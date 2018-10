ANO dalo Pirátům v Brně nabídku na koalici, ti ale dál jednají s ODS

Dohodnutá koalice v Brně mezi ODS, KDU-ČSL, Piráty a ČSSD si dala do priorit výstavbu multifunkční haly pro Kometu, cyklistického okruhu, ale i Janáčkova kulturního centra a dopravních staveb jako velký městský okruh nebo dopravní obsluha nového vlakového nádraží. Novinářům to dnes řekli zástupci stran. Vyzvali dosluhující radu, aby odložila zahájení druhé fáze rezidentního parkování z listopadu na duben. Lídr Pirátů Tomáš Koláčný řekl, že Piráti dostali od hnutí ANO nabídku jednat o koalici, což potvrdil i dosavadní primátor Petr Vokřál (ANO). Piráti ale budou pokračovat v jednání s ODS, KDU-ČSL a ČSSD.

Koalice ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD má 33 mandátů mezi 55 zastupiteli. V opozici tak skončí vítěz voleb ANO a SPD. Ještě v pondělí přitom ANO, ODS, KDU-ČSL a ČSSD mluvily o dohodě na koalici, přičemž primátorem měl zůstat lídr ANO Vokřál. V úterý bylo všechno jinak a ODS přišla s novou koalicí, primátorkou má být její jednička Markéta Vaňková.

ODS by měla mít v radě pět míst, lidovci tři, Piráti dva a ČSSD jednoho. Koláčný potvrdil, že Piráti nově dostali od ANO nabídku na koalici, kde by měli tři místa v radě. „Předal jsem to vyjednávacímu týmu, ale není to teď na stole,“ uvedl Koláčný.

Vokřál novinářům v podvečer řekl, že nabídku pro Pirátskou stranu zaslal Koláčnému i předsedovi Pirátů Ivanu Bartošovi. „Uvidíme, jaká bude reakce, pokud bude pozitivní, oslovíme i další subjekty,“ uvedl Vokřál.

Partneři dohodnuté koalice vedené ODS dnes představili teze programového prohlášení, které obsahují podporu výstavbě multifunkční haly pro Kometu i atletické haly, dále cyklistického velodromu nebo Janáčkova kulturního centra. Koalice chce stavět obchvaty městských částí, zvyšovat kapacity parkování a dokončit tramvajové tratě.

Vaňková řekla, že nová koalice by chtěla pokračovat v rezidentním parkování. „Vyzýváme ale současnou radu města, aby posunula zahájení druhé fáze z 1. listopadu na 1. dubna příštího roku,“ uvedla. ODS navrhovala, aby rezidenti nemuseli například první rok platit poplatky. Nastavení rezidentního parkování kritizovalo víc stran. Nová koalice radu vyzvala, aby pokračovala v rozpracovaných projektech a učinila potřebné kroky.

Vokřál prý výzvě nerozumí. „Máme radu města, k tomu kompetentní lidi, a pokud KDU-ČSL nebo někdo jiný má tendenci toto navrhnout, tak ať oficiálně přinesou materiály do rady. Normálně to projednáme tak, jak jsme projednávali všechny možné problémy,“ uvedl primátor.

Vaňková se neobává, že by Brno po odsunutí ANO do opozice nemělo peníze od státu. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš povolební situaci v Brně označil za mega podraz. „Toto by problém být neměl, protože vláda by neměla rozhodovat s ohledem na zastoupení stran, ale musí rozhodovat se zájmem celé České republiky,“ uvedla Vaňková. Brno má od státu dostat stovky milionů například na koncertní sál, naposledy Babiš přislíbil půl miliardy na výstavbu haly pro Kometu.

Komunální volby vyhrálo v Brně ANO, získalo 18 mandátů. Druhá byla ODS s podporou Svobodných a ziskem 14 mandátů. Třetí KDU-ČSL má osm mandátů, Piráti šest, ČSSD pět a SPD čtyři.

