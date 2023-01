„Zrůdnost. Ovlivnění voleb.“ Falešné VIDEO má poškodit Pavla. Kmenta zuří

reklama

Prezidentský kandidát Petr Pavel na svém twitterovém účtu upozornil na „falešné video“, které nyní koluje po internetu. Jde o rozhovor v Ostravě, kde Pavel odpovídá na otázky novinářky týkající se rusko-ukrajinského konfliktu. Jeho odpovědi jsou však sestříhány tak, aby to vypadalo, že Petr Pavel hovoří o nutnosti „vstoupit do války s Ruskem“.

„Jediná možnost, jak dovést situaci do zdárného konce, je pomoc Ukrajině. A my to můžeme udělat z naší strany tím, že vstoupíme do války s Ruskem,“ zní Pavlovo falešně pozměněné vyjádření.

Ve skutečnosti jeho reakce na otázku, zda by bylo vhodné již zapojení českých vojáků přímo ve válce na Ukrajině, vypadala následovně: „Ono to nejde tak udělat, protože kdybychom to tak udělali, tak vstoupíme do války s Ruskem a to by bylo mnohem horší. Takže jediná možnost, jak dovést situaci do zdárného konce, je pomoci Ukrajině tu válku vyhrát. A my to můžeme udělat z naší strany právě tím, že jí dodáme kvalitnější zbraně, budeme pokračovat v sankcích proti Rusku, protože přímo do toho vstoupit opravdu nemůžeme,“ vyjádřil se Petr Pavel.

Upravené vyjádření Petra Pavla prezentoval telegramový účet neČT24 s popiskem „Válečný štváč Petr Pavel se vybarvil?“

Novinář Kmenta šíření podobných dezinformací tvrdě odsoudil: „Tohle je fakt zrůdná a odporná manipulace. Předvolební kampaň v zájmu Babiše nezná dno. Nevím, kdo to vytváří, nevím, jestli je to “jen” z ruských trollích farem, nebo akt jednotlivce či spřízněnec týmu AB. Každopádně je to fake news, která má za cíl ovlivnit prezidentské volby,“ zní jeho tweet.

Tohle je fakt zrůdná a odporná manipulace. Předvolební kampaň v zájmu Babiše nezná dno. Nevím, kdo to vytváří, nevím, jestli je to “jen” z ruských trollích farem, nebo akt jednotlivce či spřízněnec týmu AB. Každopádně je to fake news, která má za cíl ovlivnit prezidentské volby. pic.twitter.com/qZD8SRduZs — Jaroslav Kmenta (@JaroslavKmenta) January 21, 2023

Na kontroverzní video upozornil i přímo Petr Pavel a autorům „falešného videa“ vzkázal, že „lež a manipulace v těchto volbách nezvítězí“.

Na internetu koluje falešné video. Podívejte se na originál, jak jsem odpověděl jedné paní v Ostravě na její otázky. Na závěr uvidíte, jak mou odpověď sestříhali. Lež a manipulace ale v těchto volbách nezvítězí. Sdílejte prosím pravdu. pic.twitter.com/SsRh2Oiudg — Petr Pavel (@general_pavel) January 22, 2023

