A co Fiala z ODS? No... VIDEO s mužem, který zakázal Miloše Zemana

Případ, kdy šéf brněnské univerzity Mikuláš Bek zakázal prezidentu Zemanovi vystoupit na půdě univerzity, je už notoricky znám. Bek tím de facto rozpoutal válku vysokých škol se Zemanem. Beka už tehdy v jeho činu podporovala TOP 09, STAN či Zelení a další podobné strany. Zajímavé je, že Mikuláš Bek právě za tyhle strany nyní kandiduje do Senátu.

Rektor Mikuláš Bek podle kandidáta do Senátu za hnutí ANO Jaromíra Ostrého udělal v roce 2013 osudovou chybu, když neumožnil vystoupit prezidentu republiky na půdě Masarykovy univerzity. Slova padla v předvolebním duelu obou mužů ve studiu deníku Blesk.

Mikuláš Bek totiž není jen šéfem brněnské univerzity, ale současně kandiduje do Senátu. Ještě větším paradoxem je, že kandiduje za strany, které jsou vůči hlavě státu nejvíce kritické, tedy TOP 09, STAN, Zelené a ODS.

“Myslím, že pan rektor v roce 2013 udělal osudovou chybu. Nepřijal pana prezident na univerzitní půdě pod záminkou, že by mohl na univerzitě působit vzhledem k tomu, že univerzita je apolitická z tohoto pohledu. Pan rektor se bál, že pan prezident bude přesvědčovat dvacetileté studenty, aby volili Stranu práv občanů v čele s Janem Velebou. Větší urážku inteligence našeho pana prezidenta si stěží dokážeme představit. Tím jste vyvvolal velkou krizi mezi akademickou obcí a hlavou tohoto státu. Vy jste zapříčinil to, že profesoři nechodí na ty nejdůležitější věci. Pan prezidewnt samozřejmě má tuto povahu a vy jste to musel čekat. Vy jste musel vědět, že budě něco následovat,” měl jasno Jaromír Ostrý.

Rektor takovou argumentaci odmítl. “Já jsem nezakázal přístup prezidenta na univerzitu. Pouze jsem mu neumožnil konat přednášku, protože byl v té době čestným předsedou jedné z kandidujícíh stran. Nabídl jsem mu setkání s vedením univerzity, ale ne přednášku, protože kdybych byl fér, tak takovou přednášku pak musím umožnit všem ostatním předsedům relevantních politických stran. Univerzita má dlouhodobou politiku, která neumožňuje v době kampaně jednostranná vystoupení politiků. Pouze připouští řízené diskuse zástupců více politických stran, což dělají politologové. Univerzita prostě neumožňuje žádná jednotlivá vystoupení, nebude je umožňovat, má na tom shodu akademického senátu, akademické obce, děkanů fakult, že v době vrcholné kampaně neumožňujeme tato setkání,” snažil se oponovat Bek.

Tím se Ostrý nenechal odradit a ještě přisadil. “Máte dvojí metr. Přednáší na vaší univerzitě předseda ODS Petr Fiala?!” vpálil Bekovi kandidát na hnutí ANO. Rektor namítal, že to je něco jiného, protože šéf ODS nemá jednotlivou přednášku, ale vyučuje tam.

Video ze studia bulvárního deníku sdílel na svém facebookovém profilu někdejší jihomoravský hejtman Michal Hašek. Právě za jeho funkčního období v čele brněnského hejtmanství se popisovaná událost odehrála.

“Jaromír Ostrý má pravdu. Zažil jsem trapnou situaci s odmítnutím hlavy státu v roce 2013 jako hejtman a divím se panu Bekovi, že se v této věci ztrapňuje ještě letos ... mimochodem předpokládám,že má několik týdnů dovolenou s jako kandidát do Senátu nezneužívá pozice rektora apolitické Masarykovy univerzity,” napsal k tomu Hašek.

autor: Radim Panenka