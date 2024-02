A kdo tu zažil nenávist? Překlad do ukrajinštiny, pak les rukou. Trochu jiná Rakušanova debata

reklama

Anketa Mají čeští zemědělci proč protestovat? Mají 96% Nemají 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 26010 lidí



Ocenil zároveň i přístup ukrajinských uprchlíků. „120 tisíc Ukrajinců na území České republiky pracuje. Zaměstnaných Ukrajinců výrazně přibývá a příchod pracujících Ukrajinců se České republice vyplácí. Přesto bych vám přál, abyste se mohli vrátit domů,“ informoval Rakušan s tím, že pracovat má sedm z deseti Ukrajinců v produktivním věku. „Stát na humanitárních dávkách vyplatil asi 47 miliard korun, v této chvíli se 35 miliard vrátilo vaší aktivitou,“ pronesl směrem k příchozím k Ukrajiny, kteří si v Česku nalezli práci.



„Někteří se třeba starají o své malé děti, druhá polovina se snaží zorientovat a práci si najít. Sedm z deseti lidí v aktivním věku, kteří přišli, už teď pracuje. Jsme jedna z nejúspěšnějších zemí EU,“ dodal ministr.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

To, že Rakušan přišel před ukrajinské uprchlíky v Česku s tlumočníkem, pak bylo ohodnoceno zvoláním z publika: „My všichni rozumíme česky“. „To je nejlepší zpráva na začátek,“ reagoval na zvolání ministr a doplnil, že pro jistotu debata zůstane u tlumočení do ukrajinštiny.



Po poznatcích přítomných se pak věnoval i ruské propagandě a připustil, že Česko dle něj není připravené na velké dezinformační vlny. Potřeba je dle něj budovat odolnou společnost, která bude schopna lživým informacím čelit. „Nechceme trestat obyčejné lidi, kteří věří dezinformacím, ale ty, kteří je vytvářejí,“ zaznělo od Rakušana.



A lidem, kteří utekli z Ukrajiny v souvislostí s ruskou agresí, také prozradil, co chce učinit pro to, aby „nesmyslná válka na Ukrajině skončila“. „To je jednoduché. Jako ministr, poslanec i občan udělám všechno pro to, aby Ukrajina zvítězila,“ uvedl.

Fotogalerie: - Interpelace na Rakušana

„Za námi je další Debata bez cenzury. Ani tentokrát nebyla bez emocí. Jsem moc rád, že dneska, v předvečer smutného druhého výročí útoku Ruska na Ukrajinu, byly ty emoce převážně pozitivní. Sounáležitost. Vděk. A odhodlání. Odhodlání pokračovat v pomoci Ukrajině a Ukrajincům. I ve snaze hledat k sobě cestu, navzdory rozdílným postojům a názorům. Děkuju,“ zhodnotil debatu posléze ministr vnitra na svém Facebooku a svá sdělení týkající se debaty v několika postech na sociálních sítích napsal mimo češtiny také v ukrajinštině.





Celou debatu můžete zhlédnout zde:

Psali jsme: Poslední věc, co pětikoalici fungovala. Teď se hroutí, nejde to skrýt. Zaorálek vynesl na světlo Rakušan v regionech už nebaví. Vyoral zná důvod poklesu „slávy“ Ministr Rakušan: Žádné povinné přijímání migrantů, lepší ochrana hranic EU „Tento pán půjde pryč. Přijde jiný, už se chystá.“ Zlé řeči o Fialovi a koalici

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Ukrajinci Informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině na leznete na oficiálních stránkách MV ČR. MV ČR také pro tento účel zřídilo samostatný portál. Základní informace o ukrajinské diaspoře v České republice naleznete na těchto stránkách.