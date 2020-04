A zmrzlina? A Babiš? Hamáček vypěnil po dotazech novinářů. Bude to pokračovat

reklama

„Neřešili jsme otázku opatření, která mají směřovat k případnému uvolňování situace, to je věc, kterou musí vydiskutovat vláda. To znamená, já k tomu nic říkat nebudu předtím, než proběhne diskuse v rámci vlády. Jediné, co chci říci, je, že se opravdu ukazuje, že bude potřeba vzít do úvahy situaci, která byla o velikonočních svátcích a její případný dopad na případný růst případů pozitivně testovaných na koronavirus, takže z našeho pohledu je potřeba do té diskuse, která nás na vládě čeká, nějakým způsobem zarámovat i ten fakt, že je pravděpodobné, že ty velikonoční svátky se nějak odrazí na případném růstu počtu těch případů,“ řekl úvodem brífinku Hamáček.

Dále hovořil o přísunu ochranných prostředků z Číny, kdy podle jeho slov vláda dělá vše pro to, aby přísun byl stabilní. „Materiály průběžně vyskladňujeme,“ řekl s tím, že se pracuje i s českými dodavateli ochranných masek a ochranných filtrů.

„Platí, že jsme zrušili jako vláda zákaz vycestovat pro naše občany, je možné v odůvodněných případech z České republiky vycestovat. Samozřejmě stále platí výjimky na zdravotnický personál v sociálních službách a příslušníky integrovaného záchranného systému a ty, kteří obsluhují kritickou infrastrukturu. Pravidla jsou sjednocena na všech hranicích, nicméně vždy je potřeba také sledovat nejen česká pravidla, ale také pravidla těch přijímacích států, ta se průběžně mění,“ dodal Hamáček a hovořil i o následné 14denní karanténě.

Následně pak Hamáček hovořil o Velikonocích. „Během víkendu jsem upozorňoval na to, že z našeho pohledu lidé polevili v respektování těch vládních doporučení. Můžeme se bavit, co za tím je, zda za tím jsou optimistická čísla nebo obecně optimismus, nebo krásné počasí, ale kombinace těchto faktorů opravdu znamenala, že ta disciplína polevila. Mě to samozřejmě mrzí,“ sdělil Hamáček s tím, že jakékoliv riziko, kdy bychom se mohli vrátit do starých časů, za to nestojí. „Bitva vyhraná není a to, že máme ta čísla tak dobrá, jako máme, je důsledkem toho, že to všichni nebo drtivá většina našich občanů respektovala. Nicméně to je ještě na další debatu,“ dodal Hamáček.

Následně došlo na dotazy novinářů, kdy se jedna z novinářek zeptala na to, že epidemiologové i ministr Karel Havlíček (ANO) hovořili o možném uvolnění všech opatření s tím, že by na vše dohlížela policie. „Nebudu se podílet na této debatě, která tady běží od víkendu a kdy každý říká, jak by si představoval, že by to mělo být. My se na vládě nějak dohodneme. Pokud součástí dohody na vládě bude i nějaký požadavek na bezpečnostní složky, tak to vyhodnotíme,“ sdělil Hamáček.

„To, co říká pan premiér Babiš, nebo to, co říká pan ministr zdravotnictví, vy máte stejný názor na to, jaký oni volí?“ zeptal se pak další redaktor na rozvolňování opatření. „Já jsem jasně řekl, že si to řekneme na vládě a na té vládě se dohodneme. Takže já nebudu komentovat nějaká mediální vystoupení kolegů na tiskových konferencích,“ zdůraznil Hamáček.

„Před Velikonocemi vy jste napsal na Twitter vyjádření policie, jak se mají lidé chovat, že mají být jaksi větší odstupy mezi sebou a premiér za dvě tři hodiny řekne: Zmrzlinu si vzít můžete, kupte si ji u okénka, stůjte od sebe deset metrů. Vypadá to dost složitě pro ty lidi. Vypadá to, že si nejste schopni porozumět a pak to dáváte na sociální sítě. Změní se toto? Můžete nám to garantovat?“ ptala se rozzlobeně další redaktorka.

„Platí to, co je na papíře. Já jsem vysvětloval nebo komentoval rozhodnutí vlády, které jasně říkalo, jak se mají lidé chovat, a nemohu za to, že Ministerstvo zdravotnictví to během víkendu změnilo,“ reagoval Hamáček. „Pracujeme s tím, co je na papíře. Jako Ministerstvo vnitra a policie. Pokud se to, co je na papíře, změní, tak pracujeme s tím, co je na tom papíře nově, ale když jsem já dával to stanovisko na Twitter, platilo to nařízení Ministerstva zdravotnictví, které jsme interpretovali,“ zdůraznil Hamáček, že ke změně došlo ze strany Ministerstva zdravotnictví ze soboty na neděli.

