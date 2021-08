Afghánský prezident možná odstoupí ještě dnes. V nové vládě má mít hlavní slovo Tálibán

Al Arabiya píše, že o rezignaci prezidenta ještě během neděle hovoří některé její zdroje. Situace v hlavním městě Afghánistánu je maximálně nepřehledná a chaotická.

Ašraf Ghani je prezidentem Afghánistánu od roku 2014. Po přímých volbách se tehdy prohlásili za prezidenta oba kandidáti z druhého kola. Do urovnání jejich sporu se zapojil tehdejší ministr zahraničí USA John Kerry, Ghani byl vybrán za prezidenta a jeho protivník získal funkci místopředsedy vlády.

Předtím Ghání působil jako ministr financí a funkcionář mezinárodních finančních institucí . Studoval ekonomii na amerických univerzitách a působil ve Světové bance.

Afghanistan’s president will abdicate in the next few hours after the Taliban entered the city, according to Al Arabiya sources.https://t.co/vkXMNqf5fb pic.twitter.com/gn1vHryx8y