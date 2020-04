15 miliard z EU do Afriky a chudých zemí! Na koronavirus. Nevěříte? VIDEO z Bruselu

Jak je známo, Evropská unie v čele s předsedkyní Komise Ursulou von der Leyenovou se rozhodla státy EU bojující s koronavirem podpořit především finančně, a to částkami v řádech miliard eur. Kolik nakonec dostane Česko, je otázka. Nyní se ale zdá, že eura od Evropské unie nepůjdou jen do států EU. Ve videu zveřejněném na twitterovém účtu Ursuly von der Leyenové předsedkyně pravila, že epidemii je možné zastavit jen „koordinovaným celosvětovým úsilím“. Anketa Václav Klaus ml. navrhl, abychom EU hned vypověděli Lisabonskou smlouvu. Souhlasíte? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 14695 lidí

„A proto musíme podporovat naše partnery. Afrika by za několik týdnů mohla čelit stejné situaci jak my teď v Evropě. Potřebují naši pomoc, aby zpomalili rozšiřování viru, tak jako jsme pomoc potřebovali my. Je v našem zájmu, aby boj s koronavirem byl úspěšný po celém světě. A proto Evropská unie shání více než 15 miliard eur (408 miliard korun – pozn. red) na pomoc našim partnerům po celém světě v boji s koronavirem. A další peníze přijdou od vlád států ve skutečně evropsky týmovém duchu,“ oznámila Ursula von der Leyenová.

Tyto peníze by podle ní měly pomoci pokrýt náklady ve zdravotnictví, povzbudit ekonomiky těchto států a zachovat pracovní místa. „Evropská unie je připravena spolupracovat na koordinovaném řešení pandemie. Tento virus můžeme porazit tím, že budeme stát při sobě a spolupracovat,“ prohlásila na závěr.

