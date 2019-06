A ty z dotací nežiješ? Principál Hrušínský udeřil na Zemana s Babišem. A hned ji dostal zpět

„Vy jste asi nevěděli, že je pan Babiš trestně stíhaný, že ne? Pan prezident to věděl. A přesto ho jmenoval předsedou české vlády. Asi jste nevěděli, že je pan Babiš estébák? Jinak byste ho přece nevolili, že ne? Přece nejste hlupáci. Ani darebáci. Pan Zeman to věděl... A soud ve Štrasburku to teď potvrdil. Slovenský soud už dávno,“ sdělil Hrušínský.

„Stovky milionů evropských dotací skončily neoprávněně na účtech Agrofertu. Tomu nejspíš zůstanou a bude je muset vracet Česko. EU dotace Agrofertu zastavila. Víte to, voliči Andreje Babiše? Miloš Zeman to ví. Přesto mu je dál proplácí Česká republika. Totiž vy, milí voliči hnutí ANO. S vědomím prezidenta republiky. Z vašich peněz. My to bohužel musíme platit s vámi. Děkujeme vám. Já nevím, jestli jste si ze svých daní chtěli koupit linku na toustový chleba za sto milionů korun. Já ji nechtěl! Já bych radši housky a chleba z malé pekárny, kde je upečou s láskou a pečlivostí. Já bych byl radši, kdyby těch sto milionů na chleba z holdingu dostali učitelé v základních školách. A těch 500 milionů, co šlo jen vloni od února do Agrofertu, kdyby dostaly zdravotní sestřičky v nemocnicích. Nebo důchodci. Víte?“ podotkl dále Hrušínský.

„Milí voliči Andreje Babiše? Kdybychom nedostávali jenom sliby, sliby a sliby. Taky bych byl rád, kdyby někdo v klidu dovedl k soudu podvody s Čapím hnízdem. Já vím, milí voliči Andreje Babiše, teď si asi říkáte: Vždyť to bylo jenom 50 milionů! Ano, padesát milionů korun to bylo. Uvědomujete si, co si říkáte? Uvědomujete si, co nám to provádíte, když volíte trestně stíhané komunistické agenty? Když volíte fízly a bolševiky? Prosím vás, přemýšlejte o tom trochu. Děkuji vám,“ uzavřel svůj status.

„Honzo, bravo sdílím! Škoda, že toto nebudou číst především ti, kteří by toto měli číst,“ poznamenala jedna z uživatelek.

„Pane Hrušínský, přeji hodně síly na boj s touhle lůzou. Zeman, Babiš, Okamura a komanči nás, které nazývají sluníčkáři, denně uráží z obrazovky. Pitomio si v Poslanecké sněmovně dovolil tvrdit, že sluníčkáři rozdmýchávají násilí. Věřím, že i pomocí lidí jako jste vy to tady nakonec dopadne dobře. Díky a držte se,“ poznamenal další diskutující, jenž se hned dočkal napomenutí za oslovení Pitomio.

„Tak doufám, že duše Babiše a Zemana skončí v pekle. Psychopat Andrej Babiš mně tak trochu připomíná jiného odporného psychopata Radovana Krejčíře, mafiána světovýho formátu podezřelýho z podvodů, krácení daně a vražd. Mimochodem gauner Babiš a Krejčíř se už potkali v kauze Čepro kolem roku 2005,“ píše další.

„A ty blbe Hrušínskej z dotací nežiješ. Bez dotací bys chcípnul hlady,“ napsal však také další uživatel.

