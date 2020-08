„Zemanovi to vyhovuje?“ Moravec rozjel vlastní teorii. Putin, Bělorusko a české neziskovky

V první hodině Otázek Václava Moravce proti sobě zasedli předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Hamáček ocenil práci českých neziskových organizací v Bělorusku a popsal, o co všechno teď v Bělorusku jde. Moravec rýpl do prezidenta Zemana: „Není to tak, že prezidentovi republiky vlastně vyhovují autoritativní režimy?“ zeptal se. Dostalo se mu dvou odpovědí. Hamáček s Vystrčilem se do sebe poté pořádně pustili kvůli Vystrčilově cestě na Tchaj-wan.

reklama

Anketa Vážíte si Spojených států amerických coby klíčového spojence ČR? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 18065 lidí

Vystrčil přesto krátce a stručně Běloruskou situaci popsal. „Ta charakteristika je jasná, Bělorusové volají po svobodě a Alexandr Lukašenko volá do Moskvy,“ konstatoval.

Hamáček se vrátil k roku 1989 v Československu. Připomněl, že komunistům zlomilo vaz, když demonstranty podpořili dělníci. V Bělorusku se může situace vyvinout podobně. Je tu však jedno „ale“.

„Je třeba tlačit na Bělorusko a podporovat lidi, kteří chtějí změnu, ale otevřeně řečeno, pokud si to nevyřeší Bělorusové sami, pokud tam nebude masivní podpora pro změny, tak to bude velmi složité,“ řekl Hamáček. Osobně doufá, že se v Bělorusku nezopakuje československý rok 1968, kdy do naší země vtrhly sovětské okupační tanky. Upozornil, že v Bělorusku tento scénář nelze vyloučit.

„Já chci jasně říci, že nikdo z oficiálních státních představitelů tam nic neorganizuje, a pokud o tom má prezident Lukašenko nějaké důkazy, tak by je měl dát na stůl. Ale podle mě to vypovídá o velmi dobré práci nevládních organizací v Bělorusku. Český stát tam nic neorganizuje, ale na druhé straně je dobře, že naše nevládní organizace v Bělorusku působí a pomáhají tam lidem řešit tu nelehkou situaci,“ pravil Hamáček.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A jestliže kupříkladu komunistický poslanec Zdeněk Ondráček práci těchto neziskových organizací kritizuje, tak je to jeho problém. „On měl historicky vždy blíž k těm represivním složkám. Jeho historii všichni známe,“ řekl Hamáček.

Anketa Chtěli byste na území ČR nastálo vojáky USA, jak si přeje Alexandr Vondra? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 15834 lidí

Vystrčil konstatoval, že pokud komunista Ondráček kritizuje tuto vládu za postoj k Bělorusku, pak by si měl uvědomit, že kritizuje vládu, kterou komunisté drží u moci. Osobně má za to, že by EU měla tlačit na opakování voleb v Bělorusku, ale tak, aby napodruhé šlo o svobodné volby.

Moravec poté poukázal na to, že prezident Miloš Zeman se dosud k situaci v Bělorusku nevyjádřil. Naproti tomu slovenská prezidentka se vyjádřila a podpořila protestující. „Není to tak, že prezidentovi republiky vlastně vyhovují autoritativní režimy?“ zeptal se na rovinu moderátor.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hamáček nechtěl prezidentovi posílat vzkazy přes televizi, ale zdůraznil, že by ocenil, kdyby se prezident k Bělorusku vyjádřil. „Mlčení mě překvapuje, ale já s panem prezidentem nebudu diskutovat přes televizi,“ řekl Hamáček.

Vystrčil byl ve vyjadřování také opatrný. „To, že pan prezident nereaguje, mě netěší, ale víc k tomu říkat nechci, protože jeho potěší každá věta, kterou tady řekneme,“ pravil Vystrčil.

Moravec poté přehodil debatní výhybku k dostavbě jaderných elektráren a k budování 5G sítí v Česku.

Podle Hamáčka je na odbornících, aby řekli, co je pro Česko bezpečné, a co není, ale v obecné rovině by soutěž na dostavbu jaderných elektráren nechal otevřenou, aby bylo možné vyvíjet tlak na snižování ceny. „Ale šmahem říci, že takhle to nebude, tak tím si podle mě zbytečně zužujeme manévrovací prostor“.

Vystrčil byl v této otázce podstatně důraznější. „Jsem pro to, aby Česká vláda navrhla takové podmínky, aby nás technologie Huawei neohrožovaly,“ pravil. Ale v případě jaderných elektráren musí český stát dbát na bezpečnost, na cenu i na skutečnost, že dnes elektrárny staví velká konsorcia a jejich postavení je natolik složité, že nechtěl před kamerami pronášet nějaká kategorická prohlášení.

Poté věnoval pár slov chystané návštěvě Tchaj-wanu. „Máme obrovskou šanci navázat hospodářské vztahy s Tchaj-wanem, v době, kdy je obtížné navazovat jakékoli vztahy, a dostat do České republiky moderní technologie,“ řekl Vystrčil.

„Druhá věc je, že nám nikdo nebude vykládat, kam můžeme, nebo nemůžeme jezdit, že se zachováme jako suverénní země. Potom by se nám mohlo stát, že až my to budeme potřebovat, protože až my budeme potřebovat pomoc, tak by ostatní mohli říci, ‚ne ne ne, my radši budeme sedět doma a nepodpoříme vaši demokracii,“ upozornil předseda Senátu.

RNDr. Miloš Vystrčil ODS



předseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Podporujete záměr EU, aby muž musel být dva měsíce povinně na rodičovské dovolené (Jinak by se zkrátila doba čerpání) ? Podporuji 2% Nepodporuji 98% hlasovalo: 7919 lidí

Hamáček popřál Vystrčilovi šťastnou cestu. „Já mu přeju šťastnou cestu, a s těmi následky se pak budeme muset vypořádat,“ konstatoval.

Poté však do Vystrčila rýpl a poukázal na to, že expremiér Topolánek byl ostře protičínský, další premiér ODS Petr Nečas se k Číně stavěl velmi přátelsky, a teď jede předseda Senátu z ODS na Tchaj-wan. „Já jsem chtěl říct, že ODS už vystřídala všechny možné polohy v tomto vztahu,“ řekl předseda ČSSD.

Pak si půjčil slova europoslance ODS Alexandra Vondry, „Řekl, že Američané podporují cestu na Tchaj-wan, aby pak mohli sledovat, jak na to bude čínská strana reagovat,“ odvolal se na Vondrovo vyjádření Hamáček. „Američané se těší na to, až se pan předseda vrátí a oni budou sledovat, jaká bude ta čínská reakce,“ zopakoval.

A pokud se takovéto vyjádření Vystrčilovi nelíbí, má si to podle Hamáčka vyříkat se svým kolegou z ODS Vondrou.

Nakonec do Američanů rýpl kvůli digitální dani. „Ten tón z americké ambasády k digitální dani také nebyl úplně v rukavičkách. Ale odpovídá to tomu, co teď prosazuje jejich administrativa. Z toho amerického byznys pohledu to má prezident Donald Trump propracováno na sto procent. On prostě hájí americké zájmy a hájí je velmi tvrdě,“ pravil Hamáček.

Moravec poté věnoval pozornost ekonomické situaci Česka.

Vystrčil kritizoval vládu Andrej Babiše za to, že do rozpočtu zatnula sekeru v podobě půl bilionu korun, Ale když už se to stalo, tak by tyto peníze měly být využity k restrukturalizaci české ekonomiky tak, aby byla konkurenceschopnější. Vládě vynadal také za to, že málo věří obcím a krajům. Obce a kraje podle Vystrčila mají vytvořenou řadu projektů, a kdyby stát řekl, že ke každé koruně v obci investované do projektu přidá 50 haléřů, tak se z této krize opravdu proinvestujeme.

Vystrčil je také toho názoru, že je třeba vést celonárodní debatu o využití peněz z EU.

Hamáček tuto představu podpořil. Zároveň zdůraznil, že koaliční vláda ANO a ČSSD se nebude chtít z krize proškrtat tak, jak to zkoušel exministr financí Miroslav Kalousek

Nakonec došlo i na korespondenční volby v časech koronaviru.

Hamáček zdůraznil, že pro korespondenční volby v Česku není politická podpora. „Pokud říkáme, že volba je tajná, tak v případě korespondenčního hlasování tu tajnou volbu nejde zaručit,“ zdůraznil Hamáček s tím, že korespondenční hlasování provázely problémy v Rakousku, v Polsku a problémy lze prý očekávat i v USA v případě letošních prezidentských voleb.

Vystrčil to potvrdil. „V tuto chvíli ODS není pro to, aby korespondenční volba byla do volebního zákona zařazována,“ pravil.

Psali jsme: Proč se Pompeo při návštěvě Česka zastavil v Senátu? Šéf komunistů za tím vidí... Vystrčila čeká na Tchaj-wanu ta nejlepší společnost. Prezidentka, premiér i spousta ministrů To šlo rychle. Čínská ambasáda odpovídá na Pompea v Senátu Pompeo v Senátu chválil Vystrčila. A vykládal, jak sledují Rusy i Číňany

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.