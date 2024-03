„Zbláznili se. Něco uvidí.“ Fialova vláda naštvala mocnou skupinu

reklama

V souvislosti s minoritními akcionáři největší energetické společnosti ČEZ poslední dobou upoutalo hlavně prohlášení premiéra Petra Fialy (ODS).

Ten se mezi minoritními akcionáři energetické společnosti ČEZ opět postaral o pořádný rozruch, když prohlásil, že „pokud mluvíme o menšinových akcionářích, tak si nemůžeme představit drobné střádaly, myšleno pozitivně, ale to jsou často velcí bohatí podnikatelé se stamilionovými majetky“.

Reagoval na něj i jeden z mediálně velmi viditelných akcionářů ČEZ Michal Šnobr.

Upřímně? Jsem šokován!!! ????‍>????? Vy jste se, pane premiére @P_Fiala úplně zbláznil? Jakým právem a z jaké pozice segregujete menšinové akcionáře #ČEZ podle výše investice? Jde vám jen o domácí investory? Kde jste podklad jednotlivých akcionářů získal, když takto argumentujete?… https://t.co/R1dEpZbWWf — Michal Šnobr (@michalsnobr) March 18, 2024

„Upřímně? Jsem šokován!!! Vy jste se, pane premiére, úplně zbláznil,“ začal tehdy svůj příspěvek na síti X s tím, že nechápe, jakým právem a z jaké pozice segreguje premiér menšinové akcionáře ČEZ podle výše investice.

„Jde vám jen o domácí investory? Kde jste podklad jednotlivých akcionářů získal, když takto argumentujete,“ ptal se dále Šnobr a dodal, že je to od premiéra odporná levicová hanba.

„Odhaluje to vaši zřejmou motivaci jak pro ČEZ, tak i taxČEZ, tj. WFT. Nechápu, že s touto ubohostí souzní celá ODS a koalice SPOLU i STAN,“ dodal ještě a na závěr připojil ocenění moderátora Čestmíra Strakatého, který ve svém podcastu premiéra Fialu zpovídal.

Situace kolem největšího českého energo gigantu, ale neustrnula ani pak. Naopak se spíše dále přiostřila a svůj díl na tom nese právě zmíněný Michal Šnobr, který nešetřil ani kritikou vládních představitelů.

Trnem v oku mu je především opět tzv. daň z nadměrných zisků, kterou vláda hodlá uplatnit i v letošním roce.

Co stačí pro zrušení WFT v roce 2024, aniž by rozpočet utrpěl a získal očekávaných 17 mld. Kč (naplánované rozpočtované inkaso WFT v roce 2024)?



Výplata dividendy z ČEZ ve výši 120 Kč/akcii. Menšinoví akcionáři ČEZ by získali celkem po zdanění o necelých 7 mld. Kč více, než je… — Michal Šnobr (@michalsnobr) March 20, 2024

„Neočekávaná daň z pera ODS poslance Zbyňka Stanjury byla vždy diskriminační a obludnou zrůdou směřující k zastrašení a poškození menšinových akcionářů ČEZ. Nikdy neměla jiný účel,“ pustil se Šnobr i do ministra financí s tím, že tzv. WFT nikdy nebyla daní z nadměrných zisků. To z ní podle Šnobra udělal záměrně stanovený extrémní odpočet (zisk let 2018–2021) pro výpočet základu daně.

„V roce 2023 měla vláda k inkasu touto daní alternativu v odvodu z tržeb dle Nařízení Rady EU + dividendu ČEZ. V roce 2023 měl stát výdaje spojené s energií,“ dodává s tím, že v roce 2024 a 2025 už v žádném případě nemůže jít o daň z nepřiměřených zisků.

„Nyní už půjde bez diskuse o rozpočtový podvod = daň z nepřiměřených deficitů státního rozpočtu, jehož konsolidaci vláda Petra Fialy nezvládá. Tohle je realita!“

Šnobr se ale také zmiňuje o velmi důležitém orgánu správy ČEZ, a tím je valná hromada, od které podle všeho očekává, že se bude zabývat podle něj nezákonným postupem české vlády, který uplatňuje ve vztahu právě ke společnosti ČEZ.

Letos to nebude jednoduchá VH #ČEZ a sdružení @minoritariCEZ dává smysl více než kdy jindy. Čekám, že v roce 2024 bude valných hromad ČEZ hned několik, koordinovaný a nezákonný postup vlády a vedení @SkupinaCEZ už překročil všechny únosné meze... — Michal Šnobr (@michalsnobr) March 21, 2024

„Letos to nebude jednoduchá valná hromada ČEZ a sdružení minoritních akcionářů dává smysl více než kdy jindy. Čekám, že v roce 2024 bude valných hromad ČEZ hned několik, koordinovaný a nezákonný postup vlády a vedení Skupiny ČEZ už překročil všechny únosné meze,“ dodává Šnobr bojovně s odkazem na budoucí valné hromady společnosti.

Pro lepší informovanost ještě dodejme, že podle známého ekonoma Lukáše Kovandy ČEZ loni vykázal druhý nejlepší výsledek hospodaření za posledních deset let. Také on má ale výhrady k tomu, jak se společnost chová ke svým akcionářům i k znovuzavedení daně z mimořádných zisků.

Výsledky ČEZ jsou druhé nejlepší za posledních deset let, stát si tak může říct opět o velkou dividendu – a zrušit daň z mimořádných zisků už pro letošek. Jenže státu menšinoví akcionáři ČEZ slouží jako „dojná kráva“...



ČEZ loni vykázal druhý nejlepší výsledek hospodaření za… — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) March 21, 2024

Výsledky ČEZ jsou druhé nejlepší za posledních deset let, stát si tak může říct opět o velkou dividendu – a zrušit daň z mimořádných zisků už pro letošek. Jenže státu menšinoví akcionáři ČEZ slouží jako „dojná kráva“...

