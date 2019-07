8,3 miliardy pro Kalouskova kamaráda? Soukup to rozjel, poslanec TOP 09 v tom prý má prsty. A zaplatí to občané

Hned na úvod pořadu Moje zprávy Soukup poznamenal, že by si o prázdninách mohl užívat volno, jenže to by vláda Andreje Babiše nesměla vymýšlet „skopičiny“, jak současnou vládní krizi nazval sám generální ředitel televize. „A jak si jistě všichni pamatujete, ČSSD dala panu prezidentovi do dnešního dne takové malé ultimátíčko,“ pokračoval Soukup. „A jelikož, jak se dalo čekat, s prezidentem tenhle nátlak ani nehnul,“ zasmál se do kamery Soukup, „rozjela se zase vlna spekulací,“ rozvíjel téma vládní krize.

Nezůstal však jen u hodnocení vládní krize. Tradičně zmínil i jméno předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Tentokrát tak učinil v souvislosti s kauzou Diag Human, která je s českým státem ve při kvůli obchodu s krevní plazmou. Rozjel se kolotoč arbitráží. „A v nich bohužel firma Čechošvýcara a kamaráda Miroslava Kalouska Josefa Šťávy uspěla,“ rozpovídal se Soukup.

Firma Diag Human si prý přijde v součtu asi na 8,3 miliardy korun a podle Soukupa si na ně přijde i proto, že tomu údajně napomáhal Kalousek. A nejen on, ale také bývalý český politik Jan Kalvoda, který se v tomto sporu postavil proti českému státu. Soukup to nenechal bez kousavé poznámky. „Děkujeme všem našim bývalým politikům za to, že můžeme zaplatit necelých deset miliard korun,“ pravil Soukup.

„No nevím.“ Soukup zmínil akci mladých

V čase dovolených létá řada lidí do zahraničí. Soukupa proto zaujala zpráva, že se mladí Švédové, Dánové a postupně další mládež přidávají k výzvě nazvané „Prázdniny bez letadel“. Kromě omladiny se prý k výzvě přidává i stále více firem, kterým vadí, že letadla výrazně přispívají ke zhoršování globálního oteplování. „A nebylo by třeba dobrý napřed zdanit to palivo pro letadla? Něco jako nafta, ale nafta je zdaněná, zatímco palivo pro letadla není,“ uvedl Soukup k tématu. „Vám to přijde fér? No nevím,“ prohlásil nakonec.

A přeskočil na další téma.

Věnoval pozornost také ministryni spravedlnosti za hnutí ANO Marii Benešové. Mezi lidmi totiž roste zájem o vyhlášení osobního bankrotu, protože v novele příslušného zákona došlo ke změkčení podmínek k cestě k oddlužení. Soudci kvůli nárůstu případů žádají ministerstvo o více peněz. A co na to Benešová? „Ministryně Benešová se k žádosti nevyjádřila,“ řekl Soukup.

Takhle může vypadat politický fotbalový tým snů

Nakonec se věnoval sportujícím politikům. „Mají pár kilo navíc, často simulují a umějí se perfektně vymlouvat,“ rozpovídal se Soukup o nápadu jedenácti poslanců a senátorů utvořit fotbalové mužstvo a svést sportovní bitvu s ostatními týmy z Visegrádské čtyřky. „Na druhou stranu mají ostré lokty, spoustu řečí a ohromnou výdrž,“ popsal český politický tým fotbalistů ředitel televize.

V týmu se objeví bývalý hokejový brankář Milan Hnilička z ANO, Pirát Mikuláš Ferjenčík nebo bývalý policejní prezident Martin Červíček. Soukup doufá, že přenosy zápasů nabídne i Poslanecká sněmovna.

autor: mp