Ale ale! Prosí kolegy o pomoc? Miroslava Němcová chce kotvit demokracii. Připomíná odkaz ODS

Němcová v dopise tvrdí, že se Praha stala jejím druhým domovem a má ji „upřímně ráda“. „Chci, abyste věděli, že reprezentovat ODS přímo v srdci republiky je pro mne veliká čest a stejně velký závazek,“ řekla. Anketa Je Miroslav Kalousek zábavný politik? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 2470 lidí

„Nejsem sama, kdo vidí, že věci v naší republice nejdou správným směrem,“ pokračovala dále s tím, že by ji nikdy nenapadlo, že třicet let po pádu komunistického režimu bude opět potřebné hájit základní principy fungování svobodného a demokratického státu. „U jehož zrodu ODS stála a pomáhala ho budovat,“ doplnila. Dále Němcová nečekala, že bude „zpochybňováno zakotvení ČR v rodině západních demokracií“. Nebo „suverénní zahraniční politika“ či „nezávislost veřejnoprávních médií“.

„V této nelehké situaci se Senát osvědčuje. Je majákem, který stále výrazněji pomáhá české společnosti držet správný směr. Pod vedením Miloše Vystrčila se Senát proměňuje z pojistky ústavnosti v kotvu demokracie jako takové. Prosazuje politiku svobodné demokratické společnosti, založené na slušnosti, odpovědnosti a odvaze. Odmítá pohrdání demokracií, prospěchářství a zneužívání moci, které na nás denně útočí z Hradu a Strakovy akademie. Udržet kurz této občanské politiky považuji za základní úkol,“ prohlásila veteránka ODS.

I výročí popravy Milady Horákové Miroslava Němcová připomenula. „Vliv této zločinné ideologie bohužel znovu sílí. Poprvé od roku 1989 jsou komunisté prakticky součástí vlády a jejich požadavky se stále stupňují. Naposledy podrželi vládu Andreje Babiše při prosazení astronomického schodku státního rozpočtu. Čelíme mimořádně nebezpečné snaze o vytvoření autoritářského režimu s vedoucí úlohou ANO a KSČM,“ varovala a dodala, že vynaloží veškeré své síly, aby se to nestalo. A role Senátu „při neústupné obhajobě demokracie a svobody“ je podle ní nezastupitelná.

Němcová seznala, že podporu svých přátel a kolegů bude v nadcházejících volbách potřebovat. „Sdílíme stejné hodnoty a máme společný zájem, proto věřím, že se na Vás mohu spolehnout,“ apelovala. A pokud by si snad někdo myslel, že by na těchto volbách nezáleželo, Němcová ho vyváděla z omylu: „Chci zdůraznit klíčovou věc: pokud posílíme v Senátu, bude to znamenat bod obratu. Politika se začne vracet do normálních kolejí. Letošní výsledek v mnohém určí to, co se stane za rok ve volbách do Sněmovny. Není malých a velkých voleb. Jsou porážky nebo vítězství. Pro vítězství skutečně demokratických sil chci s Vaší pomocí udělat vše, co umím. Myslím na to od chvíle, kdy jsem se rozhodla do Senátu kandidovat.“

