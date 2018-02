ANO je ochotné s námi spolupracovat, ohlásil Okamura

07.02.2018 18:37

Expertní týmy hnutí ANO a SPD příští týden rozpracují tři desítky priorit, které chce SPD prosadit přes vládu skládanou premiérem v demisi Andrejem Babišem. Při podpoře od SPD a KSČM by to měl být podle ANO kabinet odborníků, řekl po dvouhodinovém jednání s lídry hnutí ANO předseda SPD Tomio Okamura. V současném menšinovém kabinetu ANO kritizoval dnes Okamura znovu ministryni obrany Karlu Šlechtovou, ministra dopravy Dana Ťoka a ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Nejsou to podle něj odborníci.