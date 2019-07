,,Zrušit!" ,,Ano, zrušit!" Jakub Železný v ČT slyšel něco jiného, než bychom čekali

Do Událostí, komentářů na ČT 24 zavítali osobití hosté – ředitelka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková a filmový producent Radomír Dočekal. Řešilo se aktuální téma zastavených pobídek pro filmaře a názory lítaly svérázné: „To by bylo skvělé, já bych byl první, kdo by byl pro to, aby se zrušily dotace.“ „Ne, já bych byla první!“ dupla si Fraňková. „Tak já bych byl tedy hned druhý.“ A co se dělo dál?

Státnímu fondu kinematografie došly finanční prostředky, které má pro finanční pobídky zahraničních filmařů. Zastavili tak poskytování dvacetiprocentní slevy na služby a zboží tuzemských poskytovatelů zahraničním producentům. Za rok 2019 v České republice utratili zahraniční filmaři pět miliard korun. Pobídkový systém je prozatím zavřený na tři měsíce. Ve studiu tuto událost komentují Helena Bezděk Fraňková (ředitelka Státního fondu kinematografie) a Jaromír Dočekal (producent).

„Proč by něco takového mělo fungovat, jak vysvětlíte kritikům, že se nejedná o prostou dotaci?“ ptal se moderátor Jakub Železný. Helena Fraňková odpověděla jako první a její odpověď byla překvapivá. Odpovídá, že dokud filmové pobídky nezačaly zavádět ostatní státy Evropské unie, tak Česká republika nebyla nucena je zavádět, a dokonce v devadesátých letech si tu zahraniční filmoví tvůrci podávali dveře. „Teprve až když začalo filmové pobídky zavádět Maďarsko, Německo a další státy, tak jsme se museli připojit,“ doplňuje Fraňková. „Je zcela logické, že když někde nabízejí dva stejné jogurty a jeden je o 20 % levnější, tak samozřejmě, když je to stejné, tak půjdete tam, kde je levnější,“ doplňuje.

Anketa Babiš navrhuje do Evropské komise znovu Věru Jourovou. Co na to říkáte? Je to dobře 6% Je to špatně 87% Je to jedno 7% hlasovalo: 2639 lidí

„Platí to i pro české produkce? Mají taky ony nárok na pobídky nějaké?“ mířila další otázka na Jaromíra Dočekala. Na to mu bylo odpovězeno, že je to skutečně tak. Rozhovor však exceloval další otázkou moderátora: „A není to tak, že se filmaři tak trochu namlsali a chtějí víc a víc? Podobně jako kritici zemědělských dotací říkají, že dřív to šlo bez dotací, nyní už ne, tak se člověk musí zeptat, zda to přeci jen nejde bez dotací?“ „To by bylo skvělé, já bych byl první, kdo by byl pro to, aby se zrušily dotace.“ „Ne, já bych byla první!“ dupla si Fraňková. „Tak já bych byl tedy hned druhý,“ opravil se producent a pokračoval, „kdyby se zrušily dotace v celé Evropské unii, protože tím pádem by se náš filmový průmysl stal opět konkurenceschopný, bohužel ty pobídky jsou v celé Evropě, a nejen v Evropě, ony ty pobídky jsou po celém světě. My jdeme proti těmto pobídkám, a když je nebudeme mít, tak nebudeme konkurenceschopní,“ vysvětlil svůj postoj známý producent.

Celý rozhovor ke zhlédnutí ZDE

Moderátor pokračoval vzpomínkou na Toma Cruise, který v devadesátých letech kritizoval právě české služby potom, co tu natáčel Mission Impossible. „Myslím, že řadě lidí spadl hřebínek, když Tom Cruise nás kritizoval. Byla to taková ta doba toho velkého vzepětí, kdy jsme si mysleli, že jsme nejlepší na světě, a úplně to tak nebylo. Na druhou stranu v té době sem jezdila jedna velká produkce za druhou, tak si člověk klade otázku, jestli by to nešlo nějak vymyslet?“ vyptával se moderátor. „No šlo, kdyby se zrušily pobídky v celé Evropě,“ odpovídá Dočekal, „Česká republika si vyzkoušela natáčet bez filmových pobídek v období 2004 až 2010 a z obratu, který byl předtím, což bylo nějakých šest miliard, jsme klesli na miliardu, bohužel bez těch pobídek, které jsou všude kolem nás, je nemáme jak přilákat,“ objasňuje ředitelka Státního fondu kinematografie.

Fotogalerie: - Výtvarno trasy D

Rozhovor se přesunul k dalšímu tématu. „Kde je tedy teď zakopaný pes?“ vyptával se moderátor Železný. Na to se mu dostalo svižné odpovědi: „Zakopaný pes je v tom, že na trh vstoupily online platformy, což znamená, že se začalo vyrábět daleko víc, než se vyrábělo doposud, což znamená, že Netflix, Amazon apod. začaly vyrábět svůj vlastní obsah, kdežto předtím je kupovaly od někoho jiného, co ho vyráběl sám pro sebe,“ vyjasnila nám současnou polízanici Bezděk Fraňková. „Jinými slovy, že těch zájemců je nepřeberné množství,“ shrnul situaci Železný.

Fraňková pak řekla, že neví, jak bude dlouho trvat ten přetlak, co zde je. Navíc dle Fraňkové se ten přetlak týká celé Evropy, avšak dle ní Maďaři na rozdíl od naší vlády dokáží na nastalou situaci hbitě reagovat. Dle obou hostů je řešení prosté – navýšení prostředků. „Ten přetlak navíc ukazuje to, že pobídky fungují,“ řekl Dočekal, „to navýšení jen přinese další peníze do státního rozpočtu, protože ty pobídky na sebe vydělají,“ ozřejmil situaci. Dle ředitelky se navíc peníze netočí jen kolem filmového průmyslu, ale jdou i do oblastí s ním na první pohled moc nesouvisejících. Věc se má tak, že z rozpočtu pobídek jde totiž 40 % na filmařské věci a 60 % na služby kolem. „Třeba truhláři, truhláři, kteří se normálně živí zakázkami, že vyrábějí nějaký normální sektorový nábytek, tak najednou dostanou obří zakázku vyrobit 15 gotických lavic do nějaký dekorace, nebo prostě jsou to tkalci, kteří dělají na míru přesné, podle dobových obrazů, přehozy přes postele,“ řekla Fraňková, jak se to s těmi pobídkami má. Železný měl k tomu navíc historku z reálného života: „Já jsem byl dole tady v podolském vetešnictví na něco se zeptat a prodavač mi řekl, že nejvíc je živí právě filmové produkce, že shánějí staré vázy.“ „Do toho filmu potřebujete všechno, včetně domácích zvířat, potřebujete hromadu dřeva na to postavit obří dekorace, potřebujete pronájmy lokací, které jsou většinou ve správě státu, takže je to přímá platba státu a taková ta myšlenka: ‚Pojďme donutit filmaře, aby zlevnili,‘ no v momentě, kdy to dělá 40 % výrobního rozpočtu, tak vám opravdu ale nepomůže nahnat 20% vratku tím, že maskérka prostě klesne o 500 korun, to není řešení, nebo vlastně je řešení říct: ‚My vlastně ten filmový průmysl nechceme a jděte do Maďarska‘,“ zlobila se vedoucí SFK.

Fotogalerie: - Okřídlený lev

Dokonce dle hostů se zvyšuje počet turistů na místech, kde točily filmové štáby. Železný navíc řekl: „Zase zmiňuji jedničku Mission Impossible, vím, že tehdy prostě Karlův most začal být ještě populárnější, než byl, a Lichtenštejnský palác, který tam hrál roli ruské ambasády,“ do řeči mu skočil Dočekal s úsměvem na rtu: „A lidé hledali akvárium na Staroměstském náměstí,“ s tím, že lidé hledali akvárium z filmu, které tam nikdy nebylo. „Navíc v době sociálních sítí to jde ještě líp a my jako fond, popřípadě jako čeští producenti nemusíme nic dělat, protože to dělá Orlando Bloom sám, on prostě sedí v Prachovských skalách a na svůj Twitter a na svůj Instagram nafotí Prachovské skály a řekne: ‚Wow, tady je to bezva,‘ a teďka ti jeho fanoušci mu tam píší, co to je, kde to je, na což jim odpoví, že je to Česká republika, Prachovské skály a to je prostě wow reklama,“ zakončila rozhovor Fraňková.

Psali jsme: Uf! Končící Staněk promluvil o Hermanovi: Co se strhlo, se bojíme popsat Musím dělat politiku! Tomáš Klus vydal silný manifest Udženija (ODS): A pak že levice a pravice už neexistuje... Profesor: Rusko je nejsvobodnější od Petra Velikého. Je mi jedno, že Babiš byl u StB

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: tle