A Havel si plácnul. Nikdo vám to nepřizná. Hejma o ďábelské věci

Vyvolávat hlasování o nedůvěře vládě bylo podle Ondřeje Hejmy nesmyslné a opozice věděla, že to k ničemu nevede a pojistila se, aby to nevyšlo, prozradil ve své show. „Žvanili a žvanili a nic z toho nebylo a práce jim stála,“ řekl. Opozice si prý zajistila selhání tím, že nejednala s komunisty. U komunistů Hejma ještě zůstal a zabýval se myšlenkou, zda šlo komunisty po sametové revoluci zrušit. Podle něj si Havel a Marián Čalfa na zachování komunistů plácli. A vzpomenul si na to, jak Vojtěchu Filipovi vmetl do tváře, že žádný komunista není. A na závěr si komentátor nechal „silné kafe“, tedy Václava Klause a „zrůdu lidskou“.

Bokem dodal, že roušky v Parlamentu už opodstatnění nemají: „Vsadil bych se, že drtivá většina z nich je oočkovaná zleva i zprava. A osobně si myslím, že být oočkovanej a nosit na veřejnosti roušku je trochu pokrytectví.“ Komentátora štve, že mluvícím politikům „nevidí do ksichtu“, protože nevidí mimiku a řeč těla a nemůže tak přesně odhadnout, zda politik lže.

Podle Hejmy bylo jasné, že opozice vládu svrhnout nechce, protože myšlenka na svržení vlády přišla už v nejtvrdším lockdownu jak od Tomia Okamury, tak od Miroslava Kalouska. A nestalo se vůbec nic. Z toho komentátor usuzuje, že opozice žádnou skutečnou opozicí nebyla, pouze by Babiše nahradila, ale opatření by zůstala stejná.

A minulý čtvrtek si opozice také zajistila, že vláda nepadne, protože s komunisty, na kterých vyslovení nedůvěry záviselo, vůbec nejednala, tvrdí Hejma. „Myslím si, že to bylo jištěné z obou stran, aby to nevyšlo, tudíž to byl festival stupidity, neupřímnosti a pohrdáním občanem,“ odsoudil ještě jednou snahu opozice vyslovit vládě nedůvěru.

V návaznosti na komunisty si vzpomenul na zpěváka Michala Prokopa, který prohlásil, že komunisté měli být zakázáni „dokud to ještě šlo“, tedy brzy po sametové revoluci. Podle komentátora to nešlo. „Nezapomínejme, že tehdy bylo v Československu 1,7 milionu komunistů, kteří byli ve straně nebo platili ty příspěvky,“ připomenul a dodal, že pokud by komunistická strana byla zakázána, vyvolalo by to vlnu strachu a nespokojenosti a z druhé strany mstivosti. „Možná bysme se dočkali i těch strašlivejch kandelábrů atd.,“ odhadl.

Podle něj si Václav Havel a Marián Čalfa na tuto dohodu o zachování KSČ „plácli“ a dojít k ní muselo. „Byť nám to nikdy nikdo nepřizná,“ poznamenal a dodal, že je rád, že se věc vyřešila mírumilovně a netekly potoky krve a nebyla pomsta.

Doplnil, že když byl ještě novinář, měl trochu upito vína a potkal Vojtu Filipa, šéfa KSČM, tak mu říkal: „Pane předsedo, vy přece nejste žádní komunisti. Vy byste se měli jmenovat jinak, protože to je to jediné, co na vás ve skutečnosti vadí. To strašlivé slovo komunismus, komunistická strana, která měla tady na svědomí opravdu nepěkné věci.“ Filipovi navrhoval, že se má spojit se sociálními demokraty, protože jsou „jedna parta“.

„Jste normální kapitalisti, jste podnikatelé. Někteří z vás jsou velmi, velmi bohatí. Přivlastňujete si nadhodnotu, vykořisťujete pracující. Zkrátka komunisti nejste, tak proč byste se měli jmenovat komunistická strana?“ vyprávěl Hejma, co říkal Vojtěchu Filipovi. A předseda KSČM se smál a říkal: „To víte, to nejde, to už tady jednou bylo a nepovedlo se to.“ Čímž narážel na pohlcení sociální demokracie po převratu, ale podle Hejmy byla dost jiná doba. Doplnil, že neví, zda se komunisté dostanou do Sněmovny. Ale podle něho dříve zmizí sociální demokracie než komunisté.

V Hejmově pořadu se dostalo také na Václava Klause staršího a jeho výstup v ČRo. Zopakoval, že byl Klaus „hloupě napaden“ Hospodářskými novinami a že nařčení, že byl Klaus snad nějaký defraudant, který Rusku poskytl peníze, které pak už nikdo neviděl, hned několik lidí vyvrátilo, například bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer. Ale kampaň prý pokračuje a nakonec to vyústilo Klausovým odchodem ze studia Rozhlasu, kde řekl moderátorovi Krocovi: „Vy jste zrůda lidská.“

„Tak to už bylo silný kafe, i na mě,“ řekl komentátor s tím, že to není Klausovi podobné. A když Klaus na XTV řekl, že měl dát moderátorovi pěstí, tak to podle Hejmy znamená, že se jedná o nového Václava Klause, který už se skoro dostává do vod poslance Volného a jeho flákance. „Já bych se nechtěl dožít toho, až bude Václav Klaus starší ve studiu někoho mlátit, nasadí mu kravatu a pak ho povalí na zem. To by se mi nelíbilo,“ vyslovil se komentátor. Ale teoretizoval, že pokud se Klaus starší hodlá vrátit do politiky, tak je nutné média něčím zaujmout. Což se bývalému prezidentovi beze zbytku povedlo. A i pokud bylo cílem pomoci Trikolóře, Svobodným a Soukromníkům, tak byl účel splněn.

