A co tenhle vrah, Jakube Železný? Olympijská kauza ČT se zvrhla

Kromě moderátora ČT Jakuba Železného na lidskoprávní podmínky v Číně upozorňuje i organizace Amnesty International nebo karikaturista Tomáš Břínek. Ovšem Železného neustálé připomínání, že Čína je „totalitní a komunistická“, nadzvedlo obočí Barbory Koukalové z Expresu. Podle ní může moderátor napsat dopis Mezinárodnímu olympijskému výboru nebo si jít lehnout před letadlo. „Mně jako divákovi je jedno, kdo má nebo nemá rád Čínu a jaká ta země je a co je v ní za zřízení, my to víme taky, jaký mají režim,“ říká. Už to, že se Železný potřeboval ospravedlnit, považuje za důkaz, že se jedná o citový výlev.

Jak jsme již psali, moderátor ČT Jakub Železný potvrdil, že hodlá pokaždé, když bude zmíněna olympiáda, připomínat, že se koná v „totalitní komunistické Číně“. „32 let po revoluci dumat, zda pravdu a fakta říct, nebo neříct, či nějak po švejkovsku upravit? Ne,“ odmítá Železný, že by tato informace byla nadbytečná.

Pár lidí se mailem ptalo, proč v @CT24zive @CzechTV vždy řeknu, že olympiáda je v totalitní komunistické Číně. Jak prosté: proto, že olympiáda je v totalitní komunistické Číně. 32 let po revoluci dumat, zda pravdu a fakta říct, nebo neříct, či nějak po švejkovsku upravit? Ne. J. pic.twitter.com/XnPnLnGNhL — Jakub Železný ???? (@JakubZelezny) February 1, 2022

A dodává: „Naším cílem určitě není tlak na sportovce ani jejich napadání. Oni koneckonců místo konání letošních OH nevybrali. Naším cílem je, aby se o porušování lidských práv nahlas mluvilo a aby se veřejnost zapojila do našich aktivit na podporu konkrétních pronásledovaných lidí.“

Pozítří začínají zimní olympijské hry v Pekingu. ?? Nedovolme, aby zastínily kruté a rozsáhlé porušování lidských práv. ?? Čína je jeden z nejbrutálnějších totalitních režimů dneška. Postavte se s námi za propuštění pěti pronásledovaných politických vězňů: https://t.co/o2TEzvUl8L pic.twitter.com/XNDlcGcgKa — Amnesty ČR (@amnestycz) February 2, 2022

Výzvu Amnesty International pak převzal i karikaturista Reflexu, Tomáš Břínek.

Nedovolme Číně, aby olympiádou zakryla brutální porušování lidských práv a svobod. Pomozme čínským politickým vězňům a nespravedlivě pronásledovaným: https://t.co/maihMkCxyK pic.twitter.com/1OTlHxHoJ2 — TMBK (@TMBKOFFICIAL) February 1, 2022

Železného neustálé připomínky zhodnotila editorka Expresu, Barbora Koukalová. „Jako já chápu, že Železného štve, že se olympijské hry konají v Číně, ale my diváci za to nemůžeme, nemůže za to ani čínský lid a nemůžou za to sponzoři a sportovci, může za to maximálně Mezinárodní olympijský výbor,“ připomíná a dodává na adresu moderátora: „Jestli se Železnému nelíbí, že se hry konají v Číně, může jim napsat dopis nebo si jít lehnout před letadlo startující do Pekingu, za mě se fantazii meze nekladou.“

Podotkla, že u Saúdské Arábie se také neříká: „Zástupci zemí si podali ruku se saúdskoarabským králem, vládcem ohavné teokratické diktatury, která terorizuje ženy, a jehož syn je zbabělý vrah.“

„Mně jako divákovi je jedno, kdo má nebo nemá rád Čínu a jaká ta země je a co je v ní za zřízení, my to víme taky, jaký mají režim,“ míní a dodává, že její postoj je možná ovlivněn tím, že pracuje v bulvárním médiu, které pracuje s emocemi.

„Proto se NIKDY nedívám na zprávy na soukromých stanicích, protože tam tohle dělají a dělat si mohou. Ale tohle má být zpravodajský veřejnoprávní odosobněný servis a fakt je mi jedno, co moderátor Událostí považuje za důležité dodat,“ vysvětlila s tím, že už to, že Železný potřeboval své vyjadřování odůvodnit, dokazuje, že se jedná o citový výlev.

