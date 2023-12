94,90 Kč. Tesco a Albert překonaly Švýcarsko, Češi nejásají

reklama

Mezi stálici mikulášských nadílek v Česku se dá určitě zařadit Studentská pečeť od Orionu. Na tuto mléčnou čokoládu s arašídy, želé a rozinkami láká zákazníky například supermarket Tesco, a to s popiskem tvrdícím, že „lahodná mléčná čokoláda v sobě skrývá překvapení“ a doporučuje, abyste se o tuto cukrovinku podělili „se všemi, kterým chcete vyvolat úsměv na tváři“.



Nutno podotknout, že pokud tak učiníte, měli byste si předem raději dvakrát rozmyslet, s kým se podělit a s kým už nikoliv – „úsměv na tváři“ totiž nesmíte chtít vyvolávat u příliš mnoha lidí, jelikož se jedná jen o 170gramové balení, které příliš úsměvů nevykouzlí již právě touto svou velikostí.

Fotogalerie: - Zakupy w Polsce

Jak však zákazníci potvrzují, slova o „překvapení“ skutečně platí a nejde o žádnou nadnesenou frázi. Jen ono překvapení nevyvolává vnitřek čokolády, ale spíše cenovka pod ní u regálu a někteří lidé již dříve typické české sladkosti v poslední době neříkají „Studentská“, nýbrž „Buržoazní pečeť“.



Že již Studentská pečeť toho „nemá se studenty nic společného“ a „už jí rovnou můžou přejmenovat na pečeť vyšší třídy“ podotkl také jeden z komentujících na sociálních sítích, který se vydal do Tesca a v regálu tuto pochutinu nalezl za 94,90 Kč. A to za 170 gramů.

Cena Nutelly jedna věc, ale ta klasická 170g Studentská pečeť za 95 Kč!?!? To už jí rovnou můžou přejmenovat na pečeť vyšší třídy, protože to nemá se studenty nic společného?? pic.twitter.com/3Q3IBkJVvJ — Sváťa Barek ???? (@BarekSvata) December 4, 2023

Nejde přitom o nějakou chybu či výstřelek jednoho z řetězců, ale o „běžnou“ cenu, za niž aktuálně tuto mléčnou čokoládu pořídíte. 170gramové balení na takové peníze vyjde kupříkladu i v Albertu.





Pokud přepočteme cenu na kilogram, pak věřte, že kilo této čokolády s nejméně 27procentním obsahem kakaové sušiny v mléčné čokoládě je přes 558 korun a pokud si koupíte dvě 170gramové balení, tak u kasy hned necháte 190 korun – tedy částku, za kterou byste leckde měli i oběd či nějakou luxusnější švýcarskou čokoládu.



Někteří zákazníci přitom za současnou cenu přemýšlejí právě spíše nad nákupem některé ze švýcarských značek, které jsou levnější a větší. Tak například mléčná – ale i hořká až 85procentní – čokoláda Lindt v Tescu vyjde na 84,90 Kč za 100 gramů, ovšem s tamní věrnostní kartou Clubcard již jen na 44,90 Kč, což je méně, než kolik dáte za zmiňovanou Studentskou pečeť, kterou mimochodem vyrábí Orion, jejíž mateřkou společností je švýcarská nadnárodní společnost Nestlé.







Že je levnější nakoupit čokoládu ve Švýcarku, potvrzuje i cenovka u čokolády Cailler v tamním Coopu, kde vyjde na 4,25 švýcarských franků, což je v přepočtu necelých 110 korun za 200 gramové balení – kilogram této velmi chutné čokolády, vyráběné nedaleko Ženevského jezera u podhůří Alp, seženete tak i ve Švýcarsku levněji, než Studentskou pečeť u nás.

Ve ???? máme tohle od Nestle, 110 Kč, 200g. Složení cukr, kakaová hmota, lískové oříšky 9,5 %, kakaové máslo, mandle 8,5 %, kandované borůvky 6,5 %, emulgátor (slunečnicový lecitin), přírodní aroma madagaskarská vanilka. A teď to složení Pečeti… ???? rada zní – nekupovat ???? pic.twitter.com/MLFSn6WrES — Petr Gola (@GolaPetr) December 4, 2023

„Studentská pečeť je urážka čokolády (a je teda úplně jedno, kolik stojí),“ zaznělo od jedné z žen k české sladkosti a někteří čokoládomilci se přidávali s tím, že „pečeť vedle čokolády možná jen chvíli ležela, když čekala na emulgátory, cukr a palmový tuk“. Našli se však i tací, kteří naopak Studentskou pečeť preferují a bránili ji s tím, že přesně díky emulgátorům, cukru a palmovému tuku „ je tak dobrá“.





K cenovce ukazující 94,90 Kč za 170gramové balení se lidé vyjadřovali s tím, že jde o „dokonalý příklad pasti na zákazníky, kteří nestudují letáky“. „Na oko za kilo, ale každý druhý týden v akci za 35. Neskutečně otravná praktika. Podle mě se snad nikdy ani nemohlo stát, že by se za těch přibližně 35 nedala v nějakým řetězci sehnat,“ podotkl jeden z diskutujících na sociální síti X a vše doložil ukázkou cen ze slevových akcích, během nichž uvedená čokoláda vyjde na 35,90 Kč.







To je přitom podle mnoha zákazníků dle diskuse na sociálních sítích cena, kterou považují za „běžnou“ a nikterak za akční. „Tu cenu tam mají takhle přestřelenou už dlouho. Akorát ji tedy mají skoro pořád v ‚akci‘ za 35. A tohle není jediný produkt, u kterého tuhle praktiku vedou,“ podělil se se svým postřehem další z komentujících.





Cenovka a velikost Studentské pečeti pak šokovala nejen samotné zákazníky, ale rovněž i poradce premiéra Petra Fialy a hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka. „Já myslel, že má klasická Studentská pečeť 200 gramů…“ nestačil se divit ekonom, který asi příliš uvedenou sladkou pochutinu nevyhledává, jelikož, jak jej i lidé v diskusi upozornili, se právě jí nevyhnul fenomén zvaný „smrskflace“ – tedy postupné zmenšování balení, kterého si zákazníci na první pohled příliš nevšimnou tolik jako samotného zvyšování ceny.

Já myslel, že klasická Studentská pečeť má 200 gramů… — Štěpán Křeček (@stepankrecek) December 4, 2023

Zatímco v Česku vyjde 170gramové balení Studentské pečeti na 94,90 Kč, dle jednoho z nákupčích se dá aktuálně v Polsku sehnat i větší 260gramové balení za necelých 14 zlotých, což je v přepočtu méně než 79 korun.





A pokud byste letos chtěli na mikulášské nadílce ušetřit, raději se máte podle příspěvků zákazníků vyhnout i dalším produktům Orionu. Čokoládka tvarovaná do podoby kapra a zabalená do zlatého celofánu od této značky totiž v Albertu vyjde i na 1069 Kč za kilo. Samotná zlatá rybička pak stojí 44,90 Kč za 42 gramů mléčné čokolády. Při pohledu na to už by přišla chuť nejednoho milovníka sladkého.

Psali jsme: Cpeme se rýží a pečivem. Drahota trhá Čechům maso od úst Šokovaný Fiala koupil v Německu Nutellu a kečup. Strašně, strašně dopadl O 770 Kč zbytečně zchudnete. Důvodem je Tesco a normální nákup 2 tisíce uspořil. Do Polska jel z Brna a doteď se diví. Šok z Velikonoc

