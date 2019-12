Analytik dezinformací Vrabel vás proškolí z ČT, jak poznat dezinformaci. Třeba když je něco proti EU, tak ví, že je to jejich narativ

Anketa Je Pavel Novotný, starosta Prahy-Řeporyjí, dobrý politik? Je 4% Není 96% hlasovalo: 20647 lidí Vrabel pro Newsroom ČT24 uvedl, že v České republice sledují přes pět tisíc webů. Způsob, jakým ověřují, zdali tyto stránky skutečně šíří propagandu a mají za cíl poškodit demokracii a ústavnost v Česku, je ověřování faktů. Zmiňuje však, že to má i spoustu háčků. „Možností ověření je málo a těch zpráv a obsahu příliš mnoho,“ předkládá. Tento způsob má být i velmi zdlouhavý, a jelikož odkazuje, že se dezinformace šíří šestkrát rychleji než pravdivá informace, tak tím dochází ke ztrátě času na její odhalení. Jinými slovy – ti, kteří odhalují dezinformace, budou vždy minimálně o krok pozadu. A výsledky se ani nemají šanci dostat k cílové skupině.

Druhou možností, jak odhalit dezinformační servery, je přes jejich témata. „Víme totiž, že jejich tvůrci využívají různých narativů, takových dlouhodobých příběhů,“ přiblížil. V Česku má často jít o narativ proti Evropské unii – „že je to fašistická organizace, jakási čtvrtá říše“. „Říkají, že co se nepovedlo Hitlerovi, to se teď daří Merkelové a tak dále,“ poodhalil Vrabel. Dále jde například prý o protiukrajinské weby, píšící, že jsou na Ukrajině „Rusové utlačovaní, že se tam křižují děti a podobně“.

Analytik jmenoval šíření nepravd o škodlivosti liberalismu či narativ relativizace pravdy. „To je hlavní cíl, na který Rusové míří. Slibují si od toho, že když přestaneme věřit v existenci obecné pravdy, tak přestaneme věřit v demokratické instituce, a jakmile v ně přestaneme věřit, tak se nám demokracie zboří jako domeček z karet. O to oni usilují,“ varuje. Dezinformace mají mířit třeba i na Spojené státy, minority, NATO či blížící se výstavbu jaderných bloků.

Fotogalerie: - Proti NATO

Co je manipulativní a co nikoliv dokážou zařízení prý spočítat podle mnoha informací. Jednou z nich má být to, zda autoři textů používají expresivní jazyk, ať už v pozitivním, nebo negativním směru. Vždy to pak bývá nějaký mix zmíněných témat a narativů. Schopni mají být zachytit minimálně jeden z deseti dezinformačních propagandistických článků. Technologii klíčových slov při tomto procesu nepoužívají. „Ta by s sebou nesla příliš mnoho chyb. Používáme technologii sémantické analýzy a v tom jsme jedni z nejlepších na světě,“ tvrdí Vrabel.

U šíření lživých textů mají mít největší vliv sociální sítě, především Facebook. „Jeho uživatelé totiž kopírují do svých postů odkazy, čímž se dezinformační obsah zvětšuje, protože k tomu sdílející často ještě něco dopíšou,“ poukázal.

Problém vidí Vrabel v tom, že autoři textů používají často dlouhé, agresivní názvy, čímž cílí na konkrétní skupinu lidí, kteří tyto články vnímají jen prostřednictvím titulků. Jako příklad pak dal jeden z titulků pojící se s demonstrací spolku Milion chvilek pro demokracii na Letné 16. listopadu. „Je chvilkař Minář stejný fašista jako Mussolini? Bude taky viset hlavou dolů na lampě?“ Cílové skupině těchto webů, které mají i přes milion návštěv za měsíc, to podle jeho slov „stačí“.

Psali jsme: „Požádali jsme ho, aby zprávu odvolal, ale on…“ Kritice za fámu o mrtvém studentovi čelí chartista Uhl ještě dnes. „Tohle by nikdy neřekl!“ hájí otce známá novinářka Dezinformace, fake news, konspirace. Šlerka mluvil s Takáčem Markéta Šichtařová vyzkoušela test, ve kterém školáci odhalují fake news. Šokovalo ji, co si v něm přečetla Žijeme v dezinformační válce. Pozor, co dáváte na internet, varuje exposlanec ČSSD

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.