Advokátka vyzývá s peticí v ruce: Chraňme ČR, aby nám někdo zvenčí nediktoval a nemanipuloval. Třeba Brusel!

reklama

Hamplová v rozhovoru na serveru Svobodné univerzum odkazuje na petici s názvem „Zastavme nové formy cenzury“, kterou kromě Hamplové mimo jiné podepsal i komentátor Marian Kechlibar. Petice se obrací na poslance všech politických stran a hnutí s několika požadavky.

Podle autorů petice je třeba, aby politici zahájili veřejnou debatu s účastí široké veřejnosti o tom, jak zabránit omezování svobody projevu na sociálních sítích, které podle autorů již začíná deformovat politickou soutěž a fungování demokratických procesů. „To nevidí už jen slepý,“ má jasno Hamplová.

„Domnívám se, že politici, až skončí období, které nyní všichni prožíváme, a doufejme, že to nebude dlouho trvat, by měli poskytnout sály Poslanecké sněmovny i Senátu na setkání médií, odborné veřejnosti, která se nějakým způsobem veřejně projevuje, na toto téma. Sejděme se v parlamentních lavicích, kde se hádají poslanci a senátoři, kteří by tomuto setkání měli poskytnout záštitu. A zkusme se o tom bavit i s právníky na mediální právo, na ústavní a veřejné právo, jak by tomu šlo bránit,“ radí advokátka.

Anketa Je v České republice zbytečně moc restaurací? Ano 80% Ne 20% hlasovalo: 12013 lidí

Tématům svobody slova na sociálních sítích se podle ní politici nevěnují, protože je to prý zbytečně složitá věc. „Někdo tomu nechce věnovat potřebné množství energie, možná mají pocit, že to není lidové, jako třeba porozdávat peníze důchodcům, což je jednoduchá věc. Já třeba důchodcům tyto peníze přeji, proč ne, ale jde o to, že není tak jednoduché prostě sáhnout do rozpočtu a tak dále. Toto je věc, na kterou musejí přijít hlavy, právníci, možná sociologové, třeba i filozofové, a hlavně ti, kdo s tím mají zkušenost. Takže je to pracné,“ tvrdí Hamplová.

„Takže myslím, že ten, kdo uchopí prapor svobody slova, ale nejenom že se o tom bude mluvit, ale že bude něco dělat, povolá kolem sebe lidi, kteří tomu rozumějí, chtějí rozumět, chtějí přinášet řešení, tak bude hrdinou doby. A to proto, že ubrání, a teď zase budu vlastenka, ČR před tím, aby nám tady kdekdo manipuloval, jak mají dopadnout volby, nebo třeba ekonomické věci, a jak se máme dívat na zahraniční politiku,“ tvrdí advokátka.

Signatáři petice také chtějí, aby politici vytvořili parlamentní komisi se zastoupením všech stran v Poslanecké sněmovně a odborníků z oblasti práva, která by se zabývala případy občanů, i právnických osob, jejichž účty na sociálních sítích byly blokovány nebo jim byly mazány příspěvky.

Fotogalerie: - Národní 2020

Podle Hamplové by to způsobilo velkou informační revoluci. „Já jsem na práci na této petici malinkým milimetříkem přispěla tím, že jsem tam doplnila odborníky z oboru právo,“ chlubí se advokátka. „Pokud by tam zůstala jen parlamentní rovina, tak by to možná nevzniklo, protože by se každý politik této práce lekl. A já doufám v to, teď to chápejte s mírnou nadsázkou, že by poslanci a senátoři pochopili, že potřebnou práci za ně udělají odborníci, ale že by oni měli být u toho, aby jim naslouchali, pochopili je, a potom to protlačili do zákonodárného procesu. Když se ti, kdo by o to měli zájem, spojí s právníky, a zkusí dát hlavy dohromady, tak podle mě má tato kombinace zákonodárců a odborníků smysl. A podle mě zákonodárci, doufám, pochopí, že oni budou ti hlavní, kteří potom protlačí rozumné řešení, které jim vymyslí odborníci,“ vysvětluje Hamplová.

Hlavní téma petice je svoboda slova, což je podle Hamplové naprostý základ kvalitní politické scény. „Bez svobody slova se nahoru nedostanou skvělí, nebo ti nejlepší lidé, protože když nemají možnost kultivovaně uplatnit své názory na klasické scéně, tak se stáhnou a do politiky nepůjdou. Je pravda, že to současným politikům vyhovuje, že by řada současných politiků za klasické demokracie, kdy se opravdu do politiky dostávají lidé jiného typu, v podstatě neměla šanci, protože by je to zašlapalo,“ všímá si advokátka.

„My musíme hájit svobodu slova přes tuto petici, i pokud nebude mít žádné výraznější dopady. Já věřím, jsem optimista se zkušenostmi, že dopad mít bude, byť to třeba nebude okamžitě. Všichni, kdo jsme ji podepsali, se dál snažíme o ní mluvit. A pokud neprosadíme svobodu slova v pravém slova smyslu, tak bez jejího uplatňování nedostaneme do politiky jiné lidi, protože to nebude fungovat. Když nebude svoboda slova, nebudou jiní lidé a nebude svoboda slova na prvním místě. Takže zatím začarovaný kruh, který se touto peticí snažíme narušit,“ říká Hamplová, proč se na petici podílela a stala se jejím signatářem.

Autoři petice také po politicích chtějí, aby po globálních platformách žádali formou zákonné povinnosti ustanovení odpovědné osoby s působištěm v ČR. „To, co se zdá složité, z mého pohledu osoby znalé práva není až tak složité. Jde o to, aby tady ty firmy měly zástupce pro ČR, aby bylo koho žalovat. Protože i třeba velmi inteligentní a odvážné lidi odrazuje, že kdyby šli do žaloby proti Facebooku, tak nemáme kde žalovat. Pokud by tady byla jasná pravidla, že rozhodování o diskriminaci spadá, teď budu improvizovat, do gesce krajských soudů, nebo do jednoho soudu v Praze, třeba Městský soud v Praze, takže tady musí být povinné sídlo, subjekt s IČ v ČR, tak by lidé věděli kam,“ tvrdí advokátka s tím, že stačí dát hlavy dohromady a za pár týdnů může přijít nový mediální zákon.

Anketa Dělá prezident Zeman svou práci dobře? (Ptáme se od 18.11.2020) Ano 78% Ne 22% hlasovalo: 10729 lidí

„EU pro mě znamená bruselskou, šílenou, diktátorskou administrativu. Já jsem EU chápala tak, že se spojíme, abychom byli třeba silnější proti Americe, Číně a podobně. Ale tak vůbec nefunguje. EU namísto toho, aby zaměřovala svou aktivitu vně, to znamená, aby chránila naše hodnoty, křesťanské a demokratické, náš výklad práva, který vznikal staletí, útočí na své členy, aby opouštěli svá práva a svobody ve prospěch různých, když to řeknu, menšin, které se zde objevují. Soustředila se na direktivní funkci vůči členským zemím, postihuje je za všechno, vyhrožuje, přikazuje jim, omezuje je ve svobodách, které vznikaly v jejich hranicích,“ štve Hamplovou.

Typickým příkladem evropského orgánu, který se chová direktivně, je podle ní Evropská komise. „Nikým nevolená a nejvíce vyskakující se pasovala do role nadřízeného vůči členským zemím, a to je špatně. O Evropské unii v tomto podání, o kterém hovořím, nehovořím o myšlence EU, která byla krásná, bych řekla to, co Margaret Thatcherová, že je odsouzena k zániku. A ničí to lidé v tom Bruselu, když to velice zjednoduším. To je v současné době můj názor, a budoucnost jako občan této republiky vidím ve Visegrádu, a ne v EU. Prostě ať spolu drží země, které mají zkušenosti s totalitou, a nenechme už ji zde nikdy nastolit,“ říká Hamplová s tím, že by se Česká republika měla více zaměřit na spolupráci s Maďarskem nebo Polskem, které již mají tvrdou protievropskou rétoriku.

„Pokud bychom chtěli vyřešit svobodu slova v rámci EU, tak je to nekončící proces, kterého se žádný z nás nedožije. Zatímco pokud budeme dbát o svobodu slova v národních hranicích, tak to má obrovskou šanci, pokud na to budeme mít sebevědomí, sílu a dokážeme se i EU postavit při jejích nelogických zásazích,“ myslí si Hamplová a doufá, že počet lidí, kteří takto smýšlejí, bude růst.

Hlavní problém je podle advokátky to, že Brusel diktuje ve stále důležitějších oblastech. „Zpočátku byla diktatura Bruselu úsměvná. Zažili jsme všichni nařízení, co a jak má být zakroucené, zakazovala se nám značka rumu a podobné nesmysly. Teď už to zasahuje do svobody zemí v tom smyslu, že nejvýraznějším tématem je povinná solidarita,“ všímá si Hamplová.

„Povinná solidarita – v tom je absolutně všechno neslučitelné, a diktovat někomu, že musí udělat něco, co si myslí Evropská komise, přijmout sem nějaké menšiny poté, co je Německo pozvalo bez ohledu na ostatní, bez toho, aby to v rámci Evropy konzultovalo. A když porovnám určité výroky politiků, například z Německa, že Německo musí vždy hrát vůdčí roli, toto někdo řekl na půdě Evropského parlamentu, a že je velké, silné a podobně, tak mi opravdu mráz přechází záda,“ varuje Hamplová.

Nebojí se jít dokonce tak daleko, aby srovnala současný stav se situací před druhou světovou válkou, kdy Německo nejprve spolupracovalo s Francií. „Nedávno bylo výročí Mnichova, že ano, takže můžeme na tyto země vzpomenout s láskou v srdci, teď to myslím ironicky. A tvrdím, že těch 50, 60, 70 let není tak dlouho od podobných historických věcí, aby se tyto národy měnily. Takže se domnívám, že právě proto my malí musíme být velmi ostražití, nenechat si diktovat, zachovat si svobodu slova a občas se Unii vzepřít. Já obecně myšlenku EU nepovažuju za špatnou, ale považuji za špatnou její realizaci,“ apeluje Hamplová, aby si Česká republika nenechala vnutit diktát Bruselu.

Psali jsme: Advokátka: Možná vyjdeme do ulic jako v roce 89. Covid? Všichni se hádají. Konec EU. Nechci válku Jana Zwyrtek Hamplová: Svět se legitimně zbláznil. Nebo se zbláznil Berlín Jana Zwyrtek Hamplová: CENZURA = TOTALITA Elfové, končíme. Listina není trhací kalendář. Advokátce Hamplové přetekl pohár trpělivosti a vyráží do boje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.