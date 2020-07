Amatérské video: Tabery, Wollner, a především Železný. Rok 2011. Odpověď divákovi, kterou nikdy neodvysílali. A neodvysílají

reklama

„Takže bych měl být míň důrazný, to jste myslel," oponoval Železný, který do té chvíle nebyl v záběru mobilního aparátu.

Dodejme, že tento záznam je ryze amatérský, rozhýbaný, ale zvuk zachytil bez sebemenších problémů. I proto mohli diváci videa z roku 2011 slyšet, co Jakub Železný odpověděl. Z jeho slov totiž vyplynulo, že kritizovaný důraz není samoúčelný. Železný opakovaně a mírně podrážděně vyzval dotazujícího, aby se někdy přišel podívat na celou přípravu veřejnoprávní relace.

„Abyste viděl, co za tím vším je. A jaký je třeba za tím důvod, že tu otázku položím takto ostře. Ujišťuju vás, že bych raději používal krátké, úderné otázky, u kterých bych věděl, že na ně dostanu zcela jasnou a transparentní odpověď. Ale protože to tak není, někdy ty otázky musí být takové, protože to tak není," pokračoval Železný s tím, že podle jeho názoru si ho veřejnost platí spíše za to, aby byl nepříjemný, ne příjemný.

Slovo si následně převzal Marek Wollner, letitá tvář ČT.

Zavzpomínal, že když byl točit v Anglii reportáž o BBC, dělal rozhovor s jedním moderátorem, jenž mu prý vysvětlil, kterak jsou politici na dané otázky předem připraveni a je proto nutné klást dotazy s jiným tónem, důrazem, aby prakticky vydoloval požadovanou odpověď. Wollner tím chtěl naznačit, že moderátor musí být chytřejší než host a přečíst jeho PR taktiku. Toho se chytil Jakub Železný, když s omluvou připomněl, že ne všichni politici jsou chytří.

Za jistého obecního blbečka jmenoval Jiřího Čunka. Bývalý 1. místopředseda vlády Mirka Topolánka prý, jak se říká a Železný to zdůraznil velmi diplomaticky, nevypadá na první pohled jako důvtipný člověk.

Video publikoval Nadační fond proti korupci a nikdo na něj za téměř deset let nereagoval.

Zmíněný moderátor Železný se poslední týdny dostává na paškál poměrně pravidelně. Člen Rady ČT Luboš Xaver Veselý k jeho vystupování například uvedl: „To není otázka na mě. Na toto opravdu nemám názor a od toho je nějaký management České televize,“ sdělil. Zároveň ale uvedl, že mu přijdou scestná slova Železného, jenž psal o tom, že kdokoli se dotkne památky Milady Horákové, vyhodí ho ze studia.

„Vyhazovat někoho ze studia mně přijde nešťastné. Ještě to navíc sdílely další weby, další média. Bohužel to jsou detaily, které dělají z České televize tu nafoukanou, nabubřelou instituci, a je to pro diváky, kteří se skládají mimo jiné i na výplatu pana Železného, nepříjemné,“ komentuje Xaver.

„Teď sleduji kauzu Ludvík Svoboda, nechci to tady rozpitvávat. Ani tak nejde o to, jestli Svoboda má mít, nebo nemá mít nábřeží. Jde spíš o to, že novinář v médiu veřejné služby nemá projevovat svůj názor na to. Takže je to takové nešťastné. A vyhazovat někoho ze studia… Můžou si to dovolit možná soukromá média,“ míní. „Nemůžu dělat nic jiného než se na té Radě České televize zeptat vedení, oni zaujmou nějaké stanovisko…“ dodal.

