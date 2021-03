„Že to neviděl Lenin. Jak na zajíce. Po konci Moravce

Kalousek ve formě? Václav Moravec do studia ČT pozval ministryni financí Alenu Schillerovou za hnutí ANO, exministra financí Miroslava Kalouska z TOP 09 a ekonomku Ilonu Švihlíkovou. A bylo to ostré. Zejména první dva jmenovaní po sobě opravdu šli. Připomeňme si nejlepší momenty. „Peklo zamrzlo!“ A to nebylo nic proti tomu, co se pak strhlo na Twitteru. Kalousek prý drtil, Schillerová je jak nacamraná kuchařka a prý škoda, že to neviděl Lenin. „Nic jiného si nezaslouží,“ přisadil jak Šafr, tak Novotný. Schillerová je po konci pořadu jednoznačným terčem glosátorů.

V diskusi na téma „Kdy dojdou Česku peníze?“ neváhal Miroslav Kalousek přišít Babišově vládě na triko desítky tisíc mrtvých. Připomněl, že vláda Andreje Babiše sice hlasitě volala, že staví lidské životy na první místo. „Ale dělali to tak špatně, tak neschopně, tak chaoticky a především tak populisticky, že za posledních 14 dní máme největší počty úmrtí na celém světě. I proti těm zemím, které jsou méně vyspělé. My teď mrtvých máme prostě nejvíc. A za to odpovídá vláda,“ pálil Kalousek s tím, že on je také pro opravdu tvrdý lockdown se zavřením firem. Bylo by to podle něj prý lepší než současný stav.

Schillerová se ohradila. Zdůraznila, že třeba jarní vlnu vláda zvládla. „Přišel postupný vývoj na podzim. Podívejte se kolem nás. Plus minus země, které na tom byly lépe, tak se to přelívá v určitých vlnách. To není obhajoba. Ta odpovědnost je na nás,“ uznala Schillerová. Ale jedním dechem dodala, že se v Česku situace zlepšuje.

Kalousek si pak ve střelbě do ministryně financí ještě přisadil a řekl, že vláda dostala několikrát k dispozici prostor k řešení epidemie v podobě nouzového stavu a opakovaně ukázala, že ho nedokáže využít. „Více neschopnou a více populistickou vládu nemá žádná jiná země na světě.“ To už Schillerová nevydržela a zvolala: „Vy jste normální populista. Vy dobře víte, že nouzový stav ta vláda potřebuje,“ zvolala ministryně financí. „Peklo zamrzlo a členka nejpopulističtější vlády obviňuje Kalouska z populismu,“ posmíval se jí Kalousek.

V debatě o financích se Schillerová s Kalouskem rovněž neshodli. „Ať už byl ministrem financí Andrej Babiš nebo já, tak veřejné finance byly přebytkové nebo vyrovnané,“ oznámila před kamerami Schillerová. Načež Kalousek okamžitě začal kroutit hlavou. „Můžete se chytat za hlavu, jak chcete, ale to je prostě fakt,“ nedala se zastavit Schillerová. „Možná byste prostě měl říct, že chcete všechno zpoplatnit, to by bylo fér,“ vypálila Schillerová na exministra financí. Kalousek se chtěl ohradit, ale Schillerová ho nenechala. „Teď mluvím já,“ udeřila na Kalouska. „Vaše role historická už tady byla – a teď je role moje,“ dodala Schillerová.

„A bude...,“ ozval se přece jen Kalousek, jenž tak zřejmě dal najevo, že stále počítá se svým návratem do nejvyšších pater politiky. „Já se modlím, aby ne,“ vysmála se mu Schillerová. Nakonec Kalousek ještě vyčetl Schillerové, že vyplácela svým podřízeným na ministerstvu vysoké prémie, a to v covidové době. Na tom se podle Kalouska ukazuje, že vláda rozděluje společnost, protože živnostníkům zavírá podniky, ale státním úředníkům dává odměny. „To je nemravné segmentování společnosti.“

Tento díl otázek Václava Moravce posléze vyvolal poměrně širokou debatu na sociálních sítích. U poslance za ODS Jana Skopečka se Schillerová proti Kalouskovi zastání zřejmě nedočká. K OVM napsal: „Pan Kalousek chtěl v OVM po ministryni Schillerové opatření, kterými ušetří a oddálí náraz na dluhovou brzdu. Nedozvěděl se nic, ani nemohl. Ve vládě dnes ministra financí nemáme. Máme ministryni státního účetnictví, která jen sečte příjmy a výdaje. Úspory a reformy nečekejme.“

Pan @kalousekm chtěl v #OVM po ministryni Schillerové opatření, kterými ušetří a oddálí naráz na dluhovou brzdu. Nedozvěděl se nic, ani nemohl. Ve vládě dnes ministra financí nemáme. Máme ministryni státního účetnictví, která jen sečte příjmy a výdaje. Úspory a reformy nečekejme. — Jan Skopeček (@Jan_Skopecek) March 21, 2021

Do debaty pod poslancovým příspěvkem se svým stylem zapojil i dnes již v ODS končící starosta Řeporyjí Pavel Novotný. „Jak řekla, že jen za ní a za Kalouska byly vyrovnané nebo přebytkové finance, normálně jsem si říkal, zda není nacamraná.“

Jak řekla, že jen za ní a @kalousekm byly vyrovnané nebo přebytkové finance, normálně jsem si říkal, zda není nacamraná. — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) March 21, 2021

Komentátor Alexandr Mitrofanov se na adresu Schillerové posměšně vyjádřil zase následovně: „Škoda že dnešní Otázky Václava Moravce neviděl Lenin. Tolik chtěl, aby kuchařka řídila stát.“

Škoda, že dnešní @OtazkyVM neviděl Lenin. Tolik chtěl, aby kuchařka řídila stát. — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) March 21, 2021

Mlčet nezůstal ani šéfredaktor deníku Forum24 Pavel Šafr. „Kalousek byl dnes opět ve formě. Drtil Schillerovou v OVM popisem drsné reality. Nic jiného si ta dáma nezaslouží. Otázka je, zda si zasloužíme takovou ministryni financí,“ děl novinář. Dobře si Kalousek, na rozdíl od jeho protivnice, zřejmě počínal i podle bývalého premiéra Mirka Topolánka. Ten se tak rovněž vyjádřil na Twitteru. „Dnešní OVM, Miroslav Kalousek a dvě dámy – nevyvratitelný argument proti mnohoženství,“ poznamenal jedovatě.

Kalousek byl dnes opět ve formě. Drtil Schillerovou v OVM popisem drsné reality. Nic jiného si ta dáma nezaslouží. Otázka je, zda si zasloužíme takovou ministryni financí. @kalousekm https://t.co/CwsP0A503F — Pavel Šafr (@pavelsafr) March 21, 2021

Dnešní OVM, @kalousekm a dvě dámy - nevyvratitelný argument proti mnohoženství. — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) March 21, 2021

