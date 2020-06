12× Babiš, 1× Kalousek. Nacher udeřil k ČT. Stejný prostor politikům? Ne. Zde je důvod. A svědectví o Hřibově chování k ženám

reklama

Úvodem se Nacher vyjádřil k menší přestřelce, která se odehrála mezi primátorem Prahy Zdeňkem Hřibem a zastupitelkou za ODS Alexandrou Udženijou. Primátor měl Udženiji říct, že není na Balkáně – protože kouřila elektronickou cigaretu, a strhla se tam slušná přestřelka.

„Bylo to kolem dvanácté hodiny večer, kdy jsme měli projednané dva body. A my jsme řešili jako opozice a část koalice, jestli bychom to nepřerušili v tom smyslu, že bychom vybrali tři, čtyři důležité věci, důležité tisky, které je potřeba projednat, a ten zbytek odsunuli buď na týden, nebo na druhý den. Prostě zdravý selský rozum. Tak jsme tam byli taková skupinka, opozice, koalice, a v momentě, kdy jsem já viděl, že pan primátor začíná zvyšovat hlas a začíná být arogantní, tak jsem odešel, protože to nedávalo smysl,“ poznamenal Nacher.

Hřib se měl nejprve pustit do své vlastní radní.

„Hanu Marvanovou začala bránit právě kolegyně Udženija, přitom asi popotáhla tou elektronickou cigaretou, byla na to nějak upozorněna primátorem a když popotáhla podruhé, tak tam zazněl ten Balkán a to kolegyni celkem pochopitelně rozlítilo. Takže se odehrálo ve 12 hodin. Co mně na tom vadí, je to, že si skoro ani nedovedu představit, co by se dělo, kdybych tohleto já řekl zastupitelce za TOP 09 nebo Pirátů. Nedovedu si představit, jaké čóro móro by se odehrálo hned druhý den,“ sdělil Nacher, s tím, že žádné čóro móro se neodehrálo. „V médiích je to popsáno jako 1:1, ale mně to přišlo jako nevhodné chování k ženě. Podle mě to začalo už nevhodným jednáním k vlastní radní,“ dodal.

Nacher hovořil také o České televizi, o níž se mluvilo zejména kvůli volbě nových členů Rady ČT – Hany Lipovské, Pavla Matochy a Luboše Xavera Veselého. Ale nejen kvůli tomu – ČT například čelila kritice, že během koronavirové krize dávala příliš prostoru vládním politikům, na úkor opozice.

„Platí základní pravidlo, že když někdo nese odpovědnost, má i nějaký mediální prostor, nějakou moc. Kdo odpovědnost nenese, má ten prostor menší. Logicky to nemůže být jedna ku jedné. Teď nepočítám ani volební zisk, který by to mělo kopírovat,“ sdělil. „Asi těžko by poslanci TOP 09 měli mít v televizi stejný prostor jako zástupci hnutí ANO, kterých je ve Sněmovně dvanáctkrát víc. To je přeci nefér vůči divákům,“ říká poslanec za hnutí ANO.

„Když bychom mluvili řečí čísel, tak by tam měl být 12× někdo za ANO a jednou za TOP 09, aby to odpovídalo volebnímu výsledku, nebo rozložení Poslanecké sněmovny, abych byl tedy přesnější, nebo přesný. Protože to nějakým způsobem odpovídá i té míře odpovědnosti. Protože pak když se něco pokazí, tak za to může ten největší klub – a my s šesti poslanci, my nic. Ale ten mediální prostor bychom chtěli mít stejný. Takhle si selektivně vybírat to, co se mi hodí, se mi nelíbí,“ podotkl.

Zároveň potvrdil, že ke stejné situaci došlo i na zastupitelstvu Prahy, kde více prostoru měl v koronavirové době primátor i koaliční radní. „Jako předsedu opozičního klubu by mě nenapadlo si na to stěžovat, protože logicky jsou to oni, kdo nese odpovědnost. V krizových situacích jsou lidé z exekutivy vidět víc,“ řekl Nacher.

Ten se netajil tím, že mu vadí debata, která v souvislosti s volbou tří nových členů Rady ČT vznikla. Hovoří o dvojím metru.

„Když je někdo někam zvolen, mělo by se mu dát sto dnů hájení. Tady to nebylo ani sto hodin a spíše bych řekl, že po sto vteřinách bylo jasné, že je ohrožena demokracie a pluralita slova,“ uvedl Nacher, že s debatou, jaká se aktuálně vede, nesouhlasí. „Buď nám zvolíte někoho, koho si myslíme, že je správné, nebo to byla nedemokratická volba. Takhle přesně se vede ta debata,“ uvedl Nacher, s tím, že šlo o tajnou volbu, která je podle něj nejdemokratičtější. Stranou pak podle něj jdou všechny dohody. „Protože vy tam za tou plentou můžete odškrtnout, koho chcete, bez ohledu na různé politické dohody,“ dodal.

Co si vlastně Nacher od Rady ČT slibuje? „Do Rady ČT jsem volil lidi, kteří jsou nezpochybnitelnými ekonomy, protože my tam teď budeme řešit hospodaření. Předchozí rada, i v tom složení, jak jste popsal vy, tak dvakrát nebo třikrát vrátila návrh rozpočtu panu řediteli zpátky. To znamená, že tam skutečně s tím hospodařením a s tou udržitelností hospodaření, že to je základní otázka,“ podotkl Nacher. Pro zvyšování koncesionářských poplatků však není.

Hovořilo se také o výši dotace udělené festivalu Prague Pride. Tím se Nacher zabýval na pražském zastupitelstvu a byl za to některými svými oponenty kritizován. On však podle svých slov kritizoval kontext, nikoliv dotaci. „Ten kontext je totiž děsivý,“ sdělil Nacher, jemuž se nelíbí, že i když bude letošní ročník festivalu objektivně nejmenší kvůli koronavirovým omezením, přidělená dotace je historicky nejvyšší.

„Jako řádný hospodář, což byla mantra této koalice, jsem se ptal, proč to nedělají opačně. Dát jim milion a čekat, jak to vyúčtují, mi přijde nefér vůči všem dalším akcím, které se budou škrtat. To, že se to schvalovalo v půl čtvrté ráno, je třešnička na dortu. Navíc je tu zkratka, že kdo si dovolí kritizovat tu výši dotace, tak je homofob. A to je přesně způsob, jakým se dnes vede debata. Vy buď jste pro, nebo jste pro... nebo máte nálepku. Takhle to není možné diskutovat. Myslel jsem si, že koronavirem se to změní, ale těm lidem otrnulo a jedeme zpátky v dehonestování, nálepkování...“ řekl Nacher.

