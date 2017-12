Analytik Žantovský dává tip centru proti dezinformacím. Jde o velmi známé jméno

TÝDEN V MÉDIÍCH Proti strachu a nenávisti se dá bojovat všelijak, jak se ukázalo na heslech odpůrců pražského setkání představitelů euroskeptických stran. Srdce novinářů bilo na straně hloučku těch, co jsou demokracii a mírumilovnosti na hony vzdáleni. Česká média se nevyznamenala ani tehdy, když zapomněla informovat o tom, čemu byla vystavena ukrajinská televize NewsOne poté, co jako jediná vysílala protivládní demonstraci. Petr Žantovský má v závěru svého pravidelného zamyšlení tip pro Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, jímž není nikdo jiný než Karel Čapek.

Událostí předchozích sedmi dnů nepochybně bylo víkendové setkání představitelů pravicových euroskeptických stran v Praze, které pořádal předseda SPD Tomio Okamura. „Konference nazvané Za Evropu suverénních národů se účastnil vedle Marine Le Penové i nizozemský odpůrce islámu Geert Wilders, zástupce severoitalské separatistické Ligy Severu Lorenzo Fontana, představitel rakouské FPÖ Georg Mayer či zástupci podobně zaměřených stran z Británie, Itálie, Německa, Belgie nebo Polska. Této akci věnovala média pochopitelnou pozornost. Nikoli však akci samé, ale v mnohem větším rozměru protestům proti této konferenci, které pořádala iniciativa Za společnou Evropu bez strachu a nenávisti,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Všiml si, že navzdory předpokladům oněch organizátorů se však u hotelu Top, kde se akce konala, sešlo s bídou kolem dvou stovek lidí. „Přesto média zprávu nafukovala, jako by šlo o miliony. Přitom například na fotografiích zveřejněných Novinkami už minulou sobotu bylo zřejmé, že jde o drobné hloučky. Tyto hloučky však nešetřily plíce při vyřvávání hesel typu ‚Hanba, hanba‘, ‚Fašisti, fašisti!‘ nebo ‚Styďte se‘. K vidění byl třeba také transparent s nápisem: ‚Nacisti nemají do budoucnosti Evropy co kecat.‘ Obzvláště zdařilý důkaz demokratičnosti a mírumilovnosti Iniciativy ‚proti nenávisti‘ byl k přečtení na jednom transparentu., kde stálo doslova ‚Jebat SPD‘, a kdyby náhodou někdo neuměl česky, tak hned vedle byl nápis ‚FCK (rozuměj Fuck) SPD‘,“ upozorňuje mediální analytik.

Protestují proti strachu a nenávisti tak, že nepustí lidi domů

Jak z vyvolávaných hesel, tak z nápisů na transparentech je vidět, že se proti strachu a nenávisti dá bojovat opravdu všelijak. „Třeba také tím, jak předvedli mírumilovníci před Top Hotelem Praha, když přehradili příjezdové cesty, aby tak znemožnili příjezd účastníkům konference. Potíž je v tom, že tak znemožnili rovněž průjezd lidem, kteří prostě v okolí hotelu bydlí. To naše mírumilovníky nijak netrápilo. Jak správně uvedla Policie ČR na webu, tak ‚demonstranti udělali z místních obyvatel v určitém smyslu slova rukojmí‘. Želbohu stejná instituce, jejíž rolí prý je ‚pomáhat a chránit‘ na stejném místě dodala, že ‚to není nic protiprávního‘,“ podivuje se Petr Žantovský.

S takovou policejní interpretací počínání protestujících se ztotožnit nedokáže. „Nu vida, takže až se jakákoli skupina občanů sebere a zablokuje třeba dálnici D1, protože bojuje proti přehnanému dopravnímu provozu, který je škůdcem životního prostředí, též nepůjde o nic protiprávního? Nebo když si údajně umělecký soubor, který se pyšní exkrementem ve svém názvu – to jsou ti, co před časem ukradli prezidentskou standartu –, znemožní hlavě státu vstup do Pražského hradu s tím, že nesouhlasí s jeho politikou, to také nebude nic protiprávního? Kde jsou ti stateční a neohrožení investigativci, kteří by tyto otázky pokládali? Nějak je nevidím a neslyším,“ podotýká mediální odborník.

Fotogalerie: - Ulička hanby pro Okamurovce

Fotogalerie: - Protest ultralevice

Fotogalerie: - Za Evropu suverénních národů

Srdce novinářů bilo na straně těch pár hloučků s nápisy o jebání

Rovněž neslyší zmínku o tom, že zástupce rakouských Svobodných je členem koaliční strany, a žádný ‚fašista‘, jak píšou naši mírumilovníci na svých transparentech. „Nedivil bych se, kdyby nám Rakousko v té věci zaslalo protestní nótu, neboť jsme se zcela zřejmě nedokázali plně postarat o bezpečnost jejich ústavního činitele. Naši novináři se zase ukázali v čitelném světle: jejich srdce bilo na straně těch pár hloučků s nápisy o ‚jebání‘. Nikoli při dodržování demokratických zásad o svobodě slova a diplomatických zvycích. Inu, každý národ prý má takové novináře, jaké si zaslouží... Že nesouhlasíte? Tak s tím něco dělejte. Třeba v České televizi k tomu máte, milí koncesionáři, plnou pravomoc,“ vybízí Petr Žantovský.

Psali jsme: Když to neudělal Václav Moravec, udělám to já... Analytik Žantovský se postavil do cesty Wagnerové. Systém, který si ona přeje, prý není demokracie. Ale elitokracie Šílený televizní lynč na prezidenta Zemana. Takáč hostům přímo diktoval, co mají říci. A ještě Petr Žantovský objevil něco zajímavého o řádící Monice Pajerové Antibabišovské srdce redaktora ČT v přímém přenosu, dezinformace, Vášáryová jako expertka na USA... Petr Žantovský žasl nad děním na obrazovce Absolutní podpásovka! Petr Žantovský se zhrozil nad hostem, kterého ČT pozvala mluvit o Babišovi. Zmínil také „ránu mezi oči“ na seznamu kandidátů do Rady ČT

Také pro druhou glosu se nechal inspirovat demonstrací, i když tentokrát trochu jiného druhu. „Pokud jsem stačil vysledovat, u nás o ní psaly pouze komunistické Haló noviny. Pod titulkem Blokáda proruské televize na Ukrajině autor článku Roman Janouch informoval o tom, že ukrajinští aktivisté v Kyjevě blokovali pytli s pískem a ostnatými dráty vstup do budovy ukrajinské televize NewsOne, jíž odpůrci připisují proruské tendence. Podle listu Ukrajinska pravda protestující ‚demokraticky‘ požadovali změnu proruského zaměření ve vysílání televize na proukrajinské,“ vysvětluje mediální analytik.

O blokování ukrajinské televize psaly u nás jen Haló noviny

To však nebylo z jejich strany všechno. „Její majitel a ukrajinský poslanec Jevhen Muravjev by se měl navíc omluvit za své vyjádření o revolučních událostech v Kyjevě v roce 2014, které označil za státní převrat. Podle redaktorů televize je akce odvetou za televizní přenos protestu zorganizovaného gruzínským exprezidentem Michailem Saakašvilim proti ukrajinskému prezidentovi Petro Porošenkovi, který se konal v neděli. Odpůrci na akci volali po ústavní žalobě proti hlavě státu. Demonstraci jako jediná vysílala právě NewsOne na svém webu,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

V té souvislosti ho zaujala reakce prezidenta Porošenka. „Na svém facebookovém profilu akci aktivistů sice formálně odmítl, ale zároveň napsal, že ‚je nepřípustné bránit akce agresorské země proti Ukrajině a nahrávat ruské propagandě‘. Ale to, v čem jsou Saakašviliho akce proruské, už však pochopitelně neuvedl. Saakašvili je totiž známý svým odporem vůči Moskvě, který je logicky oboustranný již z dob, kdy byl Saakašvili gruzínským prezidentem. Podle Porošenka je akce aktivistů důsledkem nečinnosti orgánů, které by se měly regulací médií zabývat,“ poukazuje mediální odborník.

Není kolega jako kolega, že, soudruzi ze Syndikátu novinářů

„Jinými slovy vyzval k ještě tužší cenzuře, než jaká na Ukrajině vládne již nyní. Stačí vzpomenout stovky zakázaných umělců včetně Stevena Seagala, Gerarda Depardieua či Olivera Stonea. Ministr vnitra Arsen Avakov na svém twitteru napsal, že ‚redakce televize by měla přestat provokovat lidi‘. Je asi zbytečné dodávat, že policie proti aktivistům nijak nezasáhla. A stejně tak je zbytečné dodávat, že naši novináři mlčí, když se jedná o omezování svobody slova jejich kolegů. Asi holt není kolega jako kolega, že, soudruzi ze Syndikátu novinářů,“ obrací se Petr Žantovský na členy profesního sdružení.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Po informacích o této události pátral ve všech možných sdělovacích prostředcích, ale bez valného úspěchu. „A tak jsem se rozhodl vyhlásit malou čtenářskou soutěž. Zajímalo by mě, jestli někdo viděl nebo slyšel o této události v našich mainstreamových médiích, a především pak v námi štědře placené České televizi. Pokud se někdo takový najde, rád to zveřejním a navíc výherce dostane knihu. Třeba – stylově – Černou knihu České televize, kterou jsme sepsali s panem redaktorem Hroníkem a letos ji vydalo nakladatelství Olympia,“ nabízí mediální analytik.

Americké ideály jsou nebezpečnější pro Evropany než pro Američany

Na závěr nabízí jedno předvánoční poučení napříč časem. „Mluvíme dnes hodně o tom, co je, či není ve smyslu kulturním a civilizačním Evropa, a co třeba Amerika. Za jakousi autoritu v oboru demokratického myšlení a žurnalistiky bývá považován Karel Čapek, cituje z něj dokonce i levicový měsíčník Slovanská vzájemnost, a to už je co říci. Tak mi dovolte v posledním předvánočním Týdnu v médiích ocitovat pár vět Karla Čapka, co si myslí o vztahu Evropy a Ameriky – právě ve smyslu kulturním a civilizačním. Pokud byste tam náhodou našli nějakou podobnost s aktuální realitou, pak vězte, že závada není na vašem přijímači,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Cituje z toho, co napsal Karel Čapek v knize O věcech obecných čili Zóon politikon: „Zdá se mi, že americké ideály jsou daleko nebezpečnější pro nás Evropany než pro rozené Američany. Netáži se, jsou-li americké ideály dobré pro Ameriku. Moje otázka je, má-li se Evropa amerikanizovat, jak si to mnozí lidé představují. Jsou lidé, kteří si přejí, aby jednou Amerika civilizovala starou Evropu tak, jako kdysi Evropa civilizovala starou říši Aztéků. Přiznávám se, že mne tato představa děsí, jako děsil staré Aztéky kulturní ideál evropských dobyvatelů, a že ve svém aztéckém jazyce vyrážím válečný výkřik proti tomuto ohrožení naší evropské civilizace…“

Heslo, které Amerika vyváží a jímž demoralizuje ubohou Evropu

K zamyšlení vede i tato pasáž z Čapkova díla: „Spěch, rychlost! To je nové evangelium, které se na nás volá z druhé strany oceánu. Chcete-li být bohatí, zvyšte svou rychlost a výkonnost. Nechte zbytečných řečí a odpočinků a spěchejte za prací! Člověk se neměří ničím jiným než číslem udávajícím jeho výkon! Nevím, žije-li skutečně Amerika pod bičem tohoto hesla, ale je to heslo, které nám podávají amerikanizované Evropané jako program pokroku a rekonstrukce Evropy. Avšak je otázka, je-li spěch a kvantita opravdu jediným měřítkem aktivity. Jsou věci – a zrovna tahle stará Evropa jimi podnes oplývá – které můžeme velmi těžko měřit jednotkami práce. Myšlenky filosofa nezměříme tím, kolik se jich nadělá za hodinu. Umění se nepočítá časem, jehož je třeba k udělání sochy nebo básně…“

Milan Chovanec ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na aktuálnosti neubralo Čapkovým zamyšlením ani devadesát uplynulých let: „Druhé heslo, jež nová Amerika vyváží do ubohé Evropy, je velké slovo Úspěch. Je opravdu povážlivé, jak toto heslo počíná demoralizovat Evropu. Shakespeare neměl úspěch a nestal se například velkým rejdařem, totéž Beethoven se nestal výrobcem špatných bavlněných látek. Třetí heslo, které nás ohrožuje, je Kvalita. Jen to největší je dosti veliké. Má-li se postavit hotel, má to být Největší Hotel Na Světě… Amerika nás korumpuje svou zálibou ve velikostech. Evropa ztratí samu sebe. Její měrou není kvalita, nýbrž dokonalost. Je to krásná Venuše, ne Socha svobody.“

Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, pozor na Karla Čapka

„Co dodat? Neměl by být Karel Čapek in memoriam zapsán do seznamů vedených v Centru proti terorismu a hybridním hrozbám i jinde k dalším rozvracečům našeho ‚krásného nového světa‘?“ ptá se závěrem předvánočního zamyšlení Petr Žantovský, čímž jen odhaluje naprostou zvrácenost toho, k čemu se zřízením tohoto útvaru na Ministerstvu vnitra propůjčil teď už jen jeho bývalý šéf Milan Chovanec. Snad ale tu ironickou poznámku nevezmou vážně nedávní Chovancovi našeptávači z Evropských hodnot a gay porna a nezačnou vyzývat k likvidaci či odstraňování Čapkova díla z veřejného prostoru.

Psali jsme: Galerie nesmyslů ČT pokročila ke konspiračním teoriím, odhalil Petr Žantovský. V Bakalově redakci jsou ale dál, tam jedou tvrdou propagandu přesně podle Orwella Čekal jsem vyvracení údajných nepravd a lží z PL, ale došlo jen na veganství a homosexualitu. Petr Žantovský se nestačí divit, komu udělal Rosí v ČT bezplatnou reklamu Aby byli naši studenti před volbami dobře vybaveni... Petr Žantovský je v šoku. Dostala se mu do ruky pozvánka na debatu, která prý dorazila do škol Svinská lež, dezinformační incest. Petr Žantovský podrobně rozebral, jak média vytvořila kauzu Babišových nahrávek. Novinářská parta se prý už zcela utrhla ze řetězu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jiří Hroník