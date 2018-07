Alexandr Vondra promluvil k summitu Trumpa s Putinem. Nahlédněte

Podle Vondry je dobře, že se Trump a Putin scházejí a mluví spolu. To je prý samo o sobě dobré. Jen není jisté, co tato jednání ještě přinesou.

Rozhodně by prý nechtěl poskytovat hraběcí rady ve věci údajného zmanipulování amerických prezidentských voleb Ruskem, o což se v USA vede dlouhý politický boj. Obě strany prý hrají své zpravodajské hry a Spojené státy by měly být natolik sebevědomé, aby si o prezidentovi své země rozhodovaly samy a nenechaly si vnutit představu, že politický boj rozhodl někdo jiný.

Spojené státy a Rusko spolu podle Trumpa musí jednat. Nevidí proto nic špatného na tom, že spolu Trump s Putinem jednali takřka dvě hodiny tzv. jen na čtyři oči. „To se děje, když se dva státníci příliš neznají a chtějí se poznat... Také se to děje, když se projednávají citlivé věci,“ podotkl Vondra.

Host se ani příliš nediví tomu, že Donald Trump tolik přitvrdil ve vztahu ke svým spojencům v NATO. Většina členských států NATO si totiž neplní své ekonomické závazky. USA investovaly do Evropy v minulých letech obrovské prostředky a teď mají pocit, že na vztahu s Evropou prodělávají, což se jim nelíbí. „Buď si Evropa může říct: kašleme na Spojené státy a budeme si to dělat sami, ale tady já upozorňuji, že máme problém,“ varoval Vondra s tím, že EU může jen těžko balancovat mezi Ruskem a Spojenými státy. V zájmu EU je rozvíjet transatlantické vztahy. Jenže to půjde jen tehdy, když budou mít Američané pocit, že na vztazích s Evropou netratí.

Psali jsme: Krym? To bylo podle ústavy. Redaktor ČT dnes slyšel od hosta něco, co slyšet nechtěl Čulíkovy poznatky po fotbalovém mistrovství světa: Družstvo tvořené převážně uprchlíky vyhrálo. Takže... Summit Trumpa a Putina odstartovala krátká tiskovka. A hned se mluvilo i o jaderných zbraních Hrůza novinářů před setkáním Trump–Putin: Jde o Ukrajinu. Velmi konkrétní věc, která děsí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp