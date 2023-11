„Žijou na jiný planetě“. Pekarová uspořádala topce velkolepý sjezd, Xaver s Holcem funus

reklama

Vládní straně TOP 09 bude i nadále šéfovat předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Dohodlo se tak na 8. sněmu strany, který se konal 11. listopadu. Svůj mandát Pekarová obhájila již potřetí. Moderátor Luboš Xaver Veselý ve videu na svém youtubovém kanálu prozradil, že si z celého sněmu strany TOP 09 odnesl jednu věc. „Jediný výsledek, který jsem si poznamenal do svého deníčku byl, že ti lidé lžou sami sobě. Neuvěřitelným způsobem,“ řekl směrem k hostovi kanálu, politickému komentátorovi Petru Holcovi.

Holec s Veselým souhlasil. „Markéta Pekarová Adamová, nejnenáviděnější politička v zemi. Tak ji znovu potvrdí na nejvyšší funkci. Co jinýho,“ komentoval výsledky sněmu TOP 09. „Žijou na jiný planetě,“ usnesl se Holec o členech strany.

Změna ve vedení strany se odehrála na postu prvního místopředsedy. Nebude jím již senátor Tomáš Czernin, nýbrž ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. I volbu jeho osoby Holec komentoval: „Vlastimil Válek, pravděpodobně nejneschopnější ministr – léky nejsou – tak se stane prvním místopředsedou.“

Pekarová mezitím ve svém projevu uvedla, že Vlastimil Válek „zeštíhluje úřad a šetří“, což dle jejích slov dokazuje, že strana úspory i realizuje, a nejen o nich mluví. Válek poté dodal, že některé věci by pravděpodobně šly na úřadu dělat rychleji, nicméně „v České republice na rozdíl od jiných zemí každý pacient dostal léčbu, kterou potřeboval“.

„Působilo to jako krajská konference SSM,“ sdílel svou myšlenku moderátor Veselý. On sám by si počínal jinak při vyznění celkového vzkazu lidem, který na sněmu strana přednesla. „Víte, třeba bych vzkázal lidem: My víme, že jsme v p*deli, ale teď se o tom, kde je příčina, budeme bavit,“ navrhl Veselý. Dodal, že namísto toho TOP 09 vytvářela na sněmu dojem, že jde v České republice vše správným směrem a oni stojí u toho. „A že oni to i vedou tím správným směrem!“ přisadil si Holec.

„Je to celý hogo fogo a není na tom skromnosti,“ poznamenal k pompéznímu sněmu ještě Xaver. Zmínil „jeviště jako pro Rolling Stones“, obrazovky, čtecí zařízení, což by dle jeho názoru odpovídalo straně, která by měla v preferencích aspoň 43 procent. Podle posledních průzkumů se TOP 09 drží na procentech pěti.

Veselý to odborně nazval „falešným sebevědomím“ a přirovnal stranu k podnikateli Jaromíru Soukupovi. „To je člověk, kterému se zhroutil soukromý život a definitivně už se hroutí díky dluhům jeho podnikání, a on jde na obrazovku a říká: Tak je to všechno tak, jak má být,“ přiblížil Veselý své přirovnání.

„Soukup je bizár. Oni jsou taky bizár. Ale bohužel vedou zemi,“ kvitoval Holec.

Veselý ke sněmu ještě dodal, že se radši strana měla sejít v kulturáku. „TOP 09 je přesně ta loď, která se potápí, ale hraje kapela a svítí tam girlandy na jevišti při sněmu,“ kroutil hlavou a prohlásil, že sněm vnímal jako „dvoudenní smuteční řeč na pohřbu TOP 09“. Tečku tomu dodalo úmrtí bývalého předsedy strany Karla Schwarzenberga.

Youtubové video bylo natáčeno 16. listopadu, tedy den před 17. listopadem, a tedy Dnem boje za svobodu a demokracii a Mezinárodním dnem studentstva. I tomuto dni se proto Veselý s Holcem ve videu věnovali. Holec předpověděl, možný průběh dne: „Na národní třídu se nechá přivézt prezident Pavel a za doprovodu a podpory všech těch Halíků, Šteindlerů a Žantovskejch – celýho tábora doby a zvláště i těch lidí, kteří šli průvodem opravdu 17. listopadu 1989, sestoupí Pavel k památníku na Národní třídě a odhalí tam svou bustu jakožto bojovníka za demokracii,“ vykresloval Holec.

Veselý na to podotkl, že jestli se tato verze 17. listopadu odehraje, bude potřebovat Endiaron – přípravek používaný k léčbě průjmů. Holec mu následně bez lítosti oznámil, že tento lék není k dostání.

„Nezná strach a stud,“ dodal ještě k osobě prezidenta České republiky politický komentátor. Veselý pokýval hlavou s tím, že premiér Fiala „se hodil marod“, aby u takovéto sešlosti nemusel být.

