Ale ale. Starostové a nezávislí měknou, pokud jde o Andreje Babiše, prý pod tlakem z venkova

Důležitá schůzka se uskuteční zítra ráno. Sejdou se na ní STAN se všemi sněmovními stranami – kromě ANO, komunistů a SPD. Zde chtějí Starostové říci, za jakých podmínek jsou ochotni jít do vlády s Babišem.

Podle zdroje hnutí k tomuto kroku došlo proto, že se od členů ozývaly hlasy, aby se jen nepřihlíželo tomu, jak se Babiš domlouvá s KSČM. „Naši mají obavy, že se ztratíme vedle Kalouska a lidovců,“ uvedl jeden ze zdrojů STAN. Místopředseda Starostů Radim Sršeň k tomu pak dodal, že základna je rozpůlená. „Vidíme, že ani jedna varianta není správná,“ sdělil Sršeň. „Lidi taky vnímají, že na řadě krajů jsme s ANO v koalici. Kauzy jako Čapí hnízdo jsou na pochopení hodně složité, a byť podle nás jde o jasný podvod, hodně lidí říká, vždyť ten Andrej Babiš je chudák,“ podotkl Sršeň pro MF Dnes s tím, že lidé i říkají to, že v obcích je hnutí konstruktivní a spíš věci dělá, než maří.

Hesla, že vláda by měla být bez obviněného Babiše, se však zatím STAN chce držet. Nebo alespoň to tvrdí poslanec Jan Farský. Předseda Petr Gazdík připouští, že by se mělo bavit i o jiných možnostech.

Navíc v řadách hnutí STAN je hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který se už několik let potýká s obviněním. Farský však tvrdí, že to nelze srovnávat. „Musíme především jednat. Já považuji za dobrý signál už to, že jsme vůbec poprvé od voleb řekli, že jsme ochotni s vítězem voleb jednat. Protože naložit s volebním výsledkem tak, že jednat vůbec nebudeme, mi jako rozumný krok nepřišlo. Jednání do politiky patří. A také do ní patří vyjednávání o jednotlivých podmínkách,“ poznamenal následně v rozhovoru MF Dnes Půta.

„Přemýšlím, jestli je horší přihlížet vytvoření vlády i za podpory extremistů, nebo vláda, ve které Andrej Babiš teoreticky nebude. Model Kaczynski v Polsku nám taky dostatečně ukazuje, jak taková vláda může fungovat. Šéf strany v ní sice není, ale evidentně rozhoduje o všem, co bude dělat. A když náhodou zakolísá v průzkumech, tak polovinu z ní vymění. Úplně černobílá ta situace není,“ dodal pak také Půta.

autor: vef