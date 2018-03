146 milionů. Tolik dostane Mladá Boleslav od Škoda Auto za prodej lukrativních pozemků

Mladá Boleslav prodala lukrativní pozemky na třídě Václava Klementa automobilce Škoda Auto, která za ně zaplatí 146 milionů korun. Vedení firmy se dohodlo s magistrátem, že v rámci obchodu také do roku 2020 investuje další stovky milionů do rozvoje a zkrášlení města. Prodej dnes schválili zastupitelé města, řekla ČTK mluvčí magistrátu Šárka Charousková.

Na prodaných pozemcích chce Škoda vybudovat polikliniku, která je nyní v areálu firmy, a pacienti tak musejí procházet přes vrátnici automobilky, kde se musí identifikovat občanským průkazem. O pozemky se zajímaly další čtyři firmy, které nabídly vyšší cenu za samotné pozemky, město by ale přišlo o stamiliony v benefitech, které dostane od Škody.

Nejvyšší nabídku podala firma Rezidence Jičínská, která by za pozemky zaplatila 168 milionů. Firma navíc nabízela převod deseti bytů a jednoho nebytového prostoru do majetku města. Celková nabídka včetně převodu nemovitostí tak činila 202 milionů korun.

Škoda Auto mezi původními zájemci nebyla, o pozemky projevila zájem až na poslední chvíli loni v říjnu. Zastupitelé tehdy schválili odklad prodeje pozemku do konce letošního března, aby Škoda mohla podat konkrétní nabídku a specifikovat své záměry s pozemkem.

Člen představenstva Škody Auto Bohdan Wojnar ve středu ČTK řekl, že automobilka bude ve středu jednat s městem o konkrétní podobě investic. Jako příklad uvedl investice do úprav veřejných parků a dalšího veřejného prostoru. "Aby to nebylo jen město, které dá dobrou práci, dobré mzdy, ale aby tady opravdu byla opatření, aby tady stálo za to žít," uvedl ve středu.

Prodané pozemky leží přímo proti automobilce Škoda. Je to blízko obchvatu a přivaděči k dálnici na Prahu. Pozemky jsou nevyužité, jiné podobné volné plochy už na sídlišti nejsou. Všechny firmy musely složit kauci deset milionů korun, aby potvrdily, že jejich zájem o koupi je reálný.

autor: pas, čtk