„Žerou psy a kočky.“ Trump po debatě pro smích. Jenže pravda o Springfieldu teď leze ven

v úterní debatě stanice ABC News, kde stanul proti své demokratické protikandidátce Kamale Harrisové. U tématu ochrany hranic a migrace Trump vyčetl politiku aktuální administrativy prezidenta Joea Bidena, v níž je Harrisová ve funkci viceprezidentky. „Podívejte se, co se děje s městy v naší zemi…" poznačil Trump a pozornost přenesl právě na dění ve Springfieldu v Ohiu. „Ti lidé, kteří sem přišli, žerou domácí mazlíčky lidem, co tam bydlí," řekl, což u Kamaly Harrisové spustilo salvy smíchu. „Žerou psy, lidé, kteří přišli, žerou kočky," pokračoval však republikánský kandidát na prezidenta.



Mnozí místní představitelé přispěchali na obranu města a zpochybnili, že by se tak dělo, s čímž Trumpa následně během debaty stihli konfrontovat i přítomní moderátoři – ale dle mnoha místní obyvatel je však pravda na straně amerického exprezidenta.



O dění hovořil s místními obyvateli dříve například youtuber Tyler Oliveira a místní mu sdělili, že si všimli dění, kdy haitští migranti údajně jezdí dodávkami po veřejných parcích a čtvrtích, aby tam chytali domácí kočky.

?? BREAKING:

SPRINGFIELD, OHIO UPDATE

During the Presidential debate, fact-checkers at ABC News stated that Donald Trump's claims of the Haitian immigrants "eating dogs and cats" had no credible reports according to the town's city manager.

Over the last 2 days, I've… pic.twitter.com/qhxc6O2pVW