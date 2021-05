„Zas...ý článek.“ Útoky na Jágra za politiku. Tři. Už odplatil

Hvězdné jméno hokejové legendy Jaromíra Jágra je probíráno i v politických souvislostech. Nejnověji v případě jeho účasti ve společnosti, která měla manipulovat veřejnou zakázku. Novinář Tomáš Etzler připomněl i jeho oficiální podporu hokeje na budoucí olympiádě v Číně. A stranou v posledních týdnech nezůstalo ani to, že pro Kladno vyjednal výjimku na účast fanoušků na finálovém zápase 1. ligy. „Vypadá to, že na Ministerstvo zdravotnictví mají dveře otevřené jen Jardové Tvrdík a Jágr,“ poznamenal zástupce průmyslu Tomáš Prouza. A právě tyto úvahy o protekci v době covidu slavný hokejista tvrdě odrazil slovy o zlu a nenávisti.

Hokejový útočník Jaromír Jágr oslavil se svým klubem Rytíři Kladno postup do extraligy. V sedmém zápase finále první ligy porazilo Kladno Jihlavu 5 : 2, a to na domácím ledu, a dokonce i před zraky diváků. Právě to však některé pobouřilo, protože Jágr si dokázal vymínit výjimku pro rozhodující sedmý zápas. Na stadion mohli přijít diváci.

Anketa Vyhraje hnutí ANO sněmovní volby? (Ptáme se od 9.5.2021) Ano 89% Ne 7% Nevím 4% hlasovalo: 1046 lidí

„Na základě jednání Českého svazu ledního hokeje, Ministerstva zdravotnictví České republiky a Národní sportovní agentury bylo odsouhlaseno, že rozhodující sedmé finále Chance ligy se odehraje s omezeným počtem diváků v hledišti. Jedná se o 250 diváků, kteří se před vstupem na stadion musejí podrobit PCR testům na covid-19,“ zaznělo na oficiálních stránkách klubu. Řada fanoušků se však na „hokejového boha“ za tuto výjimku rozzlobila, a tak se sám Jágr snažil situaci na Facebooku uklidňovat.

„Fanoušci Jihlavy a Kladno: je mi smutno, když vidím, kolik zla a nenávisti zplodí jeden zas....ý článek. Copak jsme se my lidi dočista zbláznili? Ano fandi, ale nebuď fanatik. I fandění musí mít pravidla, úctu a respekt k druhým. Pořád je to jen sport, hokej... jen hokej. A to píši já, který mu obětoval celý život...,“ napsal Jágr v reakci na mnohé kritiky.

Jágrova výjimka však je trnem v oku například i pro prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzu. „S poslanci ministr zdravotnictví nekomunikuje, říká předseda poslaneckého klubu Vlastimil Válek. Jednání o návratu kulturního života drhne, říká ministr kultury Lubomír Zaorálek. Na návrhy bezpečného provozu od Hospodářské komory Ministerstvo zdravotnictví nereaguje. Vypadá to, že na Ministerstvo zdravotnictví mají dveře otevřené jen Jardové Tvrdík a Jágr,“ shrnul Prouza.

Rodinná firma Energie

Jméno Jágr bylo následně skloňováno i v souvislosti s rozhodnutím kladenského soudu, jenž uložil šéfovi Lesní správy Lány Balákovi tříletý trest ve věznici s ostrahou za manipulaci se zakázkou. Rozsudek není pravomocný. Ve spojitosti s kauzou se objevuje právě i jméno slavné „osmašedesátky“. Soud totiž uznal vinnou z manipulace stamilionové zakázky i firmu Energie, v jejímž vedení je právě i Jágr. Letos v březnu se totiž stal novým místopředsedou představenstva této stavební firmy, kdy tak převzal roli svého otce.

„Přesně po dvou letech došel vývoj k tomu, zda s Norou Fridrichovou poletíme do vesmíru, jak se nám vysmíval prezidentův mluvčí. Jaromír Jágr se mezitím stal členem vedení rodinné firmy Energie. Tu právě dnes soud uznal vinnou z manipulace stamilionové zakázky v sídle prezidenta v Lánech,“ napsal k celé věci reportér Lukáš Valášek na svůj twitterový účet.

Připomněl tak tehdejší Ovčáčkova slova, jimiž reagoval na pořad České televize 168 hodin z 5. května 2019. Autoři reportáže a reportér MF Dnes Lukáš Valášek tehdy spojili účast Jaromíra Jágra s trestním stíháním firmy Energie – stavební a báňská, kterou vlastní právě rodina Jaromíra Jágra. Kancelář prezidenta republiky tehdy ostře odmítla tato nařčení. V dubnu téhož roku se Jágrovo jméno hojně skloňovalo v souvislosti s cestou prezidenta Miloše Zemana do Číny a tím, že právě Jágr byl součástí delegace, jež zamířila k čínské hlavě státu Si Ťin-pchingovi.

„Jaromír Jágr byl do delegace přizván jako vynikající sportovec a reprezentant České republiky v Číně. Žádná souvislost mezi jeho jmenováním ambasadorem čínského hokeje a zakázkou rodinné firmy Energie – stavební a báňská není a nemůže být. To je naprostý vrchol konspiračních teorií Nory Fridrichové a reportéra Lukáše Valáška. To si opravdu myslí, že v roce 2015, kdy byla vypsána soutěž na zpevnění břehů Klíčavské přehrady, jsme plánovali, že v roce 2019 vezmeme Jaromíra Jágra na návštěvu Číny a uplatíme ho touto zakázkou? Jak bychom to asi udělali, když Energie – stavební a báňská vyhrála veřejnou zakázku? A ta byla navíc podle znaleckého posudku policie provedena v pořádku a za férovou cenu,“ uvedl tehdy na obranu Jágra kancléř Vratislav Mynář.



Podle Jiřího Ovčáčka, ředitele tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky a tiskového mluvčího prezidenta republiky, byla nedělní reportáž typickým příkladem nesolidní bulvární žurnalistiky, kterou Česká televize ve vztahu k prezidentu republiky Miloši Zemanovi předvádí již od doby jeho prvního mandátu v roce 2013.



„Když už nevědí, jak by pana prezidenta poškodili, zaměří se na jeho spolupracovníky nebo hosty. Tentokrát si to doslova odnesl Jaromír Jágr, který v Číně odvádí vynikající práci pro dobré jméno České republiky. Nechápu, jak si Česká televize může dovolit argumentaci, že účast Jaromíra Jágra může být náhodou, ale také jí být nemusí, a naznačit jeho podíl na údajném trestném činu,“ podivoval se tehdy Jiří Ovčáček. „To je stejně validní argumentace, jako kdybych já řekl, že kdyby hloupost nadnášela, stala by se Nora Fridrichová první českou kosmonautkou a Lukáš Valášek druhým českým kosmonautem. A zkuste dokázat, že tomu tak není.“

„Trestný čin podle soudu spáchala i stavební firma Energie, která ze zakázky v Lánech profitovala. Do jejího vedení se nedávno prosadil hokejista Jaromír Jágr. Ten tvrdí, že firma nic neudělala,“ dodal závěrem ke kauze Valášek.

Jágrova cesta do Číny

A právě na čínskou cestu si na svém twitteru vzpomněl i novinář, jenž žil dlouhá léta v Číně, Tomáš Etzler. „Před dvěma roky se božský Jágr fotil s Mynářem v pekingské Velké síni lidu poté, co se stal oficiální tváří hokejového turnaje komunistických ZOH a přislíbil pomoc s přípravou a rozvojem čínského hokeje. Čína bude v základní skupině s Kanadou, USA a Německem. Jsem zvědav, jak to dopadne.“

Jágrova cesta do Číny byla předmětem kritiky, stejně jako následné přijetí medaile Za zásluhy I. stupně z rukou prezidenta Miloše Zemana u příležitosti státního svátku 28. října. Konkrétně proti Jágrovi tehdy vystoupil marketér a exredaktor České televize Jan Hrubeš. Jágr se však nedal a na sociálních sítích se tehdy ohradil.

„Ten, který nosil na dresu číslo 68 jako symbol okupace, ten, který umí oslovit davy a pomoci svrhnout tuhle estébáckou, proruskou hrůzovládu, teď servilně přijímá státní vyznamenání a kolaboruje. Je mi za něj stydno. Skvělý sportovec, ale mizerný člověk,“ napsal k ocenění Jaromíra Jágra Jan Hrubeš.

Hrubeš v kritice Jágra následně pokračoval i v diskusi pod svým příspěvkem.

„On má moc jako málokdo. Měl by mít odpovědnost. Kdyby tu hradní šarádu odmítl, hodně by jim nařízl větev. On ale zklamal. Na celé čáře,“ napsal.

To, že jej Hrubeš označil za „mizerného člověka“, hokejistu dosti rozlítilo, a na Instagramu se tak Jágr vůči kritice od bývalého redaktora ČT patřičně ohradil. „Vy, exredaktore ČT, nemáte právo nikoho soudit, to má jen Bůh – a to vy, jak jsem si přečetl váš názor, rozhodně nejste!“ uvedl v instastories hokejista. Závěrem pak Jágr vůči kritikovi dodal: „Bůh vám odpusť.“

Jágr již předtím svým fanouškům vzkázal, že nechce, aby mu lidé záviděli. „Nechci, aby mi lidé záviděli. Nedostal jsem něco, co nikdo jiný nemá. Má to asi 20 sportovců,“ podotkl. Tvrdí také, že medaili nedostal za letošní návštěvu Číny, kde byl právě v připomínané výpravě prezidenta Zemana. „Odjel do Číny a dostává to kvůli tomu... je to nepříjemné, ale je to jejich názor. Mně se to nelíbí a chci to uvést na pravou míru,“ hájil se Jágr.

Není to poprvé, co se Jaromír Jágr o sobě dozvěděl, že je servilní přítel mocných, případně dokonce „hokejová guma“, jak mu vzkázal Miroslav Kalousek.

Nejvíce to schytal, když přijal čestnou funkci ambasadora olympijského hokejového turnaje, což právě svým tweetem připomíná Tomáš Etzler. Hokejový turnaj se za dva roky bude konat v Číně a Jágrovo chování bylo kvalifikováno jako schvalování tamního režimu, což je dnes v některých kruzích nepřijatelné. Například režisér Jan Hřebejk mu vytýkal, že se finančně zajistil na demokratickém Západě a teď mu to odmítá vrátit a místo toho podporuje diktaturu a stojí po boku „opravdových kreatur“.

„Tohle je absolutní selhání a nedostatek lidské slušnosti, osobní integrity a charakteru. Nejhorší prostituce. Od údajně věřícího člověka. Naprostá stoka,“ rozčiloval se tehdy Tomáš Etzler, bývalý redaktor CNN a ČT.

I když je Jarormír Jágr často cílem kritiky, i tak má podle sázkové kanceláře Fortuna šanci stát se prezidentem. A to dokonce větší než někdejší předseda Senátu Petr Pithart, ekonom Jiří Rusnok, šéf SPD Tomio Okamura či známá jaderná fyzička Dana Drábová.

Psali jsme: Nechtějí pracovat. Babiš po setkání hlav EU uhodil Lidovec: Pryč s kosmonautkou Těreškovovou, přisluhovačkou Putina Hysterické řvaní Pekarové, že u nás nesmí stavět ruská společnost, postrádá zásadní sdělení lidem. Zaplatíte to. A hodně, varuje Konečná Spojovat kauzu Vrbětice s tendrem na Dukovany je dezinformace, hlásí CTHH. A jsou zde další. Jmenován i Zeman

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.