A kolik ta podpora bude stát? Fiala jásá nad americkou továrnou na čipy, opozice má otázky

Česká republika po týdnech čekání obdržela od Spojených států pozitivní zprávu. Společnost Onsemi chce rozšířit výrobu čipů v závodě v Rožnově pod Radhoštěm. Do postupného navyšování výroby plánuje společnost Onsemi investovat přes 40 miliard korun.

Až osmdesát procent těchto nákladů má jít do technologií, díky kterým v Rožnově pod Radhoštěm vznikne kompletní výroba čipů. Dosud podrobnosti o výši státní podpory však zatím zveřejněny nebyly, má být však v řádu miliard korun, informovala na svém webu Česká televize.

Zástupci parlamentních opozičních stran nyní apelují na vládu, aby výši státní podpory pro Onsemi zveřejnila.

„Podle zákona může pobídka dosáhnout až výše 27,5 procenta celkových projektových nákladů. To znamená, že její výše se bude odvíjet od toho, kolik bude skutečně proinvestováno. U těchto projektů to bývá kombinace – dáváte i určitý cashový grant do investice a samozřejmě část může být i formou daňových úlev,“ vysvětlil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN), který věří, že se peníze do státního rozpočtu vrátí.

„Získání investice společnosti Onsemi do továrny na výrobu čipů je pro ČR velký úspěch. Je to největší investice v novodobé historii ČR,“ uvedl premiér Petr Fiala na svém facebooku.

„Česko má potenciál stát se součástí evropského centra výroby čipů. Společnost Onsemi investuje 44 miliard Kč do továrny na výrobu čipů v Rožnově pod Radhoštěm. Jde o největší obdobnou investici v novodobé historii, která přinese mnoho nových pracovních příležitostí, pracovní místa s vyššími výdělky a navíc nám umožní snížit naši závislost na dodávkách čipů, které jsou klíčové třeba pro výrobu automobilů.

Je to obrovský úspěch pro českou ekonomiku, konkurenceschopnost i pro region. Děláme, co je třeba. A to je Restart Česka,“ uvedl premiér Petr Fiala na svém facebooku.

„Mám z toho osobní radost. Je to jeden z kroků, které nás posunou dál mezi nejúspěšnější země,“ dodal v dalším příspěvku předseda vlády.

Investor momentálně dokončuje žádost o státní pobídku a finalizuje jednání s vládou. Následně bude muset pobídku schválit Evropská komise. „Upřímně říkám, že bez investiční pobídky bychom neměli šanci tuto investici získat,“ uvedl viceprezident a ředitel výroby Onsemi Rožnov pod Radhoštěm Aleš Cáb. S tím, že podpora nemá navýšit zisk investora.

Společnost Onsemi patří mezi největší a nejvýznamnější výrobce polovodičů na světě. Investice společnosti posílí také Evropskou unii, která se snaží v oblasti mikročipů vybudovat svou konkurenceschopnost vedle Asie a USA. Investice navazuje na současnou výrobu v Česku. Ta zahrnuje růst krystalů křemíku, výrobu desek na bázi křemíku a karbidu křemíku a výrobu křemíkových čipů.

Psali jsme: Fialův „úspěch“: EU vám vyžene z hlavy topení plynem a ježdění na naftu. Tvrdě „Dobrý projev. Mám radost.“ Fialu pochválili za to, jak popsal bídu v Česku Nejen jádro. Plynové elektrárny bychom měli stavět podle šéfa Hospodářské komory A co dál, vyškrtnete z učebnic Čajkovského? Předsedkyně KSČM o Pospíšilových notách







Rozšíření výroby čipů na území Česka je dlouhodobým tématem. S čipy, které se využívají v mnoha oblastech, se lidé setkávají doslova všude, v chytrých telefonech, elektromobilech, počítačích, ale také ve zdravotnictví nebo v energetice. Jsou navrženy tak, aby minimalizovaly spotřebu energie a optimalizovaly výkon a spotřebu energie v závislosti na aktuálních požadavcích.

Čipy také určují například polohu zařízení, řídí propojení a procesy nebo zpracovávají data. Jejich velikost se měří v nanometrech a odvíjí se od ní nejen jejich výkon, ale také spotřeba energie či využití. Nejmenší takový čip může mít méně než deset nanometrů.

Onsemi má v Česku kolem 2200 zaměstnanců, kteří se ve třech závodech zabývají návrhem integrovaných obvodů, výrobou křemíkových desek a výrobou polovodičových čipů. Hlavní závod je v Rožnově pod Radhoštěm v areálu bývalé Tesly. Mateřská společnost má hlavní sídlo ve Scottsdale v Arizoně.

Rozšíření čipové výroby v Rožnově vítá také automobilka Škoda Auto. Věří, že to pomůže odolnosti dodavatelských řetězců v oblasti polovodičového ekosystému, který v minulých letech čelil zpožďování dodávek z Asie.

Nemusí jít ale o poslední investici takových rozsahů. Zvažuje se také stavba gigafactory na Karvinsku. Moravskoslezský kraj chystá změnu územního plánu, v němž je zahrnut vznik strategické průmyslové zóny v Dolní Lutyni. V areálu průmyslové zóny by měla vzniknout továrna na výrobu automobilových trakčních baterií za 200 miliard korun. V tomto případě by ji měl zřejmě postavit korejský investor.

Proti výstavbě gigafaktory se ale staví místní. V referendu v Dolní Lutyni jednoznačně záměr odmítli. Vedení obce se nyní shání po právní kanceláři, která by zastupovala obec při podávání námitek.