Americký kongresman si zajel zastřílet na Rusy

Rusko a Ukrajina si v sobotu vyměnily stovky válečných zajatců. Došlo tak k největší výměně od zahájení ruské invaze před více než třemi lety. Navzdory naději, že by krátké velikonoční příměří mohlo otevřít dveře k trvalému míru, se Kyjev i Moskva navzájem obviňují z porušení příměří.

„S prezidentem Zelenským jsem strávil spoustu času, dlouze jsme spolu hovořili. Nyní ho považuji za přítele a skvělého vůdce,“ svěřil se republikánský kongresman Brian Fitzpatrick po návratu do USA. „Mluvili jsme o celé řadě témat. Z diskuse jsme nevynechali opravdu nic. Probrali jsme Memorandum o nerostných surovinách a mluvili jsme o bezpečnostních zárukách. Zelenskyj je oprávněně znepokojen. Když byla Ukrajina třetím největším držitelem jaderných zbraní, vzdala se jich dobrovolně na základě memoranda z roku 1994, které říkalo, že Ukrajina dostane bezpečnostní záruky výměnou za to, že se vzdá jaderného arzenálu. Jak se ukazuje, ten slib Rusko nedodrželo. Ukrajina tedy má oprávněné obavy. Ale mluvili jsme o tom, že chceme, aby hospodářské partnerství bylo předchůdcem bezpečnostních záruk,“ sdělil kongresman.

Putin nikdy nedodržel slovo

Ukončení války je teď podle něj na ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi. „Ten muž nikdy nedodržel slovo, nikdy v žádném kontextu, pokud vím. Takže musíme vědět, s kým máme co do činění. Není to člověk, který drží slovo. Nezajímá ho mír. Je jako tyran na školním dvoře. Rusko je obrovské geograficky a má populaci asi 150 milionů lidí, což je přibližně polovina velikosti Spojených států, 1/5 velikosti Evropy, celkové HDP má 2 biliony dolarů. To je HDP státu Texas. Jsou tedy velcí, ale jsou slabí a tuto slabost dokazují tím, že nedokážou úspěšně stíhat ani válku proti mnohem slabšímu sousedovi. Takže musíme se přestat bát nebo se klanět Rusku. Musíme se Rusku postavit. Musíme bránit Ukrajinu, podporovat Ukrajinu, a pokud se to udělá správným způsobem, skončí to pozitivně. Je to všechno o míru prostřednictvím síly. Je mír skrze sílu a válka skrze slabost. Neexistuje žádná třetí možnost,“ zdůraznil Fitzpatrick.

Ukrajinu podle svých slov zná, protože tam působil jako agent FBI. Ukrajinci jsou podle něj mírumilovný národ. „Chtějí mír. Oni tuto invazi nevyprovokovali. Napadl je Vladimir Putin. Považuje pád Sovětského svazu za největší geopolitickou katastrofu našich životů a snaží se SSSR obnovit. Prvním krokem je Ukrajina. To mu nemůžeme dovolit a také nemůžeme dovolit, aby zde vznikl precedens, že diktátoři budou odměněni za narušení územních hranic a územní suverenity svých sousedů. Myslím si, že ministr Rubio odvádí skvělou práci. Je to chytrý muž. Rozumí Putinovi, rozumí dynamice rusko-ukrajinského konfliktu a tamní historii a plně věřím v jeho schopnost získat spravedlivou a férovou dohodu. Ale je důležité si pamatovat, a to platí pro všechny dohody, které jako národ podporujeme, že je v konečném důsledku na národech, aby tyto podmínky přijaly a dodržovaly je. Prezident Zelenskyj a ukrajinský lid zoufale touží po míru. Vždycky chtěli mír. Než je Rusko neprávem napadlo, byli mírumilovný národ a chtějí mír získat zpět, ale musí to být spravedlivý a trvalý mír,“ řekl kongresman.

Na síti X Fitzpatrick psal: „Udělám vše, co bude v mých silách, abych zajistil, že Ukrajina zvítězí – protože mír skrze sílu není jen princip, je to naše povinnost.“

Just returned from Ukraine & joined @weijia Jiang on @FaceTheNation this morning to discuss my meeting with President Zelenskyy, my visit to the front lines, and what’s at stake.



I’ll do everything in my power to ensure Ukraine wins—because peace through strength is not just a… — Rep. Brian Fitzpatrick ???? (@RepBrianFitz) April 20, 2025

Poselství pro Putina

Při své návštěvě fronty odeslal ruskému prezidentovi Putinovi osobní poselství. „Bylo mi hlubokou ctí předat dnes jménem naší komunity PA-1 velmi ‚osobní‘ poselství Vladimíru Putinovi z předních linií války poblíž ruských hranic. Jediné povolené podrobnosti ke sdílení jsou, že ‚zpráva byla doručena na cíl‘,“ uvedl kongresman a přidal video, na kterém píše vzkaz na střelu určenou pro Rusy a také usedá ke zbrani a spouští palbu.

It was my profound honor to deliver a very “personal” message to Vladimir Putin today, from the front lines of the war near the Russian border, on behalf of our PA-1 community. The only permissible details to share are that “the message was delivered on target.”… pic.twitter.com/RUd8udc2kU — Rep. Brian Fitzpatrick ???? (@RepBrianFitz) April 18, 2025

V jiném příspěvku se vyjádřil: „Boj za Ukrajinu je bojem za hodnoty, které nás definují – svobodu, demokracii a právní stát.“

The fight for Ukraine is a fight for the values that define us—freedom, democracy, and the rule of law. https://t.co/2jftb5qkGn — Rep. Brian Fitzpatrick ???? (@RepBrianFitz) April 18, 2025

