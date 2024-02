A nakonec zůstaneme bez letectva... Zaorálkovy obavy z amerických stíhaček

Zbytečnost, nebo nezbytná nutnost? O nákupu 24 amerických stíhaček F-35 se v české společnosti vedou velké polemiky. Bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (SOCDEM) upozornil, že pořízené letouny bezpečnost Česka neposílí, navíc když mají být dodány v průběhu jedenácti let, řízeny stejně budou cizí zemí. „Hrozí nám, že zůstaneme bez letectva,“ upozornil v pořadu na TV Nova.

reklama

Armádní nákup 24 stíhaček F-35 za 150 miliard korun v tomto týdnu podepsali ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a americký velvyslanec v Česku Bijan Sabet.

První americké stíhačky mají do Česka podle informací dorazit v roce 2031, všechny pak do roku 2035. Celkem objednaných jich je čtyřiadvacet za 150 miliard korun. Celkové náklady na pořízení a provoz stíhaček F-35 pak do konce jejich životnosti odhaduje resort obrany na 322 miliard.

Někdejší šéf české diplomacie upozornil na rizika, která nám při čekání na americké letouny hrozí, především kvůli délce jejich dodání. „Bezpečnost, to je první, co bychom měli sledovat, ale tyto stíhačky naši bezpečnost neposílí, protože to bude trvat nejméně deset let, než tady nějaká stíhačka bude. Ty první budou dokonce létat ve Spojených státech, kde budou dokonce trvale. Takže si představte, když jde o posílení země, tak nám naopak hrozí, že zůstaneme bez letectva,“ zdůraznil Zaorálek, který nad kroky vlády a jejími výdaji na obranu jen kriticky kroutil hlavou.

PhDr. Lubomír Zaorálek SOCDEM



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Útěchou nám není ani to, že by stíhačky F-35 mělo dočasně nahrazovat čtrnáct nadzvukových gripenů, které si česká armáda pronajímá od Švédska. „Naším arogantním přístupem jsme dost rozmrzeli Francouze i Švédy, že nemáme ani dost gripenů a není jisté, že prodlouží pronájem gripenů. Nebudeme mít vůbec vzdušné síly,“ pokračoval Zaorálek v pořadu Za pět minut dvanáct.

„Uvědomujete si to riziko, do kterého jdeme? Problém je v tom, že máme slíbená letadla. Nevíme, kdy ta letadla dostaneme, protože se zpožďují dodávky pro jiné země. Dokonce už došlo k posunu z roku 2029 do roku 2031. Nevíme, v jaké budou kondici,“ zopakoval exministr.

Psali jsme: Babiš o nákupu stíhaček. Zmínil možnost odstoupení od smlouvy

Nová éra, ohlásila Černochová. Superstíhačky mají českému průmyslu přifouknout 15 miliard

Supermoderní stíhačky F-35 navíc nejsou podle Zaorálka pro Česko na rozdíl od gripenů vhodné. „Ty gripeny nám sloužily perfektně. Hodily se na to, co jsme potřebovali. Plnily všechno daleko lépe než F-35. Četl jsem stanovisko operačních velitelů spojeneckých států, kteří mají jasné stanovisko, že F-35 se nehodí jako standardní letoun pro NATO.

„Letoun F-35 není ve skutečnosti ani výhodný pro souboje, pro protivzdušnou obranu, nehodí se ani pro podporu pozemního vojska. Jeho vlastnosti jsou jiné, je to dirigent velkých systémů zezadu, které mi nikdy nebudeme mít, bude patřit nějaké cizí zemi, to nebudeme ovládat my!“ konstatoval Zaorálek, který se obává, že systém s další technikou, kterou česká armáda využívá, nebude vůbec komunikovat.

Kritizoval vládu, že hledá úspory, kde se dá, a dělá tak obrovské armádní investice. „My jsme dnes země, která si za posledních šest let zvýšila dluh o dva biliony a najednou tu jde do nejdražšího vojenského projektu v historii, který nás bude stát ne těch půl bilionu korun, žádných 200, 300 miliard,“ zdůraznil Zaorálek, že se pouštíme do toho v situaci, kdy nemáme s letectvem problém, letectvo fungovalo skvěle.

„Já si pamatuji, jak jsem seděl s generálním tajemníkem NATO panem Stoltenbergem, který mi řekl: „Jaká je role České republiky? Role je posílení východního křídla Aliance, po vás chceme těžkou brigádu,“ vzpomněl exministr zahraničí.

Psali jsme: Tak se nekupuje ani zahradní traktůrek. Stíhačky z USA: Co se vyvalilo Stíhačky F-35 budou. „Mír chtějí na soutěžích krásy,“ napsala „mladá a pohledná“ Bilion Kč ročně pryč. Peníze na důchody? Vím, kde jsou. Expertka Turková chce překopat ČR Ministerstvo obrany: Vedením projektu F-35 pověřila ministryně Petra Hromka

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE