Analytička: Vláda drží lidi v pasti. Kvůli dotacím pracovních míst

Zlámalová je nyní mimo jiné také členkou občanského sdružení KoroNERV-20. „V době, kdy se začala ze strany vlády odehrávat naprostá hrůza, hlavně nás udržovali v informační temnotě – já jsem posedlá tím, že chci vědět, jak se věci mají. A v takové chvíli se spojíte s úplně každým. Čili ten základní smysl a princip, na kterém KoroNERV vznikl, byl: ukažte data, bez těch dat se vůbec nemůžeme rozhodovat,“ zdůvodnila Zlámalová, proč se ke sdružení připojila.

„Někdy v půlce března jsme věděli jen to, že je 300 nově nakažených. Všichni žili v naprosté hrůze,“ vzpomněla s tím, že však ke zlepšení nedošlo. To ilustruje na současné situaci na Karvinsku. „Nemáme úplně přesně znalosti o situaci v Karviné. Nevíme, kolik lidí je bezpříznakových, kolik lidí má skutečně vážné příznaky. Podle mého názoru se nás snažili udržovat ve větším strachu. Někteří otevřenější politici v Evropě, jako Sebastian Kurz, to přímo přiznali. V Rakousku unikl zápis ze zasedání, kde přímo říkal, že tím, že lidé budou mít strach, tak se snáze udrží poslušnost,“ zmínila Zlámalová.

Ona sama brala KoroNERV-20 jako platformu pro veřejnou debatu. „A ty názorové střety jsou ostré,“ přiznává. „Pere se každý s každým. Jsou určitě lidé, se kterými já mám úplně jiné názory, na školství, sociální politiku nebo evropskou integraci, což jsou třeba pro mě všechno nesmírně důležitá témata, ale je zajímavé, že třeba u těch škol jsme se dokázali stoprocentně shodnout, že to, co se tady odehrává, je otřesné. Že ta vláda se populisticky podbízí učitelům, kteří nechtějí chodit do té školy, a já teď vůbec nezlehčuji, že třeba někteří z nich mají strach, ale ty sestřičky, které šly do těch nemocnic, měly také strach,“ uvedla a vzpomněla i na pokladní či řidiče.

„Mysleli jsme si, že to bude nátlaková skupina, jsou tam zastoupeni lidi docela zvučných jmen... samozřejmě že ve chvíli, kdy padla ta karanténa, tak ty zájmy, představy o světě, se začaly rozcházet,“ sdělila Zlámalová, že například kvůli daním se rozpoutaly neuvěřitelné střety.

Podle jejích slov by se měl také již vypnout program Antivirus. „Lidi udržujete v totální pasti. Když bych si vzala na své zaměstnance v březnu, nebo v dubnu Antivirus, tak je dneska v zásadě nemůžu propustit, protože bych státu musela ty peníze vrátit,“ popisuje nevýhody programu Antivirus Zlámalová. Antivirus je tak podle ní nástroj umělé zaměstnanosti, škodící ekonomice. Zároveň upozornila na to, že ve chvíli, kdy padá ekonomika, nelze uměle udržovat nezaměstnanost. V případě, že tedy vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) chce oficiálně zvýšit podporu v nezaměstnanosti, měla by to podle jejích slov udělat transparentně prostřednictvím Parlamentu.

