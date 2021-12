A proboha. Hejma sejmul Langšádlovou přirovnáním. Nemohl jinak

reklama

A podle komentátora si Langšádlová nezadá s videem Kateřiny Jacques (dnes Bursíkové), ve kterém nedokázala jako poslankyně Zelených vysvětlit pojem biomasa. Dodal, že toto video ukončilo kariéru Kateřiny Jacques Bursíkové, ale není si jist, zda to samé proběhne u Langšádlové. Podotkl, že si obě ženy v rozhovoru navzájem kladly otázky, ale neodpovídaly si, což je ironické, když si Langšádlová tak zakládá na strategické komunikaci.

Co se týče koronaviru, Hejma se věnoval zprávám a vyjádřením o variantě omikron a zmínil, že společnost Pfizer prohlásila, že tři dávky vakcíny na variantu zabírají. „Potom přišel dokonce náš Smékal, kabaretní komik, si přiložit polínko do toho svého ohýnku. A naznačil, že ten omikron je taková mrška, která dovede obejít ne vakcíny, ale tu přirozenou imunitu. Kterou získáte, když proděláte covid. Takže ten covid půjde zrovna na tyhlety. No strašná agitka pro očkování, úplně trapná a průhledná,“ rýpl si komentátor. A doplnil, že i Světová zdravotnická organizace uklidňovala, že se omikron rychle šíří, ale není nebezpečný.

„Ale v pátek Pfizer zahlásil ‚Vzhledem k vysoké nakažlivosti koronavirové varianty omikron bude zapotřebí čtvrtá dávka očkování. A to dříve než po dvanácti měsících po aplikaci třetí dávky‘. Takže je to jasný, jede se dál, chystá se čtvrtá dávka,“ doplnil. Informoval také o výrobě nové vektorové vakcíny, která má dle strategické komunikace přesvědčit ty, kteří nevěří mRNA vakcínám. Zvyšování nabídky považuje za dobré.

„Ale to nám potom nesmí plést hlavu, protože jsem se vzápětí dozvěděl, že míchání vektorových a mRNA vakcín může vést k lepší imunitě, shodly se unijní autority,“ dodal. „Ta evropská agentura prostě říká, když to správně namícháte, dáte tam tři deci Pfizeru, do toho dvojku Moderny a ještě to proděláte, tak byste na tom mohli být docela dobře,“ ironizoval a konstatoval, že začíná vznikat diskuse, kdo je vlastně správně naočkován.

Psali jsme: Ten strach kolem covidu je nejhorší. Klesá imunita, varuje profesor Pirk

Použijí nejtěžší zbraň, co mají. Proti vakcíně: Právník vyvedený z ČT vyděsil

„Je to špatný, ten nátlak je zlej a vede to k hrozným věcem. Oni teď ohlásili povinné očkování i u nás už,“ upozornil na Babišovu vyhlášku, kterou ovšem bude řešit až následující vláda. A také na případ z Německa, kde kvůli tomu, že se přišlo na jejich falešný covid pas, otec rodiny zabil celou svou rodinu i sebe. „Tady to bylo v přímém důsledku byrokratických nařízení. Fakticky o nic nešlo. Ta paní byla dohnaná k tomu, že si koupila falešný pas, aby mohla dál pracovat, a dopadlo to takhle hrůzně,“ mínil.

Od covidu zamířil Ondřej Hejma k polským plánům vystoupit ze systému emisních povolenek. Je to podle něj důležité, protože pokud budou Poláci úspěšní, tak je namístě otázka, proč bychom nemohli udělat to samé. „Ty emisní povolenky jsou nástrojem té kolonizace, stejně jako euro, a je potřeba to odmítnout v téhle zrůdné podobě, kdy se s tím obchoduje,“ prohlásil.

