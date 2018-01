ANO a ČSSD se sejdou k jednání o možné vládní spolupráci

Hnutí ANO v úterý neuspělo ve Sněmovně se žádostí o důvěru pro svou jednobarevnou menšinovou vládu, dnes kabinet schválil svou demisi.

Chvojka dnes uvedl, že nelze mluvit o vyjednávání před druhým pokusem o sestavení vlády, když zatím nikdo nedostal od prezidenta Miloše Zemana pověření jednat o vzniku vlády. „Je to spíše taková konzultační nebo informativní schůzka, kde se chce hnutí ANO pobavit se zástupci ČSSD, jak to vidí dál,“ řekl.

„Určitě se nemůže opakovat to, co se tady dělo tři měsíce, kdy hnutí ANO s nikým nejednalo, udělalo si vládu samo a víte, jak to dopadlo včera (v úterý),“ řekl Chvojka.

Očekává, že se povede debata o podmínkách, za kterých by ČSSD mohla vstoupit do vlády nebo podpořit menšinovou vládu. „My nejsme ti, kteří o něco žadoní. Je to věc ANO, oni nás pozvali. My je vyslechneme,“ řekl. „Určitě se dnes nic neuzavře,“ doplnil.

Sociální demokraté už dříve zveřejnili seznam podmínek, za kterých by byli ochotni uvažovat o vládní spolupráci s ANO. Patří mezi ně splnění programových požadavků sociální demokracie, ale také skutečnost, že ve vládě nebude nikdo trestně stíhaný. Předseda ANO a premiér Andrej Babiš byl obviněn z podvodu kvůli financování farmy Čapí hnízdo, Sněmovna bude rozhodovat o jeho vydání k trestnímu stíhání. ČSSD kvůli případu Čapího hnízda také žádá, aby ANO v příští vládě neobsadilo ministerstva financí, spravedlnosti a vnitra.

