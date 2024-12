A mainstream tam nebyl. Bystroň vzkázal do české kamery, co se v Bundestagu netočilo

Rozhovor otevřela otázka, jak Bystroň pohlíží na covidové období, hovoří o naprostém selhání demokracie: „Myslím, že to covidové období bylo obrovským zářezem pro demokracii. V podstatě obrovské selhání demokracie, protože to, co jsme si zažívali dva roky, bylo neskutečné. V ústavě byla porušena zakotvená základní práva lidí. Byl dělán velký nátlak na všechny, aby se očkovali i přesto, že už i v té době se vědělo, že to očkování nepomáhá v zabránění přenosu té infekce. Všechno z toho byly lži,“ uvedl německý politik v rozhovoru, který vznikl v budově Evropského parlamentu.

AfD nedávno na toto téma pořádala odborný seminář, kde se ohlíželi za pandemií, ale veřejnoprávní média výsledky z této konference ignorují. „AfD byla jedinou stranou v parlamentu, která se postavila na stranu občanů. Byla velmi kritická vůči všem těm opatřením, která se v době covidu dělala. Dělali jsme na toto téma konferenci už potřetí a byli tam pozváni experti. Člověk by si řekl, taková konference v Bundestagu, byly tam kapacity ze zahraničí, tak to určitě bude vysílat ČT24 v přímém přenosu, a u nás tedy televize ARD a ZDF, nic ale nevysílaly, ani tam nebyly,“ uvedl Bystroň.

„V Německu i v celé Evropské unii řešíme vždy věci, které byly předtím nastolené v USA,“ zmínil v souvislosti se zvolením Donalda Trumpa novým americkým prezidentem tamní zvyšující se tlak na farmaceutické firmy v rámci vyšetřování covidu. „Určitě bude mít volba Donalda Trumpa velký vliv i na evropskou politiku i na dění v Německu a v Česku. Trochu se obávám toho, aby se Trump té inaugurace vůbec dožil,“ řekl Bystroň s tím, že tlak globalistických struktur na to, aby neudělal politiku, o kterou se snaží, je obrovský. „Jak vidíte, oni se neštítí vůbec ničeho,“ zmínil dva atentáty, které byly na Trumpa již neúspěšně spáchány.

Poukázal například na to, jak Trump po svém zvolení prezidentem Spojených států začal oznamovat složení vlády, která se v lednu ujme moci. „To, že Trump bude dělat personální obsazení ministerstev, to je až revoluční. Máme tam Kennedyho juniora, který má dělat zdravotnictví, který se jasně vyslovil, že chce rozkrýt, co se dělo v době covidu. To je velké ohrožení pro farmaceutický průmysl, je to miliardový byznys, takže určitě to bude velmi napínavé,“ předpokládá německý politik Bystroň.

