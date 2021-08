Američani co mise, to průser... Kolik bude těch „afghánských tlumočníků“? Sluníčka dosáhla svého, zoufá programátor Cimbál

Blíží se do Evropy nová uprchlická vlna? Europoslanec Ivan David se domnívá, že ano. Americká přítomnost v Afghánistánu podle něj přinesla jen mrtvé, miliardy pro zbrojaře a hodně opia. Své si k tomu řekl i hlasitý programátor. „Sluníčka“ podle něj dosáhla svého. I Češi budou přijímat uprchlíky. „Do prdele už... To jsou ti Američané vážně tak pitomí? Ať se poučí u Putina!“ říká.

V posledních dnech se projednává otázka evakuace afghánských tlumočníků, kteří spolupracovali v posledních letech s Armádou České republiky. Finanční příspěvek a možnost azylu se však bude týkat pouze pár lidí. Pracovníci, kterým byla smlouva ukončena například před dvěma lety, tuto nabídku nedostanou.

Hnutí Tálibán se mezitím za posledních osmi dní zmocnilo skoro poloviny afghánských provinčních metropolí a úspěšně pokračuje v ofenzivě vůči centrální vládě v Kábulu.

Podle europoslance za SPD Ivana Davida hrozí v případě vítězství Tálibánu ohromná migrační vlna do Evropy. „Nemusíme se ptát, zda Afghánci dorazí do Evropy, pouze kdy se tak stane. Pravděpodobně nejpozději v září ovládne islamistické hnutí Tálibán celý Afghánistán, včetně Kábulu. Většina lidí v Afghánistánu setrvá, ale miliony už jsou na pochodu a další se na pochod vydají. Pákistán prý uprchlíky z politických důvodů přijímat nechce, vydávají se tedy do Íránu a Turecka.“ Odtud pak, zejména kvůli špatným životním podmínkám, podle politika zamíří na území Evropy.

„Obávám se, že ani další miliardy z rozpočtu EU pro Turecko invazi nezabrání. Pak už nebudeme řešit jen několik set afghánských tlumočníků v ČR, ale statisíce příchozích. Někteří budou skuteční uprchlíci, někteří využijí situace, další s sebou přinesou přesně tu ideologii, před kterou údajně prchají. A nikdo není schopen reagovat. Ploty na maďarské hranici, za které byl Viktor Orbán tak kaceřován, ani pohraniční hlídky na rakouské hranici je nezastaví, pokud ostatní státy EU budou stát a čekat alespoň na náznak řešení situace z Bruselu. Které ale zaručeně nepřijde,“ dodává David znepokojeně.

Celá afghánská anabáze „v americké režii“ podle Davida nepřinesla vůbec nic kromě zvýšené produkce afghánského opia, zisků zbrojařských koncernů a milionů mrtvých. „Kromě samotného afghánského obyvatelstva největší zátěž pravděpodobně ponese Evropa, jejíž mnohé státy poslušně následovaly USA do předem prohrané války,“ myslí si europoslanec.

K vážné situaci se vyjádřil i programátor a aktivista Pavel Cimbál. Podle toho bychom jako země měli být s přijímáním tlumočníků skutečně opatrnější. „Tak se to sluníčkářům konečně povedlo. Budeme tady mít Afghánce. Sice vesměs ty, co za mrzký peníz kolaborovali proti vlastním lidem (protože Tálibán Afghánci vnímají jako vlastní a podporují jej), možná tedy i pár skutečných, sekulárních ateistů (ale to bych se dost divil), ale hlavně jejich rodiny. Hrajeme si na zachránce, a garantujeme přežití na základě výplatní pásky AČR. Hezké,“ podivuje se Cimbál.

A neradostně dodává: „Takže se jim to, po mnoha letech, za pomoci tupé a ostudné politiky NATO, konečně povedlo. Stovky muslimských mladíků, nota bene z té nejproblematičtější zdrojové země vůbec, přijdou i k nám.“

K vojenským ambicím Spojených států má Cimbál očividně rovněž co říct. „Do prdele už... To jsou ti Američané vážně tak pitomí, nebo je to nějaký poťouchlý záměr? Co mise, to průser. Nemohou se poučit, ohledně inteligentní zahraniční politiky, třeba u toho zlého Putina? Ten Sýrii i Krym stabilizoval.“

