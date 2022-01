A zase TV Nova. Co vyslala k Djokovićovi, je třeba vidět

Novak Djoković si na letošní Australian Open definitivně nezahraje, místo toho bude deportován a hrozí mu, že se do Austrálie tři roky nepodívá. Proč byl ministrem vyhoštěn? To zaznělo v soudním procesu při odvolání proti tomuto rozhodnutí. Djokovićova přítomnost by prý mohla vést k protestům odpůrců vakcíny. Ministr se prý rozhodl pro vyhoštění, protože by se tenista mohl stát „hrdinou svobodné volby“. Že je tenista proti vakcínám pak prý dokazuje to, že ještě není naočkován, ačkoliv může. A když bylo o Djokovićově osudu rozhodnuto, ozvalo se z TV Nova: „Teď už si konečně můžeme tu podívanou na Australian Open užít.“

Průběh soudu pokrývala australská televize ABC a v záznamech se objevuje řada zajímavých detailů. Djokovićovi právníci napadali zdůvodnění ministrova rozhodnutí na třech úrovních. Jednak ministr, který rozhodl o deportaci, tak rozhodl z obav, že by Djokovićova přítomnost „vyvolala antivakcinační nálady“. To právníci napadali argumentem, že ministr neposoudil, zda jeho deportace nevyvolá totéž.

Dále že není jasná spojitost mezi vyvoláním údajných „antivakcinačních nálad“ a rizikem pro zdraví a veřejný pořádek. A do třetice, že ministr se dostatečně neinformoval o Djokovićově „veřejně známém postoji k vakcínám“. Ministr tyto argumenty nepřijal, podle něho je jasné, že Djoković je proti vakcíně, za jasné považoval i to, že by Djoković vyvolal antivakcinační protesty, kdyby zůstal v Austrálii. Úvahy o protestech při deportaci prý na vědomí vzal, Djokovićův tým musí dokázat, že ne, a navíc, i kdyby ne, tak to neznamená, že je rozhodnutí protizákonné.

Podle Djokovićových právníků neměl ministr žádný důkaz, že by to, že by tenista hrál v Australian Open, vyvolalo protesty. A kromě toho se opřel i do toho, že obrázek o Djokovićových názorech si ministr udělal z médií a s tenistou o nich nehovořil.

Právník ministra naopak argumentoval, že Djokovićovy názory na vakcínu jsou jasné už z toho, že měsíce potom, co jsou vakcíny k dostání, není očkovaný. A také upozornil na článek BBC, kterým se oháněl Djokovićův právník, ve kterém se píše, že odpůrci vakcíny mají Djokoviće za „hrdinu či ikonu svobodné volby“. I podle toho se prý ministr rozhodl pro vyhoštění.

„Znepokojivé je, že je to velmi známá osoba a v mnoha ohledech příklad. A jeho přítomnost v Austrálii by znamenala šíření jeho antivakcinačních názorů,“ argumentoval ministrův právník. Také upozornil, že tenista v nedávné minulosti ignoroval proticovidová opatření, a to by prý mohlo lidi inspirovat k jeho napodobování. Také zaznělo, že ministr se příliš nerozhodoval podle toho, že Djoković na formuláři špatně uvedl informaci o cestování. Ministr podle právního zástupce musel zvážit, zda Djokovićova deportace vyvolá protesty, i když to nenapsal do zdůvodnění.

A také prý neměl povinnost se o Djokovičových názorech informovat přímo od něho. „Ať už správně nebo mylně, panuje přesvědčení, že je zastáncem antivakcinačních názorů a jeho přítomnost zde je posiluje,“ argumentoval ministrův právní zástupce, podle kterého by Djokovič mohl ovlivnit ty, kdo k němu vzhlížejí. Soudci, kteří zdůraznili, že jejich jediným úkolem bylo zvážit, zda ministrovo rozhodnutí bylo nezákonné, iracionální nebo právně nepřijatelné, nakonec rozhodli ve prospěch ministra.

Ministr a jeho postoj měl své zastánce i v Česku, například mezi pracovníky TV Nova. „Je mi jasné, že teď asi naštvu hodně fanoušků Djokovice, ale čím více víme o celé kauze (včetně Djokovicova lhaní), tak si myslím, že je postup australského ministra pro imigraci správným krokem. Djokovic není nad zákony,“ řekl v pátek Kamil Houska, ředitel zpravodajství a publicistiky televize.

Přidala se také zástupkyně vedoucího zahraniční redakce TV Nova, Kateřina Vodvářková. „Na gymplu jsem hrála tenis závodně a Djokovic byl pro většinu z nás bůh, o tom není pochyb. Ale sport stranou! Pravidla musí dodržovat všichni. Bez diskusí. Austrálie podle mě udělala správný krok,“ mínila v pátek.

A včera, kdy padlo konečné rozhodnutí, že Djokovič se Australian Open nezúčastní, bude deportován a hrozí mu 3 roky zákaz vstupu do Austrálie, ještě dodala: „A teď už si konečně můžeme tu podívanou na Australian Open užít…“

Z tohoto rozhodnutí zřejmě bude mít radost také reportérka TV Nova Eliška Kopánková, která, když Djokovič uspěl se svou žalobou, prohlásila, že spravedlnost nezvítězila. „Upřímně doufám, že mu to dají soupeři i australští diváci sežrat,“ řekla s výzvou, aby se lidé dali očkovat.

