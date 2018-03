Analytik Andor Šándor hodnotí práci ministryně obrany: Šlechtová do toho vlétla

Ministryně obrany v demisi za hnutí ANO Karla Šlechtová nehledí na to, že nemá důvěru Poslanecké sněmovny a úřaduje ve velkém. Podle bezpečnostního experta Andora Šándora např. cupuje na kousíčky práci, kterou v resortu odvedl její předchůdce Martin Stropnický. A to není zdaleka všechno.

Menšinový kabinet hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem sice nemá důvěru Sněmovny, ale i tak pracuje na plné obrátky. O práci přišel ředitel České pošty, někteří ředitelé nemocnic, včetně bývalého ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka, a tlaku čelí i šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů Michal Murín. I když tady je třeba dodat, že Babiš ve Sněmovně odmítl, že by na Murína jakkoli tlačil. Šéf GIBS to ale vidí jinak a také to řekl novinářům.

Bezpečnostnímu expertu Andoru Šándorovi se zdá, že vůbec nejaktivnější členkou vlády je ministryně obrany Karla Šlechtová.

„Během pár týdnů rozcupovala ozdobnou šňůrkou převázané balíčky akvizic připravených k finálnímu podpisu jejím předchůdcem. Izraelské radary, americké či italské vrtulníky, modernizace „domácích“ samohybných kanonových houfnic Dana. To vše vzalo zasvé. Pracoval snad resort pod vedením ministra Stropnického tak špatně? Byla vláda uvedena v omyl, když tyto věci schvalovala? Nevěřím, že by premiér Babiš přizval Stropnického k další spolupráci v kabinetu, kdyby byla jeho práce tak špatná,“ napsal Šándor v komentáři pro MF Dnes.

Resort obrany podle jeho názoru řeší zásadní problém. Vojáci si umí říct o to, co potřebují. Jenže konečné slovo mají politici, nebo možná lépe řečeno úředníci, kteří na pokyn ministrů zakázky řeší. A tady se to začíná komplikovat, protože mnozí úředníci se bojí cokoli podepsat, aby náhodou za krátko nezamířili za katr. „Bohužel, část orgánů činných v trestním řízení obtížně chápe, že cenová politika u letounů je jiná než u cihel,“ podotkl Šándor.

Armádu přitom čeká jeden velký nákup. Vojáci se dnes vozí ve čtyřicet let starých sovětských vozidlech pro pěchotu a hodila by se nová auta. Vždyť ani politici, ale ani jejich voliči nejezdí povětšinou ve čtyřicet let starých autech. Půjde však o nákup ve výši asi 50 miliard korun, takže lze očekávat, že se kolem něj rozpoutá bouře. Nejlepší vozidla podle Šándora dnes zřejmě nabízí Německo, ale analytik si umí představit, jak se někteří politici postaví před kamery a budou kvalitní německá vozidla odmítat s poukazem na německé hrůzné činy z druhé světové války.

