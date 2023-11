4 tisíce v troubě. Polské ceny spotřebičů už nejdou unést

4 tisíce v troubě? O rozdílech v cenách českých a polských potravin či benzínu již bylo řečeno mnohé a pro nemálo Čechů se již nákupní výlety do sousedního státu začaly stávat pravidelným rituálem. V poslední době pak mezi sebou lidé začínají šířit tipy i pro levné nákupy nábytku či domácích spotřebičů do kuchyně. Jak ParlamentníListy.cz zjistily, právě při zařizování kuchyně můžete v Polsku ušetřit klidně i desítky tisíc. Vestavěná trouba, která je v Česku dostání za 14 940 Kč vyjde v Polsku na 10 500 korun, plynový sporák, který v Česku začíná na 7533 Kč, je v sousední zemi za 6644 Kč a myčka nádobí za 16 990 Kč pak v Polsku vyjde na 11 908 Kč. Polské ceny domácích spotřebičů už nejdou unést, aniž by se staly politickým tématem.

ParlamentníListy.cz se přesvědčily, že nejen takovéto vybavení při zařizování bytu v Polsku seženete levněji. Chybu neučiníte, ani pokud se při nákupu sanitárního a technického zázemí rozhodnete v sousední zemi pořídit i domácí spotřebiče. Především vybavení kuchyně tam vyjde i o několik tisíc levněji jak v Česku.



Nastiňme si například vybavování nové kuchyně, do níž chceme pořídit vestavěnou troubu. Nabízí se nám například trouba Whirlpool OMSK58CU1SB energetické třídy A+, která nabízí i funkce parního vaření či programy pro pečení pizzy či chlebu.

V Česku si zřejmě většina lidí při plánování jednotlivé obchody před jejich případnou návštěvou předběžně „obhlídne“ on-line za pomoci srovnávacích portálů, jakýmiž je například Heureka.cz – právě z ní vyplývá, že se v českých obchodech tato trouba prodává od 10 990 korun.







Z porovnání, které si můžete před nákupem v Polsku udělat opětovně na polské obdobě české Heureky – portálu Ceneo.pl, vyplývá, že se v sousední zemi stejná trouba prodává za 1800 zlotých, což je v přepočtu 9980 Kč. A hned je tisícovka doma.







Není to jediný příklad. Trouba Electrolux EOE5C71Z SenseCook s funkcí rychlého ohřevu je k dostání na české mutaci portálu allegro za 10 593 Kč.







V Polsku již u této trouby ušetříte tisícovky rovnou dvě, jelikož stojí 1539 zlotých, tedy přibližně 8533 korun







Někdy jsou rozdíly ještě znatelnější. Trouba Bosch HBA5560S0 je v Česku aktuálně k dostání za 14 940 Kč, v Polsku se však dostanete na cenu pod 1900 zlotých a zaplatíte kolem 10 500 korun.











A cenový rozdíl je také i u levnějších spotřebičů. Elektrická trouba s 10 funkcemi Amica EB7541D FINE je cenově úspornou variantou s cenovkou v Česku startující už na 5411 korunách, v Polsku však cena této trouby začíná už na necelých 900 zlotých, tedy na ceně přibližně 4980 korun.

Otázka několika stovek asi není v případě tohoto nákupu nic, co by přímo nutilo někoho nakoupit v Polsku, ale pokud pořizujete hned několik spotřebičů do nové kuchyně, tak proč neušetřit i těch pár stovek navíc.











Levnější jsou i samostatné sporáky s troubou. Plynový sporák Beko FSG52020FX v Česku naleznete za 7533 korun. V Polsku již za 1199 zlotých, tedy přibližně 6644 Kč.











Do Polska se vyplatí jet už dokonce i pro mikrovlnky. Mikrovlnná trouba Sharp YC-QS204AE-B s novou technologií bez otočného talíře s výkonem 800 W se totiž v Česku dá sehnat za 3429 Kč, což je cena o téměř tisíc korun větší, než za jakou si takovou mikrovlnku můžete odvézt z polských prodejen – v nich se dá zakoupit i za v přepočtu 2587 korun.











A asi nepřekvapí, že nemalé peníze ušetříte i při pořizování myčky na nádobí. Volně stojící myčka Whirlpool WFO3T133PFX pro 14 sad nádobí s 10 programy mytí je u nás k dostání nejlevněji v Datartu z 10 790 Kč. A v Polsku? Tam ceny začínají na 1684 zlotých, což je přibližně 9330 korun.











Může být však i hůře, a jestliže jste nedávno v Česku myčku kupovali, raději se ani nedívejte, kolik byste bývali ušetřili, kdybyste si ji pořídili v některém z polských obchodů. Zvláště u dražších kusů jde totiž o nemalé peníze.

Myčka Beko BDFN 36650 XC s 11 programy, nízkou hlučností a velikostí až pro 16 sad nádobí se v Česku dá většinou zakoupit za necelých 18 tisíc, přičemž nejlevněji si ji odvezete z elektra Planeo za 16 990 Kč. Pokud tak však učiníte, zbydou vám při porovnání s cenou v Polsku jen oči pro pláč – tam totiž cena zcela totožné myčky nádobí začíná na 2149 zlotých, což je přibližně 11 908 korun.



Rozdíl mezi nejlevnější českou a polskou nabídkou je tak u této myčky přes 5 tisíc korun. A jestliže v Polsku nakoupíte hned několik spotřebičů najednou, můžete se s celkovou úsporou oproti Česku dostat až na desetitisícové částky.









