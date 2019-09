Aktivističtí novináři upírají toužebné zraky na Pavla Zemana, zda postaví Babiše před soud. Pokračování zla, varuje Ondřej Neff

„Ke slovu se dostali komunisté poražení ve volbách a oporou vlády se stali Okamurovi nacionalisté, kteří svým programem stojí proti základním principům zastupitelské demokracie. Aktivističtí novináři teď upínají toužebné zraky na Pavla Zemana v naději, že přece jen toho Babiše před soud postaví. I to je pokračování toho zla – dělají politiku, nikoli žurnalistiku,“ dodal.

Následně se vyjádřil i k politice a k tomu, zda dojde k její proměně, když padla bariéra jménem „trestně stíhaný Babiš“. „Mohla by vzniknout koaliční spojenectví na jiném půdorysu a mohl by se podle něho změnit i doposud podřízený Babišův vztah k prezidentovi. Je dobře, že to někdo řekl,“ poukázal na slova komentátora Ondřeje Konráda.

„Všimněte si, jak mazaně se od antibabišismu distancují Piráti. To jim nebrání v tom, aby udávali Babiše v Bruselu, ovšem udavačství patří k jejich podstatě. Z opozičních stran kromě KSČM a SPD si zachovali vůči Babišovi nejvíc prostoru a pokud dojde na prognózu Ondřeje Konráda, Piráti budou nejspíš první, kdo přehodí kormidlo. ODS to asi nebude, protože profesoru Fialovi by se nelíbilo vstávat v šest hodin ráno a po půlnoci odpovídat na Babišovy esemesky, kdyby byl ministrem,“ uzavřel Neff s tím, že je nadále třeba zachovat chladnou hlavu.