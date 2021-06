„Zbavit Volného mandátu!“ To musel vydýchat: Policista po nájezdu na Kaufland. Velmi vážné

„Bezohledné, hulvátské!“ Podle předsedy Unie bezpečnostních složek Zdeňka Drexlera by měli být poslanci Lubomír Volný a Marian Bojko zbaveni mandátu. Zhlédl totiž videozáznam z „nákupu“ v Kauflandu ve Středočeském kraji. Komisař Drexler také navrhuje vrátit do trestního zákoníku trestný čin „urážka úřední osoby“. K praxi práce u policie, které je dennodenně součástí, také připomíná: „Mají na rozdíl od jiných povinnost nasadit při ochraně ostatních zdraví a život. Máme už mnoho policistů, strážníků i dalších příslušníků, kteří zemřeli proto, aby ostatní žili. Jedno moto říká: „Oni jdou tam, odkud ostatní utíkají.“

reklama

Udělat si z Kauflandu vlastní revír? Na komentář k videu, které koluje po sociálních sítích, se musel předseda Unie bezpečnostních složek Zdeněk Drexler pár dní vydýchat. „Nákupy občanů ve Středočeském kraji pod taktovkou pánů Volného a Bojka hodnotím jako čistou provokaci a ukázku bezohledného, sobeckého a hulvátského chování. Pro mě je záhadou, proč jsou vůbec pánové Volný a Bojko ještě v Poslanecké sněmovně. Jejich schovávání se za poslaneckou imunitu považuji za zbabělé,“ reagoval s tím, že sám nedokáže pochopit, jak je možné, že si s nimi Poslanecká sněmovna jako celek nedokáže poradit. „Pánové Volný a Bojko by měli být zbaveni mandátu a po zásluze potrestáni,“ říká.

Na zmiňovaném videu totiž vyrazila skupina lidí na nákupy bez respirátorů i bez košíků. Testovali, co se bude dít. „Takhle to není ta správná zábava, když se nemusíš dohadovat s lidma,“ zaznívalo z davu, který procházel nákupním centrem. „Nikdo nic, viď?“ ptal se další účastník. „Protože nás je tady hodně, tak si to nikdo nedovolí. Když tady budeš sama, tak se do tebe všichni pustí,“ dodává další.

Parlamentní listy popsaly videozáznam v tomto textu:

Psali jsme: „Vyse*ou se na to policajti?“ Přijeli. Kaufland, dav, respirátory nikde. Dusný závěr

„Chování jedince v davu je podle psychologů hodnoceno jako ‚o několik stadií civilizačního vývoje níže‘. Čemuž odpovídá chování natočené na videu,“ podotýká Drexler. Má za to, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. „A nejdůležitější argument, vzhledem k stále platnému právnímu státu – všichni se dopustili přestupku,“ konstatuje. Upozorňuje, že vláda, kterou si lidé zvolili, vydala nařízení, a to je třeba dodržovat. „Stejně jako je normální a společensky přijímané, že krádež, špatné parkování nebo odhazování odpadků je protiprávní jednání a bývá potrestáno, stejně tak je protiprávní jednání to, co předvedl tento dav,“ dodal.

„Ostuda! Gestapo!“ Policie si zaslouží odměnu

Lidé procházeli prodejnou a situace se začala přiostřovat. Ochranka na porušování vládního nařízení upozornila, ale sklidila jen posměch. „Ale kuš, ty brebto! Jsi nějakej chytrej! My si vážíme svýho zdraví, ty vole!“ ozývá se z davu, načež chlapec z ochranky za souhlasu přítomných volá vedoucí a spekuluje se i o příjezdu policie. „Myslíš, že přijedou? Nebo se na to vyserou?“ ptá se jeden z účastníků zájezdu. „Skrčku! Máš už občanku? My tady nekradem nic!“ zaznívá pak při opouštění Kauflandu, když se ochranka snaží nakupující zadržet. Mezi tím se ještě poslanec Volný pouští do diskuse se seniorem, který ho kritizuje za nedodržování opatření a sám ho upozorňuje na to, že dotyčný nemá roušku řádně nasazenou. Pak na místo přijela policie, která dotyčné legitimovala. U autobusu, který kritiky nařízení přivezl, už došlo i na strkanice.

„K chování ochranky a policistů – ochranka zcela správně a v souladu s platnou legislativou upozornila občany na protiprávní jednání a následně zavolal mladík policii. Nic jiného udělat nemohl. Jeho chování hodnotím jako zcela správné,“ uvedl Drexler. „Stejně tak policisté obdrželi oznámení a přijeli jej řešit. To, co si někteří dovolili, je z mého hlediska naprosto nepřijatelné. Uniforma na místě jakékoliv události musí být naprosto nedotknutelná, a pokud je policista nebo strážník napaden, je třeba, aby byl agresor nekompromisně potrestán. Uniforma na místě je autorita, která chrání zákon, chrání zájmy chráněné zákonem a jako taková musí být nedotknutelná,“ dodal. Konstatoval, že v případě, že je na místě dvoučlenná hlídka a několikanásobně větší dav, není jiná cesta než protiprávní jednání zadokumentovat, pokud to jde, osoby porušující zákon ztotožnit a dále věc předat k dořešení příslušným orgánům. „Policisté na místě se zachovali jako skuteční profesionálové, kteří zaslouží odměnu,“ dodal.

Drexler: vrátit do zákoníku trestný čin Urážka úřední osoby

Lidé vyčítali policistům, že brání vládu, přitom jsou placeni z daní všech. Na zmiňované nahrávce skandovali: „Ostuda“ a křičeli: „Gestapo.“ Padla velmi vulgární slova, lidé policistům nadávali. „Jste normální, máte děti doma vůbec?“ „Vy nejste policajti! Policajti se chovají úplně jinak! Policajti brání lidí. Vy bráníte jen vládu, hovada zasraný!“ „Proč to děláte, kluci? Jste placený z našich daní!“ znělo závěrem nahrávky.

„Argumenty davu, že si policii platí z daní, je už v dnešní době úsměvná. Možná je to pro mnohé překvapení, ale i policisté platí daně. A zároveň mají, na rozdíl od jiných, povinnost nasadit při ochraně ostatních zdraví a život. Máme už mnoho policistů, strážníků i dalších příslušníků, kteří zemřeli proto, aby ostatní žili. Jedno motto říká: ‚Oni jdou tam, odkud ostatní utíkají‘,“ konstatuje Drexler. „Policisté nechrání Vládu ČR. To si občané špatně vykládají. Policisté dohlížejí na dodržování zákonů a dalších právních aktů. Zákonů, které schválila vláda, kterou si lidé zvolili. Jestliže jsou nespokojení, už za zhruba 4 měsíce mají šanci na změnu v podzimních volbách,“ doporučuje.

Drexler připomíná i další skutečnosti: „V minulosti existoval trestný čin Urážka veřejného činitele. Osobně si myslím, že existují lidé, kteří si někdy pletou demokracii s anarchií. Proto si myslím, že trestný čin Urážka úřední osoby by se měl do trestního zákoníku vrátit.“ Znovu zopakoval, že uniforma je autorita, která nesmí být pošpiněna. „Policista nebo strážník musí za všech okolností zachovat zásady slušnosti, zdvořilosti a důstojnosti a občan ho může urážet, a to i vulgárně a uniformovaný příslušník si to nechá líbit? Proč? Argument, že uráží instituci, nikoli osobu policisty nebo strážníka, je úsměvná. Instituce není nic imaginárního. Je tvořena lidmi, kteří za ni vystupují,“ dodal.

Zdeněk Drexler, předseda Unie bezpečnostních složek. Foto: archiv UBS

Psali jsme: Okamura (SPD): Absurdní chaotická protipandemická opatření vlády pokračují Vláda navrhne mimořádné zvýšení důchodů o 300 korun, o měsíc prodloužila program Antivirus A Volný ve sněmovně řeční už tři hodiny v kuse. K pultu si přinesl židličku, roušku opět nemá Volný šokoval Sněmovnu: Doktoři, vyměňte obsah injekce, nabádal. Přišla slova o vraždách

Ne, policie se chová neuctivě. Přestupky? Možná ano, možná ne…

K cestování po Středočeském kraji se vrátil ve videu na sociální síti poslanec Lubomír Volný ve videozáznamu publikovaném 23. května. „Máme tady epidemii úmrtí, kterou už nikdo nemůže svést na covid,“ uvedl také na sociální síti Volný s tím, že o tom se nikde nemluví. „Policie nám mládne. Tím, jak nám policie mládne, policisté nemají zkušenosti, neumějí se postavit nezákonným rozkazům,“ uvedl Volný a hovořil o neúctě při zacházení s občany. „Včera (video publikované 23. května pozn. redakce) se možná ano a možná také ne, konaly přestupky v některých obchodních domech ve Středočeském kraji, protože si tam několik desítek lidí zašlo nakoupit bez respirátorů,“ popisoval Volný s tím, že řadu nařízení smetly už soudy ze stolu. Zmínil, že na tyto občany byly přivolány desítky policistů. Policie je pak doprovázela i po cestě autobusem. „Cestou přes vesnice jeli agresivním způsobem, jako by jeli k vykradené bance,“ podotkl. Připomínal, že pořád se bavíme o přestupku, kdy si někdo nenasadil respirátor.

Volný se domnívá, že policie tak ohrozila bezpečnost občanů, protože stáhla policisty z běžné pořádkové služby. „Určitě došlo k jiným závažnějším přestupkům nebo trestným činům, protože chtěla dokumentovat lidi, kteří si dovolili jít do obchodu bez respirátorů. V takové zemi žijeme. Největším a nejhorším bezpečnostním rizikem v České republice v roce 2021 není jako psychopat jedoucí policista, není nějaký opilec, který někoho napadá na ulici, není kapsář, který někoho okrádá, není to ani násilník, který mlátí svoji ženu. Je to prostě člověk, který si jde bez respirátoru nakoupit a na takovou skupinu lidí opravdu Policie ČR vymezí prostředky za několik set tisíc korun včetně psů a psovodů,“ vypočítával. „To je šílenství. Pokud si to jako policisté neuvědomujete, jste šílení taky,“ dodal. V závěru také řekl: „Občané mají plné zuby toho, že vy pomáháte vládě, která vydala minimálně jedenáct protizákonných opatření. Opravdu by nebylo lepší, aby policisté hlídali kritické úseky, na kterých dochází k dopravním nehodám?“ ptal se.

Slova o tom, že jsou často vládní nařízení ze dne na den stejně zrušena a nahrazena podobnými, Drexler, neuznává. „Argument, že opatření budou stejně zrušena, je nepřípustný a svědčí jen o neznalosti právního prostředí takto argumentujících. Pokud vím, že od zítra bude něco zrušeno, dnes to musím ještě dodržovat. Na to nemusí mít člověk právní vzdělání, aby toto pochopil,“ říká. „Některým lidem dnes absolutně chybí kritické myšlení a bohužel, jak ukazuje praxe, ani vysokoškolské vzdělání nezaručuje vysokou míru kritického myšlení. Veřejnost nemůže vyhodnotit oprávněnost vymáhání opatření. Toto už v minulosti opakovaně konstatoval soud. Až se u nás změní právní zřízení státu a bude platit referendum o všem, pak bude třeba situace jiná. Zatím ale stále platí to, co říká zákon, soud nebo na místě policista či strážník,“ dodal.

Jiná kriminalita samozřejmě nezmizela a policisté i strážníci ji řeší. „Zde by bylo možná na místě, kdyby byli občané vstřícní a pomohli policistům a strážníkům tím, že nařízení budou dodržovat. Můžou si o nich myslet, co chtějí, můžou je porušovat, ale když přijde policista nebo strážník a řekne ‚Nasaďte si, prosím, roušku,‘ nasadí si jí. Pak se předejde prokazování totožnosti, předvádění nebo dokonce zákrokům. Vždyť ti lidé si neuvědomují, že policistům a strážníkům svým ‚rebelováním‘ přidělávají práci? Lidé je zaměstnají a následně si stěžují, že policie neřeší jinou kriminalitu,“ hodnotí.

Poslanec Volný patří k nejrazantnějším odpůrcům vládních opatření. 25. května vystoupil ve Sněmovně také s peticemi. Jedna byla otevřený dopis lékařů vládě, Parlamentu a médiím ohledně takzvané koronavirové krize a druhá petice Zdravého fóra. „Mnohem větší nebezpečí ohrožení celkového zdraví lidu vidíme v drastických vládních opatřeních než v nemoci covid jako takové.“ „Plošné nošení roušek není vhodné. Dlouhodobé nošení roušky nepřispívá ke zdraví toho, kdo ji nosí. Zavádění roušek ve školách je zcela v rozporu se zdravým rozumem,“ citoval poslanec Volný. „Není možné chránit malé procento populace tak, že se zničí životy všech ostatních. Z medicínského hlediska nevidíme důvod k prohlubování restriktivních opatření, a proto žádáme vládu, aby neprodleně uklidnila obyvatelstvo a přestala je děsit počtem nakažených jednou konkrétní nemocí. Upustila od dalších restriktivních opatření. Povinné nošení roušek zavedla pouze tam, kde to jednoznačně vyžaduje epidemiologická situace. Upustila od povinného testování osob bez příznaků a nezbytnost testu ponechala na uvážení ošetřujícího lékaře. Nedopustila uvedení narychlo připravených vakcín na trh a nezaváděla vakcinaci jako povinnou. Věnovala se práci na obnově zdevastovaného hospodářství,“ dále citoval z jedné z petic.

Psali jsme: Volný (JAP): Můžete svou neúctu k lidu této země dávat ještě více najevo

Řada lidí oceňuje přístup Volného bloku. Svědčil o tom i zájem lidí například na setkání s poslanci v Liberci. Národ si podle příznivců ušil pod vedením této vlády dobrovolně náhubky. „K Volnému bloku mě přivedlo to, že situace v naší zemi přestala být už před rokem a půl únosnou. To, co se děje teď, je jen vyústěním toho, co spustili před rokem a půl. Bohužel to zdaleka ne všem je zřejmé. Proto jsem ráda, že Lubomír Volný, Marian Bojko a Volný blok vystupují proti tomu, co se děje. Proti nástupu covidfašismu. Proti tomu, že se nás snaží zcela nepokrytě zotročit pod záminkou jakési neexistující epidemie nazvané covid-19,“ vysvětlila PL například na setkání v Liberci lékařka Monika Waksmundská, liberecká krajská předsedkyně Volného bloku.

Psali jsme: „Bylo nám hned jasné, že to je podvod.“ Volný jel na sever Čech bojovat s vládou

Že u nás nehoří auta a nedochází k demolicím na ulici...

Policie dále pokračuje při postupném rozvolňování opatření v kontrolách. „Mé hodnocení kontrol si myslím, že je nadbytečné. Policisté i strážníci jsou profesionálové, kteří zpravidla vědí, jak mají postupovat. Veřejnost bych prostě jen požádal o shovívavost a součinnost. Věřte, že pak bude spokojenost na obou stranách a nebude docházet k excesům ani z jedné strany,“ podotýká na toto téma Drexler.

V poslední době zaujalo vyjádření jedné z policistek Evy Tomkové. Sepsala ho jako „Výlev jednoho ‚gestapáckého policisty‘.“ U policie není žádný nováček. To, co se děje teď, ji ale vcelku ubíjí. „Nadávalo se na nás vždycky, vždycky jsme byli ti nejhorší, na to jsme si asi všichni zvykli. Jsme represivní složka, a tak od nás nikdo nemůže chtít, že budeme na všechny jen hodní, že budeme všem pomáhat a všechny chránit, což je heslo, který nám nějaký ‚inteligent‘ nechal napsat na auta. Dělat debily z policajtů a jejich natáčení se stává pomalu národní sport, jenže my za současnou situaci nemůžeme,“ napsala. Tomkové tehdy došla trpělivost po diskusích v souvislosti se zásahem v Uherské Hradišti, při němž došlo k „zpacifikování“ muže bez respirátoru, a to přesto, že měl u sebe malého syna. „Chci vidět, jak dopadnou další volby, jestli to národ dá vyžrat těm, kteří za tuto rozpolcenost a bezmocnost národa mohou, nebo ta zlost lidí zůstane jen na hlavách ‚gestapáckých policistů‘ a tato vláda bude opět vládnout dál. Na tuto vládu se nadávalo již na jaře, pak byly krajské volby, a jak dopadly?“ ptala se.

Psali jsme: „Dřív držkovali gauneři. Teď každý desátý.“ Policistka: Mám si kleknout? Nevíte, co zažívám. Pravda o Češích

Na webu Unie bezpečnostních složek se v minulých dnech objevil i komentář čtenáře, který mimo jiné napsal: „Buďme rádi, že český občan je sice rebelující s nenasazenou rouškou, ale za to maximálně trpělivý oproti jiným státům. Nikdo tu nepřevrací a nezapaluje auta, nerozbíjí výlohy.“ To oceňuje i Drexler. „To, že u nás nehoří auta a nedochází k demolicím na ulici, považuji samozřejmě na kladnou skutečnost. Pořád nenasazená rouška je menší zlo než anarchie v ulicích. Stále věřím tomu, že většina lidí si uvědomuje, že nemoc covid-19 není pro některé taková legrace a budou mít pochopení. Vždyť právě ta ‚ruská ruleta‘ této nemoci je to nejzákeřnější,“ říká.

Zdeněk Drexler covid-19 prodělal a měl celkem mírný průběh. „Po 10 dnech jsem měl negativní test. Podle myšlení některých bych mohl nemoc zlehčovat. Přesto to neudělám a v obchodě si respirátor poctivě nasadím, protože nikdy nevím, jestli třeba nenakazím zákazníka vedle sebe, který následně zemře. V mém povolání chráním životy a zdraví sebe i ostatních. Proto se chovám zodpovědně a nehraju si na rebelujícího hrdinu,“ uzavírá.



Psali jsme: Piráti vyslali signál: Nezapomeneme. Mířeno na dnešní vládu Policie do hospod? Asi ne. I když hygiena našla chyby Předseda policejních odborů k „zakleknutí“ v Uherském Hradišti: Bylo to jinak, než pán tvrdil. Kamerový záznam jako důkaz Městští strážníci jsou popelky. Očkování se nyní nedočkají. Necháváme je napospas ulici. A policisté? Odborářský předák o tom, o čem se skoro nemluví

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.