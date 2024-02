A už to jede: Ukrajinské potraviny. Green Deal. EU začíná ustupovat

Anketa Je Petr Pavel dobrým prezidentem? Je 2% Není 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16429 lidí



Francouzská vláda ve středu informovala, že zemědělci svým vjezdem na okraj Paříže, Lyonu a dalších strategických míst překročili červenou linii a podle stanice France24 se protestujícím ve středu rozhodla bránit vjezdu do francouzské metropole i za pomoci obrněných vozidel. Francouzská policie ve středu taktéž několik protestujících zemědělců zadržela.



Zemědělské odbory, na které neudělaly dojem ústupky nabízené vládou prezidenta Emmanuela Macrona, povzbudily své členy, aby bojovali za lepší platy, méně byrokracie a ochranu před zahraniční konkurencí a šéf sdružení zemědělců ve francouzském jihozápadním departementu Lot-et-Garonne Serge Bousquet-Cassagne uvedl, že jde o bitvu na život a na smrt. „Bojujete tuto bitvu, protože když nebudeme bojovat, zemřeme,“ řekl podle stanice.

Zemědělci podle francouzské vlády nedbali varování, aby se drželi dál od Rungis na okraji Paříže, kde se v blízkosti letiště Paříž-Orly nachází například největší potravinářský velkoobchod na světě a policie tak v této souvislosti pozatýkala 18 lidí.



Ministr vnitra Gérald Darmanin v televizi France 2 po povolání obrněných vozidel uvedl, že policie je připravena bránit strategická místa a větší města. „Nesmějí napadnout policii, nesmějí vstoupit do Rungis, nesmějí vstoupit na pařížská letiště ani do centra Paříže,“ varoval zemědělce Darmanin.



Agentura Reuters dodává, že obrněná vozidla na okraji Paříže byla povolána dle vlády právě proto, aby ochránila tamní velkoobchod s potravinami v Rungis.

Klimatická pravidla EU a zvyšující se náklady



Španělští a italští zemědělci dle agentury mezitím uvedli, že se připojují k protestnímu hnutí, které zasáhlo také Německo a jehož cílem je vyvinout tlak na vlády, aby zmírnily klimatická pravidla a zvýšily ochranu zemědělců před rostoucími náklady a levným dovozem.



Darmanin k situaci ve Francii uvedl, že ve středu mělo být na francouzských silnicích 10 tisíc protestujících zemědělců, kteří zablokovali 100 míst podél hlavních silnic. Kromě přesunu na Paříž se kolony pokoušely obklíčit také Lyon, třetí největší město Francie.

INCREDIBLE SCENES ?????? The French farmers are now turning the motorways into fields. SHARE - You won't see this video in the news ?? pic.twitter.com/EHLeVWo6qk

Stížnosti zemědělců sahající od rostoucích nákladů na plnění cílů snižování emisí uhlíku, cen pohonných hmot, inflace, byrokracie až po dovoz obilí z Ukrajiny, mají u francouzské vlády v některých oblastech zastání. Francie chce dle nového premiéra Gabriela Attala své zemědělce před politikou EU ochránit formou výjimek. „Francie musí dostat výjimku pro své zemědělství,“ hlásal a zemědělcům přislíbil další „podpůrná opatření“.

Barikády v Bruselu



Během středy a noci na čtvrtek zemědělci ve velkém zamířili také do centra Bruselu, kde se má ve čtvrtek konat summit vedoucích představitelů EU. Traktory již ve středu večer byly vidět v okolí Evropského parlamentu a policie při příjezdu zemědělců, nespokojených s dopady unijní zelené politiky, uzavřela budovy Komise a Rady.



Zemědělci již předem totiž sdělili, že se chystají ve městě mnoha unijních institucí politice EU bránit i za pomoci barikád. „Plánujeme – jako zemědělci – jet do Bruselu a postavit barikády, protože se ve čtvrtek koná setkání (vedoucích představitelů),“ řekl Reuters belgický zemědělec Eddy Dewite v koloně traktorů na dálnici.

???? Large tractor convoys are currently in Brussels making their way to the EU’s institutions where the European Union Summit will be held tomorrow. ????



These farmers are heroes and I sincerely hope they show the Eurocrats who’s boss. In no uncertain terms. pic.twitter.com/1rmga3YoNo