyla, který napsal redakci serveru Novinky.cz. Podle něho je takový komentář už za hranou etiky. „A to i té, kterou celoživotně provozuje pan Mitrofanov,“ poznamenává. Míní, že označovat jinak politicky smýšlející osoby za „mentálně plaché a duševně zakrslé“ už hraničí s trestným činem Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

Tomáš Tyl se nehodlá zabývat psychickými pochody Alexandra Mitrofanova, které vedou ke psaní těchto komentářů, ani nehodlá podávat trestní oznámení. „Pouze Vás zdvořile žádám, abyste předmětný článek pana Mitrofanova odstranili a čtenářům se za uvedené výroky omluvili. Slušná redakce by to jistě učinila a chci věřit, že ne všichni novináři klesli na úroveň periodik à la Völkische Beobachter (deníku nacistické strany – pozn. red.),“ píše serveru Tomáš Tyl.

Upozorňuje, že dnes jsou to „mentálně plaší a duševně zakrslí“, zítra už to může být karikatura Žida „s orlím nosem v jarmulce lišácky si mnoucího ruce nad pokladničkou“.

Za svou snahu byl právník oceněn, byť s nevelkými nadějemi, že se dočká odpovědi. „Viděl bych to, že reakce bude v duchu Fialovy vlády. Co nekomentujeme, to se nestalo...“ odhadl pozici Novinky.cz Petr Jurčo. „Také jsem chtěl napsat Novinkám, jelikož jejich cenzura mých diskusních příspěvků je již vcelku odstrašující ukázkou zvůle, ale nevěřím, že mi kdokoli odepíše, tak si to nechávám na dobu, kdy budu mít víc času,“ přál Tylovi úspěch Arnošt Kudrna.

„Díky moc, tohle už je síla. Nejsem volič AB, ale co si ten pisálek, kterého si ještě pamatuju z Rudého práva, dovolil, je fakt hnus a za hranou,“ souhlasila Klára Svobodová. A Marcel Šimíček se zeptal, zda se k tomuto de facto otevřenému dopisu může připojit.

Právníkovu snahu ocenil například režisér David Martínek nebo novinářka Markéta Dobiášová.

Téma řekněme méněcennosti některých lidí se u Mitrofanova vyskytuje pravidelně. „Komunisté znali své pappenheimské a jejich dědicové Babiš a Okamura úspěšně uplatňují stejný princip vůči té části společnosti, která svého času komunisty podpořila a podpoří kohokoliv, kdo využije její vrozené malosti,“ napsal Mitrofanov včera na téma vzpomínání na minulost. Babišovy voliče předtím označil například za primitivy.

Pro ParlamentníListy.cz se k Mitrofanově terminologii vyjádřil komentátor Petr Holec. „Jestli chce někdo na Mitrofanova podat trestní oznámení, ať to klidně udělá. Aspoň uvidíme, jak se k permanentnímu mediálnímu urážení lidí postaví soud. Jinak je ale Mitrofanov úplně stejný případ jako ostatní novináři, kteří nejdřív ochotně sloužili totalitě, a dodnes se z toho zkoušejí veřejně vykupovat. To se týká i šéfredaktora Novinek Petra Šabaty, i on se v redakcích stále chová jako za totality. A praktiky Rudého práva, kdy si kvůli nápravě vlastního špatného charakteru musíte najít třídního nepřítele, ty v sobě tihle lidé mají dodnes. S tím už umřou, komunisti očividně odvedli slušnou kádrovou práci,“ míní.

Ale poznamenal také: „Jinak ale Mitrofanov vlastně maká pro ANO a SPD, protože nejvíc uráží jejich voliče, což je vždycky kontraproduktivní. Pro ně musí být nejvyšší vyznamenání i utvrzení, že volí správně, když je urazí někdo jako Mitrofanov. Je to stejné, jako když vás bude zloděj zkoušet dehonestovat tím, že stejně jako on nekradete.“

